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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlarında Çinli sensörler kullanılacak

    Gelecek yılın üst seviye Samsung akıllı telefonlarında OmniVision imzasını taşıyan gelişmiş sensörler kullanılabilir. Samsung ve OmniVision önemli bir anlaşma yapmak üzere.
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Bugün ekran, sensör, yonga üretimi sektörlerinde lider firmalardan birisi haline gelen Samsung, iş maliyet konusuna gelince rakip üreticilerden tedariğe yöneliyor. Ekran ve işlemci konusunda düşük maliyetli çözümler kullanan Samsung şimdi de sensör tedariği yapacak.

    OmniVision ilk aday

    Özellikle amiral gemilerinde ve üst seviye telefonlarda Sony üretimi sensörlere yer veren Samsung, yakın zamanda Çinli OmniVision ile bir anlaşma yapabilir. Kaynaklar Çinli sensör üreticilerinin ilk kez Samsung telefonlarda kendisine yer bulacağını belirtiyor.

    Gündemde olan sensör ise OmniVision OV50K modeli. LOFIC teknolojisini kullanan sensör, parlak ışık altında aşırı pozlama sorunlarının önüne geçiyor ve daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. Samsung haricinde Honor markası da OmniVision sensörlere telefonlarında yer verecek.

    Bir dönem Apple ile çalışan ancak sonrasında rekabette geriye düşen OmniVision, ağırlıklı olarak Çinli üreticilerle çalışıyor. Sony’nin hali hazırda lider olan IMX989 ve LYT900 sensörlerine rakip olarak OV50H ve OV50K sensörlerinin yeni yılda rekabete katılacağı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan akıllı telefon pazarında sıkça gördüğümüz düşük maliyetli telefoto sensörleri gelecek tıl bulmak zorlaşacak. Zira Çinli üreticiler pazar payını genişletmek için uyguladığı süper indirim dönemini sonlandırıyor. Bundan sonra kârlılık gözetilerek fiyatlar belirlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    radyatör temizleyici... kullananlar hankook mu michelin mi prizden elektrik çarptı ne yapmalıyım bluetooth kulaklık pin istiyor yeni tanıştığın kıza günaydın mesajı

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