Disney'in çok tartışılan Snow White filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Beauty and the Beast, Aladdin, Mulan gibi klasik animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarıyla büyük başarı yakalayan Disney, yeni Snow White (Pamuk Prenses) filmini de bu başarıyı tekrarlayacağı umuduyla hayata geçirdi. Ancak film daha çıkmadan Disney'in başını epey ağrıttı.

İlk tartışma filmdeki yedi cücelerden çıktı. Bunları gerçek cücelerin canlandırmasının tepki çekebileceğini düşünen Disney, alternatif arayışına girdi ama bu arayışın kendisi de tepki çekti. Bunun üzerine cüceleri CGI yapma kararı alındı ama bu sefer de ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Cücelerin ilk görüntüsünün sızmasının üzerine film sosyal medyada hiç istemeyeceği şekilde gündeme geldi.

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Snow White'ın Başrol Oyuncuları da Tepki Topluyor

Bu tartışma yetmezmiş gibi Snow White'ın iki başrol oyuncusu da kendisini tepkilerin odağında buldu. Pamuk Prenses'e hayat veren genç oyuncu Rachel Zegler, filmin uyarlandığı Disney klasiğini tuhaf olmakla suçladı. Tepki gelince özür dilemek zorunda kaldı. Seçim sürecinde de Trump'a oy verenleri hedef aldı. Yine tepki gelince yine özür diledi. Diğer yandan filmde Kraliçe'ye hayat veren Gal Gadot da İsrail desteği yüzünden kendisini eleştirilerin odağında buldu. Tüm bunlar Snow White'ı koca bir krizin içine sürükledi.

Stüdyonun son yıllardaki en olaylı projelerinden birine dönüşen Snow White, tüm bu tartışmalar ışığında önümüzdeki yıl gösterime girecek. Film için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, dün filmden ilk fragmanı yayınladı. Tahmin edildiği gibi ilk fragmana da tepkiler de pek olumlu olmadı ama bu noktada zaten filme dair iyi bir algı yaratmak pek kolay değil.

Disney'in bu algıyı tersine çevirmek ya da en azından bir nebze düzeltmek için daha birkaç ayı var. Snow White, 31 Mart 2025'te gösterime girecek. Snow White günün sonunda herkesi şaşırtıp gişede başarılı da olabilir. Nitekim şu sıralar gişede fırtınalar estiren Wicked da çıkmadan önce -Snow White kadar olmasa da- dalga konusu olmuştu.

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Olaylı Snow White filminden ilk fragman yayınlandı