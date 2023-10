Casper, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Üniversite öğrencilerine yönelik vergi indirimiyle telefon ve bilgisayar sahibi olabilmelerini mümkün kılan kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından Türkiye'nin teknoloji markası Casper, vergi indiriminden yararlanarak telefon ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler için uygun ürünlerini açıkladı.

Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği düzenleme kapsamında Casper VIA X30 Plus, Casper VIA X30 ve Casper VIA M35 akıllı telefonları ile Casper Nirvana C370 bilgisayarı vergi indiriminden yararlanarak alabilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" 1 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kararın ardından Türkiye'nin teknoloji markası Casper, vergi indiriminden yararlanarak telefon ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler için uygun ürünlerini açıkladı. Bu karar doğrultusunda ARGE ve üretim tesisine sahip olmalarının avantajını kullanarak Casper, yeni ürünler tasarlamayı planlıyor.

Vergisiz alınabilecek Casper telefon ve bilgisayarlar

Casper VIA X30 Plus - Performansın Sınırlarını Aşın

8 GB RAM + 8 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 16 GB RAM özelliği, 50 MP kamerası, 4600 mAh batarya kapasitesi, NFC teknolojisi, 256 GB dahili depolaması ve 30 W hızlı şarj özelliğine sahip Casper VIA X30 Plus, üstün teknolojik özellikleri trend bir tasarımla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Casper VIA X30 - Hızlı Şarj ve NFC ile Modern Teknoloji

8 GB RAM + 8 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 16 GB RAM özelliği, 50 MP kamerası, 4600 mAh batarya kapasitesi, NFC teknolojisi, 128 GB dahili depolaması ve 30 W hızlı şarj özelliğine sahip Casper VIA X30, her ihtiyacı karşılıyor.

Casper VIA M35 - Hepsi Bir Arada

4 GB RAM + 4 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 8 GB RAM özelliği, 13 MP kamerası, 5000 mAh batarya kapasitesi, 128 GB dahili depolamasına sahip Casper VIA M35, her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip.

Casper Nirvana C370 - Günlük Kullanımlar İçin Özenle Tasarlandı

Modern tasarım hatları, Windows 11 işletim sistemi ve Intel işlemcisiyle birlikte iyi bir fiyat performans dengesine sahip Casper Nirvana C370, 1.7 kg’lık hafifliği ve 19,6 mm inceliği sayesinde maksimum mobilite sağlıyor. 1366x768 HD ve Anti-Glare yansıtmasız ekranı sayesinde benzerlerinden ayrılan Casper Nirvana C370, ekstra bir araç kullanılmasına gerek olmadan, klavye kullanımında bilek duruşu göz önünde bulundurularak tasarlanan 135 derecelik uplift menteşe yapısı sayesinde kısa ya da uzun kullanımlarda maksimum konfor sağlıyor. 7.4 mm inceliğindeki ekran çerçevesi, 15.6” boyutundaki ekranı ve 220 NIT parlaklığıyla yüksek kalitede görüntüleme deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

