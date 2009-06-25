OCZ yüksek performans odaklı Vertex Turbo serisi SSD'lerini kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı bellek depolama çözümleri üretiminde sektörü lideri isimlerden birisi olan OCZ,Vertex, Vertex Mac Edition ve Vertex EX modellerinden sonra, Vertex Turbo serisi yeni katı hal sürücülerini (SSD) kullanıma sunmayı planlıyor. Adındaki Turbo ibaresinden de anlaşılabileceği üzere yüksek performans hedefiyle hazırlanan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinin satılmakt olan mevcut Vertex modellerine göre %10 daha yüksek performans sunacağını ancak fiyatının da %10 daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Vertex Turbo serisi yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekleyecek ve 64MB kapasiteli ön bellek ile donatılacaklar. 278MB/sn'lik okuma ve 213MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyeceği belirtilen yeni SSD ailesi altında 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB kapasiteli modeller hazırlanacak.

OCZ'nin Vertex Turbo serisi yeni SSD modellerinin 150$-800$ arası fiyatlarla pazara sunulması bekleniyor.