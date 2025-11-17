Galaxy S26 serisi, iPhone 17 serisinden daha ince ve hafif olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi inceliği ve hafif liği ile ön plana çıkacak. Paylaşılan verilere göre seri, rakibi iPhone 17 serisine göre hem daha ince hem de daha hafif olacak.

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe’in paylaştığı bilgilere göre Galaxy S26 modellerinin beklenen boyutları şöyle:

Galaxy S26: 6.3 inç ekran – 149.4 x 71.5 x 6.9 mm

Galaxy S26+: 6.7 inç ekran – 158.4 x 75.8 x 7.3 mm

Galaxy S26 Ultra: 6.9 inç ekran – 163.6 x 78.1 x 7.9 mm

Karşılaştırma olması açısından Galaxy S25 serisinin ölçüleri:

Galaxy S25: 6.2 inç ekran – 146.9 x 70.5 x 7.2 mm

Galaxy S25+: 6.7 inç ekran – 158.4 x 75.8 x 7.3 mm

Galaxy S25 Ultra: 6.9 inç ekran – 162.8 x 77.6 x 8.2 mm

Ice Universe’in yeni paylaşımı ise S26 serisinin ağırlık ve kalınlık bilgilerini ortaya koyarken, bunları doğrudan iPhone 17 ailesiyle kıyaslıyor.

Galaxy S26, temel iPhone 17’den 13 gram daha hafif ve 1.05 mm daha ince olacak

ve olacak Galaxy S26+, iPhone 17 Pro’ya göre 13 gram daha hafif ve 1.45 mm daha ince olacak

ve olacak Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max’ten 17 gram daha hafif ve 0.85 mm daha ince olacak

iPhone 17 serisinin tamamı alüminyum çerçeveye sahip olsa da (iPhone Air hariç), yalnızca temel S26 ve S26 Plus'ın alüminyum çerçeveye sahip olması bekleniyor. S26 Ultra’nın ise S25 Ultra’da olduğu gibi titanyum çerçeve ile geleceği ifade ediliyor. Bu da Ultra'nın rakibine göre önemli bir hafiflik avantajı elde etmesini sağlıyor.

İlginç bir şekilde, S26 Ultra’nın ayrıca önceki modele göre %20 daha büyük bir buhar odası soğutma sistemi kullanacağı söyleniyor. Buna rağmen cihazın hala iPhone 17 Pro Max’ten daha hafif olması, Samsung’un tasarım ve mühendislik konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

