Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron

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Tam Boyutta Gör 2024 yılında 100 bin adedin üzerinde Q4 e-tron satışı gerçekleştiren Audi, elektrikli araç pazarında rekabetçi kalabilmek için fiyat bandını biraz daha aşağıya çekmeye hazırlanıyor. Alman marka, bu hedef doğrultusunda yeni Audi Q4 40 e-tron versiyonunu tanıttı.

Yeni Audi Q4 40 e-tron, 63 kWsa brüt kapasiteli bataryaya ve arka aks üzerine konumlandırılan 150 kW'lık (201 hp) elektrik motoruna sahip. Bu sayede WLTP'ye göre 412 kilometreye kadar (Sportback'te 423 km) sürüş menzili sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını da 8,1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin son hızı ise grup içerisindeki diğer elektrikliler gibi 160 km/s ile sınırlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Elektrikli crossover, 165 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryanın 24 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşması anlamına geliyor. Alman marka, 10 dakika şarjla menzile 155 kilometre eklenebildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, yeni Q4 40 e-tron'da navigasyona veya otomatik sisteme bağlı kalmadan batarya ön koşullandırma sistemini manuel olarak aktif edebiliyor.

Q4 40 e-tron'un detaylı özellikleri henüz açıklanmadı fakat Audi MMI Navigation Plus, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi standart donanımlara sahip olduğunu biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Yeni Q4 40 e-tron'un Almanya'daki fiyatı 46.150 euro olarak açıklandı. Bu da fiyat noktasında 52.950 euroluk Q4 45 e-tron'a göre önemli bir düşüş anlamına geliyor. Audi Q4 40 e-tron Sportback ise 48.150 euro satış fiyatına sahip.

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Audi Q4 45 e-tron modeli Türkiye'de %60 ÖTV ile 3.686.035 TL liste fiyatına sahip. Yeni Q4 40 e-tron'un ülkemize %40 ÖTV diliminden gelmesi halinde modelin giriş fiyatı 2.5 - 3 milyon TL aralığına düşebilir. Ayrıca, Q4 40 e-tron'un Almanya'daki vergisiz fiyatı, ülkemizdeki %10'luk dilim matrahının üst sınırına çok yakın ancak Audi'nin böyle bir sürpriz yapması pek olası görünmüyor.

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Audi Q4 e-tron'un fiyatı düşebilir: İşte yeni Q4 40 e-tron