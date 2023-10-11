Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bilgisayarlar ile Tanışın!

    Üstün performans ve taşınabilirlikle bir araya gelen güçlü yapay zeka araçları, Excalibur NVIDIA GeForce RTX40 serisi dizüstü bilgisayarları ile ideal birer yatırım haline getiriyor

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bi Tam Boyutta Gör

    NVIDIA GeForce RTX40 serisi dizüstü bilgisayarlar, çocuklarını öğrenme ve yaratıcılık adına en iyi araçlarla donatmak isteyen ebeveynler için ideal seçenek ortaya koyuyor. RTX 40 serisine sahip Excalibur G911 ve G870 yüksek performans sunan olağanüstü bileşenlere sahip bu dizüstü bilgisayarlar sayesinde öğrenciler her zamankinden daha hızlı bir şekilde ders çalışabilecekler, oyun oynayabilecekler ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekler.

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bi Tam Boyutta Gör

    NVIDIA GeForce RTX40 seriye sahip Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar, farklı görevler için yapay zekanın gücünden yararlanabilen, alanında çığır açan grafik yongalarına sahip olarak geliyor. Bu yongaların getirdiği yapay zeka odaklı özellikler, FeTeMM uygulamalarıyla çalışırken işleri ve hesaplamaları hızlandırmaya yardımcı olarak öğrencilerin projeleri eskisinden çok daha hızlı sonuçlandırmalarını sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX40 serisi Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar, 3 boyutlu modelleme ve tasarım gerektiren gelişmiş uygulamalarda tasarımın hayata geçme süresini kısaltmaya yardımcı oluyor ve böylece yaratıcı uğraşlara fazla zaman kalıyor. NVIDIA Canvas gibi uygulamalar, basit fırça darbelerini gerçek görüntülere dönüştürmek için yapay zekayı kullanarak öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılıklarını daha da geliştiren çarpıcı manzaralar ve sanat eserleri oluşturuyor.

    NVIDIA GeForce RTX40 serisi Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayara yatırım yapmak, yalnızca mevcut eğitim döneminin ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmiyor. Excalibur G911 ve G870 NVIDIA GeForce RTX40 serisi ile desteklenen uygulama ve oyunlardan oluşan ve giderek büyüyen kütüphane sayesinde kullanıcısına yıllarca hizmet edebiliyor. Uygulamalar gelişmeye devam ettikçe, dizüstü bilgisayarınız yeni teknolojilere uyum sağlamak için ücretsiz sürücü güncellemelerinden yararlanabiliyor ve öğrencilerin her zaman büyük veya küçük herhangi bir projenin üstesinden gelebilecek donanıma sahip olmasını sağlıyor.

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bi Tam Boyutta Gör

    Performans her zaman tasarımdan ödün vermek anlamına gelmiyor. NVIDIA GeForce RTX40 serisi ekran kartlarına sahip Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar, ince, sessiz ve uzun pil ömrüne sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını, gücünü ve akustiğini en yüksek verimlilik için optimize eden yapay zeka destekli gelişmiş bir teknoloji paketi olan NVIDIA Max-Q sayesinde mümkün oluyor. İster ders çalışın, ister hafta sonu oyun oynayın, NVIDIA GeForce RTX40 serisi ekran kartlarına sahip Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar her görevin üstesinden geliyor.

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bi Tam Boyutta Gör

    Oyun oynamak söz konusu olduğunda piyasanın en iyisi olan NVIDIA GeForce RTX40 serisi ekran kartına sahip Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarların performansına güvenebilirsiniz. Çalışmaya ara vermeniz gerektiğinde en yeni oyunları dizüstü bilgisayarınızda çalıştırabilir, kalite ve performanstan ödün vermeden hızlı ve tempolu bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. DLSS 3 gibi teknolojiler en akıcı oyun deneyimi için kare hızlarını artırmaya yardımcı olurken, NVIDIA Reflex rekabetçi oyunlar için en düşük gecikme süresi ve en iyi yanıt hızını sunar. Işın izleme teknolojisi ise gerçekçi aydınlatmayı oyunlara taşıyarak oyun zevkinizi daha önce hiç deneyimlemediğiniz yeni bir düzeye taşır

    Ömür Boyu Performans Garantili RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bi Tam Boyutta Gör
    .

    NVIDIA GeForce RTX40 serisi ekran kartına sahip Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar ister ders çalışmak ister hafta sonu oyun oynamak veya yeni bir şeyler yaratmak için olsun, olağanüstü özellikler ve yıllar boyunca devam eden performans sunar. Öğrencilerin değişen müfredatına kolayca uyum sağlayabilen NVIDIA GeForce RTX40 serisi dizüstü bilgisayarlar en gelişmiş, en verimli ve en geleceğe dönük platformdur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adaptif pil ne demek karadeniz teknik üniversitesi tıp fakültesi yorumlar evde kekemelik egzersizleri ek kart ekstresi ayrı mı gelir klimada dry ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız