Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı: Çin yavaşladı, ABD ve Avrupa hızlandı

Bölgelere baktığımızda, Çin'de büyüme hızında yavaşlama görülürken, Avrupa ve ABD yıla hızlı bir başlangıç yaparak, artış hızında Çin'i geride bıraktı. Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları %50 oranında arttı.
Bölgelere göre Ocak 2025 elektrikli araç satışları
- Çin: 0,7 milyon (%12 artış)
- AB, EFTA ve İngiltere: 0,25 milyon (% 21 artış)
- ABD ve Kanada: 0,13 milyon (%22 artış)
- Dünyanın geri kalanı: 0,13 milyon (%50 artış)
Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa otomobil pazarının yeni CO2 emisyon hedeflerinin yürürlüğe girmesiyle yıla güçlü bir şekilde başladığını, Çin'de ise Çin Yeni Yılı'ndaki tatiller nedeniyle Aralık ayına göre %43 düşüş yaşandığını söyledi. ABD'de ise 7500 dolara kadar federal vergi kredileri hala devam ediyor, bu da satışlara olumlu yansımış durumda. Ancak Trump'ın bu kredileri kaldırma planı, önümüzdeki aylarda ABD'de elektrikli araç satışlarını yavaşlatabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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