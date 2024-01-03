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    OnePlus 12R için geri sayım: Özellikleri belli oldu

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması planlanan OnePlus 12R'nin temel özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2, 100W şarj ve daha fazlasıyla geliyor.
    OnePlus 12R için geri sayım: Özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 modelini duyuran OnePlus, odağını bütçe amiral gemisi OnePlus 12R'ye çevirdi. Kaçıranlar için daha önce akıllı telefonun tasarımından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, ekran ve pil kapasitesi olmak üzere temel özellikleri netleşti.

    OnePlus 12R için geri sayım başladı

    Bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OnePlus, OnePlus 12R'nin 5.500mAh pil kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Bunun temel modelden yüzde 2 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ekran bölümünde ise Çinli dev, akıllı telefonun uyarlanabilir yenileme hızı sunan (72Hz-90Hz) LTPO 4.0 ekrandan güç alacağını söylüyor.

    OnePlus 12R için geri sayım: Özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için OnePlus 12R'nin 23 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. OnePlus 11 ve 12'nin genel tasarım hatları koruyacak bu model, bütçe odaklı kırpılmış bir sürüm olacak. Ayrıca  LTPO teknolojisi bir yana, ön yüzünde Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6,78 inçlik bir OLED ekran bulunacak. 

    Peki OnePlus 12R'den neler bekleniyor?

    Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak OnePlus 12R, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil paketi, 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Android 14 tabanlı Oxygen OS 14'den destek alacak telefona, ön yüzünde 16MP selfie, arka bölümünde ise, 50MP IMX890 birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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