2023'te küresel elektrikli otomobil satışları %31 artarak 13.5 milyona ulaştı

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) küresel satışları 2023'te %31 arttı. 2022 yılında artış oranı %60 olmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rho Motion yöneticisi Charles Lester, "Büyüme hızı yavaşlıyor, ancak bu gibi büyüyen pazarlarda beklenen de budur. Her yıl iki katına çıkamazsınız." dedi.

Lester, geçen yıl küresel elektrikli araç satışlarının Rho Motion'ın tahmin ettiği %30'luk büyüme ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Firma, 2024 yılı için küresel elektrikli araç satışlarının %25 ila %30 arasında artacağını tahmin ediyor. Rho Motion ayrıca, 2023 yılı Aralık ayındaki satışların 1,5 milyon adetle aylık rekora ulaştığını bildirdi.

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Elektrikli otomobil satışları ABD ve Kanada’da yüzde 50 arttı

Tamamen elektrikli araçlar (BEV'ler), 2023 yılında dünya çapında satılan 13,6 milyon elektrikli aracın 9,5 milyonunu oluştururken, geri kalanını PHEV'ler oluşturdu. BEV satışları ABD ve Kanada'da %50 artarken, Avrupa ve Çin'de sırasıyla %27 ve %15 büyüdü.

Yıllar süren hızlı büyümenin ardından bazı otomobil üreticileri, Avrupa ve diğer ülkelerdeki elektrikli otomobil satışlarının, sürücüler iki ila üç yıl sonraki daha iyi, daha küçük ve daha ucuz modelleri bekledikçe talebin yavaşlamasına neden olabileceğinden korkuyor.

Lester, 2024 yılında Avrupa'daki satışların, Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç sübvansiyonlarını düşürme yönündeki ani kararından etkilenebileceğini söyledi.

Rho Motion, Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarının sadece %8'inin küçük otomobil segmentinde olduğunu, ancak bu durumun bu yıl satışa sunulacak olan Stellantis'in Citroen eC3'ü gibi daha küçük modellerin gelişiyle değişmeye başlayacağını kaydetti.

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2023'te küresel elektrikli otomobil satışları %31 arttı