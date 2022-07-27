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    Netflix, The Gray Man 2’yi doğruladı: Spin-off filmi de yolda

    Netflix’in kısa süre önce çıkan ve oldukça beğenilen orijinal yapımı The Gray Man’in devam filmi doğrulandı. Firma ayrıca The Gray Man’in spin-off filmi ile evreni büyüteceğini açıkladı.
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    Netflix, The Gray Man 2’yi doğruladı: Spin-off filmi de yolda
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    Netflix, çıkalı daha birkaç gün olan dev yapımı The Gray Man’in devam filmi üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Firma, yapımı büyük bir marka haline getirme planları olduğunu belirtti. Bununla birlikte Netflix, The Gray Man evrenini spin-off filmi ile büyütmek istediklerini açıkladı.

    The Gray Man, çıkışından bu yana 92 ülkede bir numaraya oturmuş durumda. Rotten Tomatoes’te izleyici puanı yüzde 91’i gören film, topluluk tarafından oldukça beğenilmiş gibi duruyor. Netflix’in şimdiye kadar ki en pahalı yapımı olan The Gray Man, stüdyoya 200 milyon dolara mal oldu. 

    Russo kardeşler iş başında

    The Gray Man’in devam filminde yönetmen koltuğunda yine Joe ve Anthony Russo yer alacak. Ryan Gosling’in başrol olarak geri döneceği yapım hakkında henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Ayrıca Netflix’in halihazırda Extraction, Knives Out ve Army of the Dead’in devam filmleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

    The Gray Man spin-off farklı olacak

    Dev yapımın spin-off filmi hakkında çok fazla detay verilmemiş olsa da genel bir çerçeve çıkarılmış durumda. Zombieland ve Deadpool’ın senaristlerinden Paul Wernick ve Rhett Reese’in spin-off filminin senaryosunu şekillendireceği açıklanmış durumda. Deadline’a konuşan Joe Russo bu konuda Wernick ve Reese’in biraz daha sert ve deneysel bir iş oluşturacaklarını söyledi. Muhtemelen spin-off R-rated derecelendirmesine sahip bir yapım olacak.

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