Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Casper, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı

    Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler için uygun ürün modellerini duyurdu.        
    Casper, vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Üniversite öğrencilerine yönelik vergi indirimiyle telefon ve bilgisayar sahibi olabilmelerini mümkün kılan kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından Türkiye'nin teknoloji markası Casper, vergi indiriminden yararlanarak telefon ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler için uygun ürünlerini açıkladı.

    Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği düzenleme kapsamında Casper VIA X30 Plus, Casper VIA X30 ve Casper VIA M35 akıllı telefonları ile Casper Nirvana C370 bilgisayarı vergi indiriminden yararlanarak alabilecekler.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" 1 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kararın ardından Türkiye'nin teknoloji markası Casper, vergi indiriminden yararlanarak telefon ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler için uygun ürünlerini açıkladı. Bu karar doğrultusunda ARGE ve üretim tesisine sahip olmalarının avantajını kullanarak Casper, yeni ürünler tasarlamayı planlıyor.

    Vergisiz alınabilecek Casper telefon ve bilgisayarlar

    Casper VIA X30 Plus - Performansın Sınırlarını Aşın

    Casper, vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    8 GB RAM + 8 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 16 GB RAM özelliği, 50 MP kamerası, 4600 mAh batarya kapasitesi, NFC teknolojisi, 256 GB dahili depolaması ve 30 W hızlı şarj özelliğine sahip Casper VIA X30 Plus, üstün teknolojik özellikleri trend bir tasarımla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

    Casper VIA X30 - Hızlı Şarj ve NFC ile Modern Teknoloji

    Casper, vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    8 GB RAM + 8 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 16 GB RAM özelliği, 50 MP kamerası, 4600 mAh batarya kapasitesi, NFC teknolojisi, 128 GB dahili depolaması ve 30 W hızlı şarj özelliğine sahip Casper VIA X30, her ihtiyacı karşılıyor.

    Casper VIA M35 - Hepsi Bir Arada

    Casper, vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    4 GB RAM + 4 GB sanal RAM olmak üzere toplamda 8 GB RAM özelliği, 13 MP kamerası, 5000 mAh batarya kapasitesi, 128 GB dahili depolamasına sahip Casper VIA M35, her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip.

    Casper Nirvana C370 - Günlük Kullanımlar İçin Özenle Tasarlandı

    Casper, vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Modern tasarım hatları, Windows 11 işletim sistemi ve Intel işlemcisiyle birlikte iyi bir fiyat performans dengesine sahip Casper Nirvana C370, 1.7 kg’lık hafifliği ve 19,6 mm inceliği sayesinde maksimum mobilite sağlıyor. 1366x768 HD ve Anti-Glare yansıtmasız ekranı sayesinde benzerlerinden ayrılan Casper Nirvana C370, ekstra bir araç kullanılmasına gerek olmadan, klavye kullanımında bilek duruşu göz önünde bulundurularak tasarlanan 135 derecelik uplift menteşe yapısı sayesinde kısa ya da uzun kullanımlarda maksimum konfor sağlıyor. 7.4 mm inceliğindeki ekran çerçevesi, 15.6” boyutundaki ekranı ve 220 NIT parlaklığıyla yüksek kalitede görüntüleme deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Ambarad +225 tylor +142 Artizt +97 khrmndgn +74 the_hornet +73 The Shogun +67 luckxor +65 doruhüso +61 DburakKoc +60 Liquist +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (1 Üye, 19 Misafir) 4 Masaüstü 16 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4089 kez okundu.
    8 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casper, vergi indirimi ve
    5 etiket daha vergisiz telefon vergisiz bilgisayar Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Dizüstü Bilgisayarlar
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu uygulamayı tarihinde indiriyorum yazısı kopyala hyundai accent blue 1.6 crdi mode plus yorum eski binalarda kat irtifakı evde sigorta attı düzelmiyor bankadan dolar çekmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız