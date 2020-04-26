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    Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin aldığı yeni patent ilginç bir tasarım anlayışını ortaya koyuyor. Patentin detaylarında dönen ekrana sahip, tam ekranlı bir akıllı telefon var.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı
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    Akıllı telefon üreticileri, ekranın altına monte edilmiş ve gerçek anlamda tam ekran deneyimi sunan bir ürün geliştirmedikleri sürece, yeni fikirler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin aldığı yeni bir tasarım patenti, enteresan olarak değerlendilebilecek bir akıllı telefona işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı"

    Sınırları zorlayan tasarım

    Xiaomi'nin henüz yeni onaylanan patentinde, kamera sisteminin ekranla birlikte döneceği bir akıllı telefon tasarımının olduğu görülüyor. Cihazla ilgili çok fazla bilgi mevcut değil ancak, tasarlanan akıllı telefonun son derece ince çerçevelerinin olduğu ve arka kamerasının da ekrana ek olarak düşünüldüğünü anlıyoruz. Bu da cihazın üst kısımdaki ek ekranının döndürülerek, arka kameranın aynı zamanda selfie kamerası olarak kullanılacağını ve ekranın da vizör görevi göreceği anlaşılıyor.

    Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı
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    Son derece karmaşık gibi görünen bu teknolojinin, üretim aşamasına geçip geçemeyeceği ise tam bir muamma diyebiliriz. Ana ekrana ek yapılan parçanın ne denli sağlıklı çalışacağı, aradaki çizginin ekranda görünüp görünmeyeceği ise şimdiden akla gelen sorular. Şimdiye kadar benzerine rastlanmayan bu tasarımın getireceği diğer özellik ve avantajlardan bahsedilmemiş olsa da, böyle bir teknolojiye sahip cihazın fiyatının da yüksek olacağını beklemek yanlış olmayacaktır.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-telefoon-roterende-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 57 dk.
    bu tasarımın hiçbir mantığı yok şu prototiple
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    Bloodin 1 sa.
    Ana kameranın ön kamera olarak kullanılabildiği tasarımlar hep hoşuma gitmiştir fakat bu tasarımların en iyilerinden biri olan Asus Zenfone 6'da bile telefonu kalınlaştırma problemi vardı, gerçi bu krizi fırsata çevirerek Asus telefona 5000'lik batarya koymuştu ve Türkiye'ye resmi gelse düşünmeden alacaktım orası ayrı mesele. Xiaomi ise bu yöntemle kalınlaştırma problemini çözmüş gibi fakat o iki ekran nasıl birbiriyle birleşik görünecek merak ediyorum... Ekranlar arası çizgi en ince formuna bile getirilse yine göze çarpacaktır. Halen daha Asus Zenfone 6'nın yöntemi en iyisi gibi duruyor.
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