Samsung telefonlarında Çinli sensörler kullanılacak

Tam Boyutta Gör Bugün ekran, sensör, yonga üretimi sektörlerinde lider firmalardan birisi haline gelen Samsung, iş maliyet konusuna gelince rakip üreticilerden tedariğe yöneliyor. Ekran ve işlemci konusunda düşük maliyetli çözümler kullanan Samsung şimdi de sensör tedariği yapacak.

OmniVision ilk aday

Özellikle amiral gemilerinde ve üst seviye telefonlarda Sony üretimi sensörlere yer veren Samsung, yakın zamanda Çinli OmniVision ile bir anlaşma yapabilir. Kaynaklar Çinli sensör üreticilerinin ilk kez Samsung telefonlarda kendisine yer bulacağını belirtiyor.

Samsung Bespoke Jet Bot Combo geliyor 15 sa. önce eklendi

Gündemde olan sensör ise OmniVision OV50K modeli. LOFIC teknolojisini kullanan sensör, parlak ışık altında aşırı pozlama sorunlarının önüne geçiyor ve daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. Samsung haricinde Honor markası da OmniVision sensörlere telefonlarında yer verecek.

Bir dönem Apple ile çalışan ancak sonrasında rekabette geriye düşen OmniVision, ağırlıklı olarak Çinli üreticilerle çalışıyor. Sony’nin hali hazırda lider olan IMX989 ve LYT900 sensörlerine rakip olarak OV50H ve OV50K sensörlerinin yeni yılda rekabete katılacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan akıllı telefon pazarında sıkça gördüğümüz düşük maliyetli telefoto sensörleri gelecek tıl bulmak zorlaşacak. Zira Çinli üreticiler pazar payını genişletmek için uyguladığı süper indirim dönemini sonlandırıyor. Bundan sonra kârlılık gözetilerek fiyatlar belirlenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.