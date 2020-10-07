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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4

    4 Kasım'da resmi olarak tanıtılması planlanan Ducati Multistrada V4'ün önündeki radar adaptif hız sabitleme sistemini kontrol ederken, arkadaki radar kör nokta uyarı sistemi görevi görüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4
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    Ducati, "ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosiklet" olarak duyurduğu Multistrada V4'ün üretimine başladı. Borgo Panigale'deki fabrikada üretilen motosiklet, 4 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak.

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    Radar teknolojisi için Bosch ile çalışan motosiklet üreticisi, bu sayede iki teker üzerinde yapılan yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getirmek istiyor. Her bir radar ünitesi 70 x 60 x 28 mm boyutlara ve 190 gram ağırlığa sahip. Yani motosiklete çok fazla ağırlık eklemiyor. Ayrıca günümüz aksiyon kameralarıyla benzer boyutlara sahip olduğu için çok fazla yer de işgal etmiyor.

    Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4
    Tam Boyutta Gör

    Motosikletin önünde bulunan radar, adaptif hız sabitleme sistemini kontrol ediyor. 30 ila 160 km/s arasındaki hızlarda seyrederken, Multistrada V4'ün fren ve hızlanmasını kontrol ederek önündeki araçlarla arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor. Arkadaki radar ise sürücüyü kör noktadan yaklaşan araçlar konusunda uyarıyor. Bu sayede olası kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

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    Ducati, yeni motosikleti Multistrada V4'ün tasarımı ve teknik özellikleri konusunda oldukça ketum. Yalnızca "yeni, hafif ve kompakt bir V4 motor"a sahip olacağını biliyoruz. Motosikletin tasarımını muhtemelen 4 Kasım'daki tanıtımda göreceğiz. V4 motorla ilgili detaylar ise 15 Ekim'de paylaşılacak.



    https://www.ducati.com/ww/en/news/production-first-motorcycle-equipped-with-front-and-rear-radar-technology-new-multistrada-v4 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tabi adaptif hız sabitleme gibi özellikler düzgün kullanan, normal şeridinde gidenler için geçerli.



    Türkiye’dekiler gibi “aralardan geçmeyeceksem ne anlamı var yaa” diyen cahillerin işine yaramaz. Bu tipler yüzünden kaç otomobil sürücüsünün de başı yanıyor.
    Tabi adaptif hız sabitleme gibi özellikler düzgün kullanan, normal şeridinde gidenler için geçerli. Türkiye’dekiler gibi “aralardan geçmeyecek...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 2 hf.
    Japonlar biraz kurcayalıp geliştirebilir
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tabi adaptif hız sabitleme gibi özellikler düzgün kullanan, normal şeridinde gidenler için geçerli.



    Türkiye’dekiler gibi “aralardan geçmeyeceksem ne anlamı var yaa” diyen cahillerin işine yaramaz. Bu tipler yüzünden kaç otomobil sürücüsünün de başı yanıyor.
    Yanıtla +7
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    mokoko_TR 2 hf.
    yaparsa italyanlar yapar
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