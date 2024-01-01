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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 3, heyecan verici özellikler ile geliyor

    Oneplus yeni üst seviye telefonu OnePlus Ace 3'ü yakında duyurmaya hazırlanıyor. Son sızıntılara göre telefon bazı heyecan verici özelliklere sahip olacak.     
    OnePlus Ace 3, heyecan verici özellikler ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Oneplus yeni üst seviye telefonu OnePlus Ace 3'ü yakında duyurmaya hazırlanıyor. Son sızıntılara göre telefon bazı heyecan verici özelliklere sahip olacak.

    Ortaya çıkan bir tanıtım resmine göre OnePlus Ace 3 daha iyi sinyal kalitesi için 360 derece anten sistemine sahip olacak. Bu özellik ile özellikle oyuncular artan çekim kalitesinden faydanacak. Telefon bunun yaninda Wi-Fi 7 desteğine de sahip sahip olacak. Oneplus aynı zamanda Bulut Oyun Ağı hizmetini de 2 yıl süresince ücretsiz olarak sunacak.

    OnePlus Ace 3, heyecan verici özellikler ile geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus Ace 3'nin bir diğer yeniliği çok yönlü NFC özelliği. Bu özellik ile NFC'yi kullanmak için telefonu belirli noktadan okutma gerekliliği ortadan kalkıyor. Telefonun önü, arkası veya kenarı farketmeksizin herhangi bir noktasından okuyucuya yaklaştırmak yeterli oluyor.

    OnePlus Ace 3'ün beklenen özellikleri

    Telefonun ekranında, 2780 x 1264 piksel çözünürlük, 2160 PWM karartma ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutunda BOE yapımı LTPO OLED panel kullanılması bekleniyor. Ekran, 1600 nit'e kadar parlaklığı ve 4500 nit'e kadar pik parlaklığı destekleyecek. Ekranın dokunmatiği "rain touch" teknolojisiyle yağmur altında dahi kullanılabilecek.

    OnePlus Ace 3, heyecan verici özellikler ile geliyor
    OnePlus Ace 3, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alacak.

    İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Telefon gücünü 100 Watt şarj hızını destekleyen 5500 mAh bataryadan alacak.

    4 Ocak'ta tanıtılacak telefonun global pazarlara sunulacak OnePlus 12R'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olduğu söyleniyor. Telefonun oldukça rekabetçi fiyattan satışa sunulacağı konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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