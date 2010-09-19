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OCZ düşük ve ultra düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, ürün gamını düşük güç tüketimli yeni belleklerle güncelledi. Intel platformu için hazırlanan ve Ultra-Low Voltage (ULV) ile Extreme-Low Voltage (ELV) olmak üzere iki ayrı kategori altında sunulan bellek kitleri, farklı bellek ve frekans seçenekleriyle sunuluyorlar. ELV çatısı altında 1.35v geriliminde çalışan 4GB ve 8GB kapasiteli Platinum DDR3 bellek kitleri (modeline göre 1333MHz ve 1600MHz) sunan OCZ, ULV çatısı altında ise 1.5v geriliminde görev yapan, 4GB, 8GB ve 12GB kapasiteli Reaper HPC ve Gold serisi DDR3 bellek kitlerini sunuyor.

OCZ'nin ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Eugene Chang açıklamasında, geçmiş dönemde düşük voltajın düşük performans anlamına geldiğini ancak duyurdukları düşük voltaj optimizasyonlu yeni bellekle sayesinde tüketicilerin enerji verimliliği için performanstan fedakarlık etmek zorunda kalmayacaklarını söyledi.


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vidoko 9 yıl
performans düşmedikten sonra neden olmasın görecez ...
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mczaga 9 yıl
AYlık elektrik faturasını ne kadar lık bir indirim yaptırabilicek ?
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Batuist 9 yıl
çok güzel bir gelişme.. fakat oc potansiyelleride aynı mı kalacak acaba??
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