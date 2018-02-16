2018 Citroen Berlingo'nun detayları ortaya çıktı

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Mart ayında kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak modellerden biri olan 2018 Citroen Berlingo tamamen yenilenen yüzünü gösterdi. Citroen, baştan aşağıya elden geçirdiği araçta tasarımdan teknolojiye binek modellerindeki hiçbir özelliği eksik etmemiş gibi görünüyor.

Fransız üretici, markanın 27 ülkede en çok satan modeli, dünya çapında ise C3 modelinden sonra en çok satan 2. Modeli olan Berlingo'yu tamamen yeniledi. Yepyeni görünüme ve özelliklere kazanan araç 2018 yılının ikinci yarısından itibaren M ve XL versiyonlarıyla satılmaya başlanacak.

2018 Citroen Berlingo’ya ilk bakışta tasarımını markanın diğer modelleri C3 ve C4 Cactus’ten aldığını görmek çok da zor olmuyor. Bu araçların tasarım detayları Airbump teknolojisine varana kadar yeni Berlingo’ya aktarılmış gibi görünüyor.

Hemen boyutlardan ve sunulan yaşam alanından bahsedecek olursak, iki versiyonda satışa sunulacak aracın M versiyonunda uzunluğun 4.4 metre, XL versiyonunda ise 4.75 metre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca aracın genişliği 1.85 metre ve yüksekliği de 1.81 metre olarak ölçülüyor. 2018 Berlingo’nun PSA Grubu’nun pek çok modeli gibi EMP2 platformu üzerine inşa edildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Yaşam alanında pratik çözümler mevcut

İç tarafta ise şimdiki modele göre M versiyonunda 100 litre geliştirilen bagaj hacmi 775 litreye, XL versiyonunda ise 1050 litreye ulaşmış. Bagaj hacmine ek olarak araç içerisinde yer alan 28 adet eşya gözü fazladan 186 litre alan oluştururken, tavanda yer alan “Modutop” adındaki bölme de fazladan 92 litre saklama alanı sağlamış. Bagaj kapağında yer alan camın ondan bağımsız olarak açılabilmesi de kolay erişebilirlik adına yararlı bir hareket olmuş.

Yaşam alanından bahsetmişken, 2018 Berlingo’ya hayat veren motor seçeneklerinden bahsetmemek olmaz. Yelpazenin benzinli tarafında 110 beygir ve 130 beygirlik 1.2 litre turbo motorlarla birlikte menuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunulacak. Dizel tarafındaysa 75, 100 ve 130 beygirlik üç farklı 1.5 litre motor seçeneği yer alacak. 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu daha sonra dizel tarafına da eklenecek.

Tüm bunlar kadar 2018 Citroen Berlingo’da yer alan teknolojiler de önemli. İç tarafta ortadaki hava çıkışlarının hemen üzerine konumlandırılmış 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunarken, anlık trafik durumu ve üç boyutlu navigasyon da yine bu ekrandan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de eklenen özellikler arasında. Yeni Berlingo’nun elektronik asistanlarına baktığımızda ise adaptif hız sabitleyici, park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, acil fren desteği, akıllı uzun farlar, şerit takip sistemi, ve PSA’nın 5 sürüş modlu Grip Control özelliği yer alıyor.

Fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmayan 2018 Citroen Berlingo’yu önümüzdeki ay Cenevre’de tüm detaylarıyla göreceğiz.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/new-citroen-berlingo-multispace-gets-suv-influence-extended