Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı: Çin yavaşladı, ABD ve Avrupa hızlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Londra merkezli Rho Motion, Ocak ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış rakamlarını yayınladı. Buna göre Ocak'ta geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %18 artışla 1,3 milyon elektrikli araç (şarj edilebilir hibrit dahil) satışı gerçekleşti. Aralık 2024'e göre ise satışlar %35 düştü, ancak bunun beklenen bir gelişme olduğu belirtiliyor.

Bölgelere baktığımızda, Çin'de büyüme hızında yavaşlama görülürken, Avrupa ve ABD yıla hızlı bir başlangıç yaparak, artış hızında Çin'i geride bıraktı. Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları %50 oranında arttı.

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Bölgelere göre Ocak 2025 elektrikli araç satışları

Çin: 0,7 milyon (%12 artış)

0,7 milyon (%12 artış) AB, EFTA ve İngiltere: 0,25 milyon (% 21 artış)

0,25 milyon (% 21 artış) ABD ve Kanada: 0,13 milyon (%22 artış)

0,13 milyon (%22 artış) Dünyanın geri kalanı: 0,13 milyon (%50 artış)

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Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa otomobil pazarının yeni CO2 emisyon hedeflerinin yürürlüğe girmesiyle yıla güçlü bir şekilde başladığını, Çin'de ise Çin Yeni Yılı'ndaki tatiller nedeniyle Aralık ayına göre %43 düşüş yaşandığını söyledi. ABD'de ise 7500 dolara kadar federal vergi kredileri hala devam ediyor, bu da satışlara olumlu yansımış durumda. Ancak Trump'ın bu kredileri kaldırma planı, önümüzdeki aylarda ABD'de elektrikli araç satışlarını yavaşlatabilir.

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Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı