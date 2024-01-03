OnePlus 12R için geri sayım: Özellikleri belli oldu

OnePlus 12R için geri sayım başladı
Bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OnePlus, OnePlus 12R'nin 5.500mAh pil kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Bunun temel modelden yüzde 2 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ekran bölümünde ise Çinli dev, akıllı telefonun uyarlanabilir yenileme hızı sunan (72Hz-90Hz) LTPO 4.0 ekrandan güç alacağını söylüyor.
Peki OnePlus 12R'den neler bekleniyor?
Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak OnePlus 12R, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil paketi, 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Android 14 tabanlı Oxygen OS 14'den destek alacak telefona, ön yüzünde 16MP selfie, arka bölümünde ise, 50MP IMX890 birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.