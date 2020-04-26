Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı

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Akıllı telefon üreticileri, ekranın altına monte edilmiş ve gerçek anlamda tam ekran deneyimi sunan bir ürün geliştirmedikleri sürece, yeni fikirler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin aldığı yeni bir tasarım patenti, enteresan olarak değerlendilebilecek bir akıllı telefona işaret ediyor.

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Sınırları zorlayan tasarım

Xiaomi'nin henüz yeni onaylanan patentinde, kamera sisteminin ekranla birlikte döneceği bir akıllı telefon tasarımının olduğu görülüyor. Cihazla ilgili çok fazla bilgi mevcut değil ancak, tasarlanan akıllı telefonun son derece ince çerçevelerinin olduğu ve arka kamerasının da ekrana ek olarak düşünüldüğünü anlıyoruz. Bu da cihazın üst kısımdaki ek ekranının döndürülerek, arka kameranın aynı zamanda selfie kamerası olarak kullanılacağını ve ekranın da vizör görevi göreceği anlaşılıyor.

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Son derece karmaşık gibi görünen bu teknolojinin, üretim aşamasına geçip geçemeyeceği ise tam bir muamma diyebiliriz. Ana ekrana ek yapılan parçanın ne denli sağlıklı çalışacağı, aradaki çizginin ekranda görünüp görünmeyeceği ise şimdiden akla gelen sorular. Şimdiye kadar benzerine rastlanmayan bu tasarımın getireceği diğer özellik ve avantajlardan bahsedilmemiş olsa da, böyle bir teknolojiye sahip cihazın fiyatının da yüksek olacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-telefoon-roterende-camera/

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