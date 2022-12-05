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    One Plus 11'in resmi render görüntüleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11 için resmi render görüntüleri paylaşıldı. Yaklaşan akıllı telefon kamera tasarımı ile dikkatleri üzerine toplayacak. 
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    One Plus 11'in resmi render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında iddialı modeller ile varlık gösteren OnePlus, yakında yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11'i piyasaya sürecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni telefonun, resmi basın görselleri sızdırıldı. 

    OnePlus 11, kamera tasarımı ile dikkat çekecek

    Sızdırılan görüntülere bakıldığında OnePlus 11'in yuvarlak yapıda devasa bir kamera adası ile geleceğini söylebiliriz. Köşelere doğru uzanan ve “Hasselblad” logosunun dikkat çektiği bu bölüme ise, üç adet kamera sensörü ve LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca yeni görüntüler, akıllı telefonun Volkanik Siyah ve Orman Zümrüdü olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceğini de doğruluyor diyebiliriz. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus 11, ön tarafında QHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak yeni telefon, 48MP IMX581 ultra geniş açılı ve 2x optik yakınlaştırmalı 32MP IMX709 telefoto ve 50MP Sony IMX890 ana kamera sensörleri ile donatılacak.

    Bunlara ek olarak OnePlus 11'in, 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya ve 16GB'a kadar RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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