Tam Boyutta Gör Yakın tarihte yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 modelini duyuran OnePlus, odağını bütçe amiral gemisi OnePlus 12R'ye çevirdi. Kaçıranlar için daha önce akıllı telefonun tasarımından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, ekran ve pil kapasitesi olmak üzere temel özellikleri netleşti.

OnePlus 12R için geri sayım başladı

Bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OnePlus, OnePlus 12R'nin 5.500mAh pil kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Bunun temel modelden yüzde 2 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ekran bölümünde ise Çinli dev, akıllı telefonun uyarlanabilir yenileme hızı sunan (72Hz-90Hz) LTPO 4.0 ekrandan güç alacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için OnePlus 12R'nin 23 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. OnePlus 11 ve 12'nin genel tasarım hatları koruyacak bu model, bütçe odaklı kırpılmış bir sürüm olacak. Ayrıca LTPO teknolojisi bir yana, ön yüzünde Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6,78 inçlik bir OLED ekran bulunacak.

Peki OnePlus 12R'den neler bekleniyor?

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak OnePlus 12R, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil paketi, 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Android 14 tabanlı Oxygen OS 14'den destek alacak telefona, ön yüzünde 16MP selfie, arka bölümünde ise, 50MP IMX890 birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik edecek.

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OnePlus 12R için geri sayım: Özellikleri belli oldu