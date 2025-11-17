Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisi, iPhone 17 serisinden daha ince ve hafif olacak

    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi inceliği ve hafif liği ile ön plana çıkacak. Paylaşılan verilere göre seri, rakibi iPhone 17 serisine göre hem daha ince hem de daha hafif olacak.

    Galaxy S26 serisi, iPhone 17 serisinden daha ince ve hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi inceliği ve hafif liği ile ön plana çıkacak. Paylaşılan verilere göre seri, rakibi iPhone 17 serisine göre hem daha ince hem de daha hafif olacak.

    Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe’in paylaştığı bilgilere göre Galaxy S26 modellerinin beklenen boyutları şöyle:

    • Galaxy S26: 6.3 inç ekran – 149.4 x 71.5 x 6.9 mm
    • Galaxy S26+: 6.7 inç ekran – 158.4 x 75.8 x 7.3 mm
    • Galaxy S26 Ultra: 6.9 inç ekran – 163.6 x 78.1 x 7.9 mm

    Karşılaştırma olması açısından Galaxy S25 serisinin ölçüleri:

    • Galaxy S25: 6.2 inç ekran – 146.9 x 70.5 x 7.2 mm
    • Galaxy S25+: 6.7 inç ekran – 158.4 x 75.8 x 7.3 mm
    • Galaxy S25 Ultra: 6.9 inç ekran – 162.8 x 77.6 x 8.2 mm

    Ice Universe’in yeni paylaşımı ise S26 serisinin ağırlık ve kalınlık bilgilerini ortaya koyarken, bunları doğrudan iPhone 17 ailesiyle kıyaslıyor.

    • Galaxy S26, temel iPhone 17’den 13 gram daha hafif ve 1.05 mm daha ince olacak
    • Galaxy S26+, iPhone 17 Pro’ya göre 13 gram daha hafif ve 1.45 mm daha ince olacak
    • Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max’ten 17 gram daha hafif ve 0.85 mm daha ince olacak

    iPhone 17 serisinin tamamı alüminyum çerçeveye sahip olsa da (iPhone Air hariç), yalnızca temel S26 ve S26 Plus'ın alüminyum çerçeveye sahip olması bekleniyor. S26 Ultra’nın ise S25 Ultra’da olduğu gibi titanyum çerçeve ile geleceği ifade ediliyor. Bu da Ultra'nın rakibine göre önemli bir hafiflik avantajı elde etmesini sağlıyor.

    İlginç bir şekilde, S26 Ultra’nın ayrıca önceki modele göre %20 daha büyük bir buhar odası soğutma sistemi kullanacağı söyleniyor. Buna rağmen cihazın hala iPhone 17 Pro Max’ten daha hafif olması, Samsung’un tasarım ve mühendislik konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karakoldan tebligat neden gelir sansürsüz ai swm alınır mı millet kütüphanesi wifi bağlanma martini bianco nasıl içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum