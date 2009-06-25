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OCZ yüksek performans odaklı Vertex Turbo serisi SSD'lerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ yüksek performans odaklı Vertex Turbo serisi SSD'lerini kullanıma sunuyor
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Yüksek performanslı bellek depolama çözümleri üretiminde sektörü lideri isimlerden birisi olan OCZ,Vertex, Vertex Mac Edition ve Vertex EX modellerinden sonra, Vertex Turbo serisi yeni katı hal sürücülerini (SSD) kullanıma sunmayı planlıyor. Adındaki Turbo ibaresinden de anlaşılabileceği üzere yüksek performans hedefiyle hazırlanan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinin satılmakt olan mevcut Vertex modellerine göre %10 daha yüksek performans sunacağını ancak fiyatının da %10 daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Vertex Turbo serisi yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekleyecek ve 64MB kapasiteli ön bellek ile donatılacaklar. 278MB/sn'lik okuma ve 213MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyeceği belirtilen yeni SSD ailesi altında 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB kapasiteli modeller hazırlanacak.

OCZ'nin Vertex Turbo serisi yeni SSD modellerinin 150$-800$ arası fiyatlarla pazara sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
yurt dışından alınmalı 120gb turbo 370 dolar bence şuan için yurt dışına yönelmek aynı disk türkiyede üstelik bir alt modeli yani turbo olmayanı 1100 tl.
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thealico 9 yıl
Maxflash Rapstore 2,5'' SATA I/II Solid State Disk (SSD) ben dün sipariş verdim hepsi burada dan. siz şimdi bana fiyatları ne zaman ineceği meşhul olan bu diskleri ucuzlayacağı haberinin geldiğinimi söylüyorsunuz ?

Eğer öyle ise halen tedarikçi sürecindeki ürünü iptal edecem.

hepsiburada.com/...

Bu marka samsung flash ları içeren sağlam ürünleriyle bilinen almanların imalatı ve chip ocz testlerinden dahi yüksek performans verdiği bir marka. ismi yeni çıkış yaptığından fiyatı aynı özelliklere sahip ocz göre ucuz.

Ocz'nin fiyatları yüksek olan bu ürünlerin dışında isimde satmaya başladı desek yanılmayız sanırım.
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gordon01 10 yıl
Henüz SATA3'den bir gelişme yok galiba
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dstk 10 yıl
Zamanında piyasa işlemcilerle sömürülüyordu. Şimdi ise SSD Diskler ile sömürülüyor. Adamlar çok kazanacaklarının farkında ve bunu bizden iyice para kazanmadan tam özellikleriyle elimize verecek gibi gözükmüyor. :)
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hacı.basat 10 yıl
Anlamak zor, 3.5" SSD çıkarsalar çok rahat kapasitesi HDD lere ulaşırki zaten, 2.5" de bu kadar ısrarın sebebini nedir?
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Python 10 yıl
fiyatları hala çok yüksek alınabilir seviyeye gelmeleri bence zaman alacaktır
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
annadım kadarıyla 30GB 150$ 250GB 800$ olacak :D vay halimize
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JerryDrake 10 yıl
30 Gb var bende. İşletim sisteminden başka hiçbir işe yaramıyor. 30Gb çok anlamsız.
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__root__ 10 yıl
Bu SSD işini de dijital fotoğraf makinalarına çevirecekler yakında. Ciddi bir distribütörün el atması lazım artık..
Epeydir takip ediyorum yurtdışıyla anormal fiyat farkı var burada. 120 GB model fiyatına 60 GB
olanı satıyorlar ki çok abartılı buluyorum..

__root__
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