OmniVision’ın yeni sensörü otomatik odaklamayı iyileştiriyor

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Son dönemde geliştirilen akıllı telefon kameralarının yüksek çözünürlük veya optik yakınlaştırmaya odaklandığını görüyoruz. OmniVision ise otomatik odaklamayı daha iyi hale getirerek hassasiyeti arttırmayı amaçlıyor.

OmniVision OV50A neler sunuyor?

OmniVision OV50A sensörü firmanın ilk yüzde 100 faz algılama alanı sunan sensörü olma özelliğine sahip. Dörtlü faz algılama - QDP teknolojisi 2x2 şeklinde tüm piksellerden veri toplayarak odaklama yapıyor. Bu tekniği Sony de kullanıyor. Samsung ise iki pikselden veri topluyor.

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Dörtlü piksel algılama sayesinde özellikle karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapılabiliyor. Mesafe ölçümünü de iyileştiren sistem bulanıklık efektlerinde daha iyi sonuç alıyor. Yonga üzerindeki birleştirme teknolojisi görüntü kalitesinin artmasına yardımcı oluyor.

12.5MP çözünürlüğünde olan sensörün büyüklüğü 1/1.55 inç. 1 mikron piksel büyüklüğe sahip sensör 2 mikron piksel büyüklüğünde sensörlerle birleştirilerek hassasiyeti 4 kat arttırabiliyor. QDP açık iken 8K 30fps, 4K 90fps ve Full HD 240fps yavaş çekim mümkün oluyor.

Ana sensör ve ultra geniş sensör olarak kullanılabilen OV50A sensörü 2x dijital yakınlaştırma, parlak ortamlarda düşük kumlanma, 2 ve 3 deklanşör aşamalı HDR ile 10-bit RGB RAW desteği şeklinde diğer özelliklere sahip. Yaz aylarında sensörün hacimli üretimi başlayacak.

https://www.gsmarena.com/omnivisions_new_ov50a_sensor_has_100_phase_detection_autofocus_coverage-news-47797.php

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