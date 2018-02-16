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2018 Citroen Berlingo'nun detayları ortaya çıktı

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni 2018 Citroen Berlingo'nun tasarımı, motor seçenekleri, yeni teknolojileri ve sürüş asistanlarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
1 yıl
11,6b
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27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Citroen Berlingo'nun detayları ortaya çıktı
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Mart ayında kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak modellerden biri olan 2018 Citroen Berlingo tamamen yenilenen yüzünü gösterdi. Citroen, baştan aşağıya elden geçirdiği araçta tasarımdan teknolojiye binek modellerindeki hiçbir özelliği eksik etmemiş gibi görünüyor.

Fransız üretici, markanın 27 ülkede en çok satan modeli, dünya çapında ise C3 modelinden sonra en çok satan 2. Modeli olan Berlingo'yu tamamen yeniledi. Yepyeni görünüme ve özelliklere kazanan araç 2018 yılının ikinci yarısından itibaren M ve XL versiyonlarıyla satılmaya başlanacak.

2018 Citroen Berlingo’ya ilk bakışta tasarımını markanın diğer modelleri C3 ve C4 Cactus’ten aldığını görmek çok da zor olmuyor. Bu araçların tasarım detayları Airbump teknolojisine varana kadar yeni Berlingo’ya aktarılmış gibi görünüyor.

Hemen boyutlardan ve sunulan yaşam alanından bahsedecek olursak, iki versiyonda satışa sunulacak aracın M versiyonunda uzunluğun 4.4 metre, XL versiyonunda ise 4.75 metre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca aracın genişliği 1.85 metre ve yüksekliği de 1.81 metre olarak ölçülüyor. 2018 Berlingo’nun PSA Grubu’nun pek çok modeli gibi EMP2 platformu üzerine inşa edildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Yaşam alanında pratik çözümler mevcut 

İç tarafta ise şimdiki modele göre M versiyonunda 100 litre geliştirilen bagaj hacmi 775 litreye, XL versiyonunda ise 1050 litreye ulaşmış. Bagaj hacmine ek olarak araç içerisinde yer alan 28 adet eşya gözü fazladan 186 litre alan oluştururken, tavanda yer alan “Modutop” adındaki bölme de fazladan 92 litre saklama alanı sağlamış. Bagaj kapağında yer alan camın ondan bağımsız olarak açılabilmesi de kolay erişebilirlik adına yararlı bir hareket olmuş.

Yaşam alanından bahsetmişken, 2018 Berlingo’ya hayat veren motor seçeneklerinden bahsetmemek olmaz. Yelpazenin benzinli tarafında 110 beygir ve 130 beygirlik 1.2 litre turbo motorlarla birlikte menuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunulacak. Dizel tarafındaysa 75, 100 ve 130 beygirlik üç farklı 1.5 litre motor seçeneği yer alacak. 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu daha sonra dizel tarafına da eklenecek.

Tüm bunlar kadar 2018 Citroen Berlingo’da yer alan teknolojiler de önemli. İç tarafta ortadaki hava çıkışlarının hemen üzerine konumlandırılmış 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunarken, anlık trafik durumu ve üç boyutlu navigasyon da yine bu ekrandan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de eklenen özellikler arasında. Yeni Berlingo’nun elektronik asistanlarına baktığımızda ise adaptif hız sabitleyici, park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, acil fren desteği, akıllı uzun farlar, şerit takip sistemi, ve PSA’nın 5 sürüş modlu Grip Control özelliği yer alıyor.

Fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmayan 2018 Citroen Berlingo’yu önümüzdeki ay Cenevre’de tüm detaylarıyla göreceğiz.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/new-citroen-berlingo-multispace-gets-suv-influence-extended Yorum Yaz
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macropolo 1 yıl en beğenilen
Modern güzel bi tasarım olmuş.
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auto_man 1 yıl zero fear
zero fear
Araç içi tasarım güzel ama bu dış görünüş ile aile aracı olmaktan epey uzak. O yüzden Türkiye'de tutmayacak..

Dış tasarım ile aile aracı olmak arasındaki bağlantı nedir
zero fearAraç içi tasarım güzel ama bu dış görünüş ile aile aracı olmaktan epey uzak. O yüzden Türkiye'de tutmayacak..Dış tasa...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Araba bildiğin mpv olmuş picasso alamayan berlingo alsın
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1 Avatar
Father Torque 1 yıl
Araç çok güzel olmuş, tek kelimeyle bayıldım. Ancak bu model zaten Berlingo'nun binek amaçlı modeli, ticarisi sıradan bir model olacaktır.
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cervinff 1 yıl Father Torque
Father Torque
Araç çok güzel olmuş, tek kelimeyle bayıldım. Ancak bu model zaten Berlingo'nun binek amaçlı modeli, ticarisi sıradan bir model olacaktır.

Dış görünüş jantlar dışında farketmez. Baz donanım deri direksiyon olmaz, manuel klima olur, koltuk döşemesi farkı olur. Dokunmatik ekran ve otomatik şanzımanın en üst donanımda olacağını tahmin ediyorum. Cam tavan belki binek versiyonda olur sadece.
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cervinff 1 yıl
Arka camlar da otomatik olmuş. Fiyatı abartmazlarsa ciddi çok iyi satış yapar. Millet düdük kadar arabalara binmekten bıktı. Hatta ben de seneye i30 u satıp buna geçebilirim, cidden.
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Sexyandknowing 1 yıl
iç caddy den iyi
ön caddy den iyi
arka kötü
Şu fotoda ki versiyon 90-100 e yok satar
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orcnd 1 yıl
stajere yaptırmışlar oda takıldığı yerlerde diğer modellerden kopyalamış
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MS4343 1 yıl
Aracın ön tasarımı güzel de,arka eskiyi andırıyor.
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Paetzold 1 yıl
Tank gibi masallah
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Sirchade 1 yıl
sonunda be. 2008'den beri aynı kasayı kullanıyorlar adamlar

9 senedir 2 ayrı nesil berlingomuz var. en değiştiğine sevindiğim şey direksiyon oldu. bu arabanın ciddi anlamda sevmediğim tek kısmı idi direksiyon.
bu arada 1.2 motor zaten berlingolarda kullanılıyor (6 ileri mcp şanzıman ile). sadece türkiye'de yoktu. muhtemelen bu kasadaki benzinli motor da gelmez.
tasarım ise çok çok güzel olmuş.
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Djalma Feitosa Dias 1 yıl
Ön taraf C3 aircross
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mcrew 1 yıl
Arka kapılaru sürgülü yapmasalar normal yapsalar bildiğin jip gibi olacak araç
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Araba bildiğin mpv olmuş picasso alamayan berlingo alsın
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