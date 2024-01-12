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    Anlık Bildirim

    2023'te küresel elektrikli otomobil satışları %31 artarak 13.5 milyona ulaştı

    Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları 2023'te %31 artarak 13.5 milyona ulaştı. Artış hızı 2022'ye göre düştü.
    2023'te küresel elektrikli otomobil satışları %31 arttı Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) küresel satışları 2023'te %31 arttı. 2022 yılında artış oranı %60 olmuştu.

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rho Motion yöneticisi Charles Lester, "Büyüme hızı yavaşlıyor, ancak bu gibi büyüyen pazarlarda beklenen de budur. Her yıl iki katına çıkamazsınız." dedi.

    Lester, geçen yıl küresel elektrikli araç satışlarının Rho Motion'ın tahmin ettiği  %30'luk büyüme ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Firma, 2024 yılı için küresel elektrikli araç satışlarının %25 ila %30 arasında artacağını tahmin ediyor. Rho Motion ayrıca, 2023 yılı Aralık ayındaki satışların 1,5 milyon adetle aylık rekora ulaştığını bildirdi.

    Elektrikli otomobil satışları ABD ve Kanada’da yüzde 50 arttı

    Tamamen elektrikli araçlar (BEV'ler), 2023 yılında dünya çapında satılan 13,6 milyon elektrikli aracın 9,5 milyonunu oluştururken, geri kalanını PHEV'ler oluşturdu. BEV satışları ABD ve Kanada'da %50 artarken, Avrupa ve Çin'de sırasıyla %27 ve %15 büyüdü.

    Yıllar süren hızlı büyümenin ardından bazı otomobil üreticileri, Avrupa ve diğer ülkelerdeki elektrikli otomobil satışlarının, sürücüler iki ila üç yıl sonraki daha iyi, daha küçük ve daha ucuz modelleri bekledikçe talebin yavaşlamasına neden olabileceğinden korkuyor.

    Lester, 2024 yılında Avrupa'daki satışların, Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç sübvansiyonlarını düşürme yönündeki ani kararından etkilenebileceğini söyledi.

    Rho Motion, Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarının sadece %8'inin küçük otomobil segmentinde olduğunu, ancak bu durumun bu yıl satışa sunulacak olan Stellantis'in Citroen eC3'ü gibi daha küçük modellerin gelişiyle değişmeye başlayacağını kaydetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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