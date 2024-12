Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

Tam Boyutta Gör Artık yılın sonuna gelmemizle birlikte, Oscar yarışında iddialı olması beklenen filmlerin bir bir gösterime girmeye başladığı bir döneme girdik. Nitekim bu ay da Emilia Perez ve Maria gibi ödül sezonunda adından söz ettiren iki film ülkemizde gösterime girecek. Bunun yanı sıra "gişe canavarı" diyebileceğimiz filmler tarafında ise, yeni Spider-Verse filmi Avcı Kraven ve Aslan Kral prequel'i "Mufasa: Aslan Kral" sinemaseverlerle buluşacak. Tabii bunlara bir de dijital platformların orijinal yapımları eklenecek.

Aralık ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan yapımlar arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Aralık 2024'te Öne Çıkan 10 Film

Emilia Perez

6 Aralık / MUBI - 7 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Bu yıl Cannes Film Festivali'nde adından söz ettiren yapımlardan biri olan Emilia Perez, Oscar yarışında da yer alacak gibi görünüyor. Filmin özellikle oyunculuk kategorilerinde adaylık alabileceği konuşuluyor.

Fransalı yönetmen Jacques Audiard (Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik)'ın imzasını taşıyan film, Meksika'da geçiyor ve cinsiyet değiştirme kararı alan bir uyuşturucu baronuna odaklanıyor. Kartelden ayrılıp hayatına bir kadın olarak devam etmek isteyen Manitas, kendi ölümünü tezgahlayıp eski hayatını geride bırakmak için bir avukattan (Zoe Saldana) yardım alıyor. Audiard, çetrefilli bir konuyu ele aldığı yetmezmiş gibi, bunu bir de müzikale dönüştürüyor. Müzikal türündeki filmin başrollerinde Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz ve Edgar Ramírez yer alıyor.

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

13 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Bu ay vizyona girecek en dikkat çekici filmlerden biri Murat Fıratoğlu imzalı Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri Olacak. Dünya prömiyerini yaptığı 81. Venedik Film Festivali'nde ödülle dönen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'ne de damga vuran film oldu. Murat Fıratoğlu'nun filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.

Avcı Kraven (Kraven the Hunter)

13 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Sony'nin, Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler etrafına kurduğu sinematik evrenine bu ay yeni bir film daha eklenecek. Spider-Verse'ün bu ay sinemaseverlerle buluşacak yeni filmi Avcı Kraven olacak.

Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

13 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisi, bu kez anime bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Bu ay gösterime girecek oaln Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bu evrende geçen ilk anime olmasıyla dikkat çekiyor.

Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

Başlangıçlar

13 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Başlangıçlar, ödüllü kısa filmi Aylin ile dikkat çeken Ozan Yoleri'nin ilk uzun metrajlısı. Filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel yer alıyor. Dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan film, Türkiye prömiyerini ise 43. İstanbul Film Festivali'nde yaptı. Başlangıçlar'ın tanıtım yazısı şöyle:

Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.

Kabin Bagajı (Carry-On)

13 Aralık / Netflix

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici yapımlardan biri Kabin Bagajı olacak. Aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Kabin Bagajı, daha önce Kimliksiz (Unknown) ve Evdeki Düşman (Orphan) gibi filmlerle tanınan Jaume Collet-Serra'nın imzasını taşıyor. Başrollerde ise Taron Egerton, Sofia Carson ve Jason Bateman yer alıyor.

ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokmak için kendisine şantaj yapan esrarengiz bir yolcuyu zekâsı ile alt etmeye çalışıyor.

Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)

20 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Aslan Kral (The Lion King)'ın fotorealistik yeniden çevrimi, 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu ve oldukça başarılı oldu. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı. İşte o devam filmi olan Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), bu ay sinemaseverlerle buluşacak.

Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor. İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşyıor.

Düzen (The Order)

20 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Jude Law'ın başronü üstlendiği Düzen (The Order), daha önce Macbeth ve Assassin's Creed gibi filmlere imza atan Justin Kurzel'in imzasını taşıyor. Aksiyon türündeki film, ABD'nin kuzeyinde üst üste banka ve araç soygunlarının gerçekleştiği 1983 yılında geçiyor. Halkı paniğe sevk eden bu soygunları soruşturmak için görevlendirilen FBI ajanı (Law), bu soygunların bir teröristin grubunun işi olabileceğini fark ediyor.

Düzen, bu yıl dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde genel olarak olumlu yorumlar aldı.

Evcilik

27 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Sofra Sırları, Gölgesizler, "Aşk, Büyü, vs" gibi filmlerle tanınan Ümit Ünal'ın yeni filmi Evcilik bu ayın sonunda gösterime girecek. Dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Evcilik, burada hem En İyi Senaryo, hem de En İyi Erkek Oyuncu (Nejat İşler) ödüllerini kazandı. Filmin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Deniz Işın, Nejat İşler, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Filmin tanıtım yazısı şöyle:

Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

Su Perisi Parthenope (Parthenope)

27 Aralık / Vizyon

Tam Boyutta Gör Su Perisi Parthenope, yakın dönem İtalya sinemasının en dikkat çekici yönetmenlerinden biri olan Paolo Sorrentino'nun imzasını taşıyor. Sorrentino, daha önce hem Muhteşem Güzellik ve Il Divo gibi filmlerle, hem de The Young Pope dizisiyle adından övgüyle söz ettirmişti. Yönetmenin son filmi dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da pek iyi yorumlar almamış olsa da bir Sorrentino filmi olmasıyla bu ayın dikkate değer yapımları arasında yer alıyor.

Parthenope, adını sonradan Napoli’nin tanrısı haline gelen efsanevi sirenden alıyor ve güzeller güzeli Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yaşam yolculuğunu anlatıyor.

Bonus: Yıldızlararası (Interstellar)

6 Aralık / Sinemalarda Yeniden Gösterim

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın 2014 yapımı filmi Yıldızlararası (Interstellar), çıkışının 10. yılında sinemalara geri dönüyor. Filmin 4K olarak yenilenmiş versiyonu, 6 Aralık'ta IMAX salonlarında gösterime girecek.

