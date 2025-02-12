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    Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron

    Kısa süre önce tanıtılan yeni Audi Q4 40 e-tron, mevcut versiyona göre 6 bin euro daha ucuz olan satış fiyatıyla elektrikli modeli daha uygun hale getiriyor. Peki Q4 40 e-tron neler sunuyor?
    Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron Tam Boyutta Gör
    2024 yılında 100 bin adedin üzerinde Q4 e-tron satışı gerçekleştiren Audi, elektrikli araç pazarında rekabetçi kalabilmek için fiyat bandını biraz daha aşağıya çekmeye hazırlanıyor. Alman marka, bu hedef doğrultusunda yeni Audi Q4 40 e-tron versiyonunu tanıttı.

    Yeni Audi Q4 40 e-tron, 63 kWsa brüt kapasiteli bataryaya ve arka aks üzerine konumlandırılan 150 kW'lık (201 hp) elektrik motoruna sahip. Bu sayede WLTP'ye göre 412 kilometreye kadar (Sportback'te 423 km) sürüş menzili sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını da 8,1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin son hızı ise grup içerisindeki diğer elektrikliler gibi 160 km/s ile sınırlandırılmış.

    Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron Tam Boyutta Gör
    Elektrikli crossover, 165 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryanın 24 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşması anlamına geliyor. Alman marka, 10 dakika şarjla menzile 155 kilometre eklenebildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, yeni Q4 40 e-tron'da navigasyona veya otomatik sisteme bağlı kalmadan batarya ön koşullandırma sistemini manuel olarak aktif edebiliyor.

    Q4 40 e-tron'un detaylı özellikleri henüz açıklanmadı fakat Audi MMI Navigation Plus, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi standart donanımlara sahip olduğunu biliyoruz.

    Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron Tam Boyutta Gör
    Yeni Q4 40 e-tron'un Almanya'daki fiyatı 46.150 euro olarak açıklandı. Bu da fiyat noktasında 52.950 euroluk Q4 45 e-tron'a göre önemli bir düşüş anlamına geliyor. Audi Q4 40 e-tron Sportback ise 48.150 euro satış fiyatına sahip.

    Audi Q4 45 e-tron modeli Türkiye'de %60 ÖTV ile 3.686.035 TL liste fiyatına sahip. Yeni Q4 40 e-tron'un ülkemize %40 ÖTV diliminden gelmesi halinde modelin giriş fiyatı 2.5 - 3 milyon TL aralığına düşebilir. Ayrıca, Q4 40 e-tron'un Almanya'daki vergisiz fiyatı, ülkemizdeki %10'luk dilim matrahının üst sınırına çok yakın ancak Audi'nin böyle bir sürpriz yapması pek olası görünmüyor.

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