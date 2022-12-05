One Plus 11'in resmi render görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus 11, kamera tasarımı ile dikkat çekecek
Sızdırılan görüntülere bakıldığında OnePlus 11'in yuvarlak yapıda devasa bir kamera adası ile geleceğini söylebiliriz. Köşelere doğru uzanan ve “Hasselblad” logosunun dikkat çektiği bu bölüme ise, üç adet kamera sensörü ve LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca yeni görüntüler, akıllı telefonun Volkanik Siyah ve Orman Zümrüdü olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceğini de doğruluyor diyebiliriz.
Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus 11, ön tarafında QHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak yeni telefon, 48MP IMX581 ultra geniş açılı ve 2x optik yakınlaştırmalı 32MP IMX709 telefoto ve 50MP Sony IMX890 ana kamera sensörleri ile donatılacak.
Bunlara ek olarak OnePlus 11'in, 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya ve 16GB'a kadar RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım