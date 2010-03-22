OCZ'nin USB 3.0 destekli harici SSD sürücülerinin bilgileri açıklandı

Dünya'nın önde gelen depolama ve bellek üreticilerinden olan OCZ'nin hazırladığı USB 3.0 destekli harici SSD sürücülerinin okuma ve yazma hızları hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Oldukça şık ve ince bir tasarıma sahip olan USB 3.0 destekli harici SSD sürücülerin performansının da görünüşü kadar etkileyici olduğu söyleniyor. OCZ'nin hazırladığı USB 3.0 destekli harici SSD'nin üzerinde 2 adet LED göstergesi bulunuyor. Bunların birinin güç diğerinin de işlem yapıp yapmadığını gösterdiği belirtildi.

OCZ'nin hazırladığı SSD sürücünün teorik zaman değerleriyle dikkatleri üzerine topluyor zira USB 3.0 ve SSD sürücünün ortak performansından böylesine bir sonucun çıkması hiç te şaşırtıcı görünmüyor. CrystalDiskMark 2.2 adlı programla okuma ve yazma değerleri test edilen SSD sürücünün 188 MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızlarına sahip olduğu ortaya çıktı.

OCZ'nin USB 3.0 destekli harici SSD sürücüsünün 60GB, 120GB ve 250GB'lık seçeneklerle piyasaya sunulacağı ve fiyatlarının 300$'dan başlayarak kapasiteyle oranlı artacağı belirtildi.