Aralık ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan yapımlar arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Aralık 2024'te Öne Çıkan 10 Film
Emilia Perez
6 Aralık / MUBI - 7 Aralık / Vizyon
Fransalı yönetmen Jacques Audiard (Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik)'ın imzasını taşıyan film, Meksika'da geçiyor ve cinsiyet değiştirme kararı alan bir uyuşturucu baronuna odaklanıyor. Kartelden ayrılıp hayatına bir kadın olarak devam etmek isteyen Manitas, kendi ölümünü tezgahlayıp eski hayatını geride bırakmak için bir avukattan (Zoe Saldana) yardım alıyor. Audiard, çetrefilli bir konuyu ele aldığı yetmezmiş gibi, bunu bir de müzikale dönüştürüyor. Müzikal türündeki filmin başrollerinde Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz ve Edgar Ramírez yer alıyor.
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
13 Aralık / Vizyon
Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.
Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
13 Aralık / Vizyon
Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
13 Aralık / Vizyon
Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.
Başlangıçlar
13 Aralık / Vizyon
Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.
Kabin Bagajı (Carry-On)
13 Aralık / Netflix
ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokmak için kendisine şantaj yapan esrarengiz bir yolcuyu zekâsı ile alt etmeye çalışıyor.
Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)
20 Aralık / Vizyon
Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor. İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşyıor.
Düzen (The Order)
20 Aralık / Vizyon
Düzen, bu yıl dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde genel olarak olumlu yorumlar aldı.
Evcilik
27 Aralık / Vizyon
Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.
Su Perisi Parthenope (Parthenope)
27 Aralık / Vizyon
Parthenope, adını sonradan Napoli’nin tanrısı haline gelen efsanevi sirenden alıyor ve güzeller güzeli Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yaşam yolculuğunu anlatıyor.
Bonus: Yıldızlararası (Interstellar)
6 Aralık / Sinemalarda Yeniden GösterimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.