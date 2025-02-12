Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı: Çin yavaşladı, ABD ve Avrupa hızlandı

    Dünya genelinde Ocak ayında, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %18 artışla 1,3 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Çin'de artış hızı yavaşlarken, dünyanın geri kalanında güçlü büyüme yaşandı.
    Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli Rho Motion, Ocak ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış rakamlarını yayınladı. Buna göre Ocak'ta geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %18 artışla 1,3 milyon elektrikli araç (şarj edilebilir hibrit dahil) satışı gerçekleşti. Aralık 2024'e göre ise satışlar %35 düştü, ancak bunun beklenen bir gelişme olduğu belirtiliyor.

    Bölgelere baktığımızda, Çin'de büyüme hızında yavaşlama görülürken, Avrupa ve ABD yıla hızlı bir başlangıç yaparak, artış hızında Çin'i geride bıraktı. Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları %50 oranında arttı.

    Ocak'ta küresel elektrikli araç satışları %18 arttı Tam Boyutta Gör

    Bölgelere göre Ocak 2025 elektrikli araç satışları

    • Çin: 0,7 milyon (%12 artış)
    • AB, EFTA ve İngiltere: 0,25 milyon (% 21 artış)
    • ABD ve Kanada: 0,13 milyon (%22 artış)
    • Dünyanın geri kalanı: 0,13 milyon (%50 artış)

    Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa otomobil pazarının yeni CO2 emisyon hedeflerinin yürürlüğe girmesiyle yıla güçlü bir şekilde başladığını, Çin'de ise Çin Yeni Yılı'ndaki tatiller nedeniyle Aralık ayına göre %43 düşüş yaşandığını söyledi. ABD'de ise 7500 dolara kadar federal vergi kredileri hala devam ediyor, bu da satışlara olumlu yansımış durumda. Ancak Trump'ın bu kredileri kaldırma planı, önümüzdeki aylarda ABD'de elektrikli araç satışlarını yavaşlatabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

    Profil resmi
    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monitör açılmıyor ışığı yanmıyor idm for mac ses dosyası indirme yoklamaya tabi yedek subay aday adayı ne demek geforce 940mx

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum