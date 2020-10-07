Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4

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Ducati, "ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosiklet" olarak duyurduğu Multistrada V4'ün üretimine başladı. Borgo Panigale'deki fabrikada üretilen motosiklet, 4 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak.

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Radar teknolojisi için Bosch ile çalışan motosiklet üreticisi, bu sayede iki teker üzerinde yapılan yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getirmek istiyor. Her bir radar ünitesi 70 x 60 x 28 mm boyutlara ve 190 gram ağırlığa sahip. Yani motosiklete çok fazla ağırlık eklemiyor. Ayrıca günümüz aksiyon kameralarıyla benzer boyutlara sahip olduğu için çok fazla yer de işgal etmiyor.

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Motosikletin önünde bulunan radar, adaptif hız sabitleme sistemini kontrol ediyor. 30 ila 160 km/s arasındaki hızlarda seyrederken, Multistrada V4'ün fren ve hızlanmasını kontrol ederek önündeki araçlarla arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor. Arkadaki radar ise sürücüyü kör noktadan yaklaşan araçlar konusunda uyarıyor. Bu sayede olası kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

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Ducati, yeni motosikleti Multistrada V4'ün tasarımı ve teknik özellikleri konusunda oldukça ketum. Yalnızca "yeni, hafif ve kompakt bir V4 motor"a sahip olacağını biliyoruz. Motosikletin tasarımını muhtemelen 4 Kasım'daki tanıtımda göreceğiz. V4 motorla ilgili detaylar ise 15 Ekim'de paylaşılacak.

https://www.ducati.com/ww/en/news/production-first-motorcycle-equipped-with-front-and-rear-radar-technology-new-multistrada-v4

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