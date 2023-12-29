Samsung telefonlarında Çinli sensörler kullanılacak

OmniVision ilk aday
Özellikle amiral gemilerinde ve üst seviye telefonlarda Sony üretimi sensörlere yer veren Samsung, yakın zamanda Çinli OmniVision ile bir anlaşma yapabilir. Kaynaklar Çinli sensör üreticilerinin ilk kez Samsung telefonlarda kendisine yer bulacağını belirtiyor.
Gündemde olan sensör ise OmniVision OV50K modeli. LOFIC teknolojisini kullanan sensör, parlak ışık altında aşırı pozlama sorunlarının önüne geçiyor ve daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. Samsung haricinde Honor markası da OmniVision sensörlere telefonlarında yer verecek.
Bir dönem Apple ile çalışan ancak sonrasında rekabette geriye düşen OmniVision, ağırlıklı olarak Çinli üreticilerle çalışıyor. Sony’nin hali hazırda lider olan IMX989 ve LYT900 sensörlerine rakip olarak OV50H ve OV50K sensörlerinin yeni yılda rekabete katılacağı ifade ediliyor.
Diğer taraftan akıllı telefon pazarında sıkça gördüğümüz düşük maliyetli telefoto sensörleri gelecek tıl bulmak zorlaşacak. Zira Çinli üreticiler pazar payını genişletmek için uyguladığı süper indirim dönemini sonlandırıyor. Bundan sonra kârlılık gözetilerek fiyatlar belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.