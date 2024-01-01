OnePlus Ace 3, heyecan verici özellikler ile geliyor

Ortaya çıkan bir tanıtım resmine göre OnePlus Ace 3 daha iyi sinyal kalitesi için 360 derece anten sistemine sahip olacak. Bu özellik ile özellikle oyuncular artan çekim kalitesinden faydanacak. Telefon bunun yaninda Wi-Fi 7 desteğine de sahip sahip olacak. Oneplus aynı zamanda Bulut Oyun Ağı hizmetini de 2 yıl süresince ücretsiz olarak sunacak.
OnePlus Ace 3'ün beklenen özellikleri
Telefonun ekranında, 2780 x 1264 piksel çözünürlük, 2160 PWM karartma ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutunda BOE yapımı LTPO OLED panel kullanılması bekleniyor. Ekran, 1600 nit'e kadar parlaklığı ve 4500 nit'e kadar pik parlaklığı destekleyecek. Ekranın dokunmatiği "rain touch" teknolojisiyle yağmur altında dahi kullanılabilecek.
İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Telefon gücünü 100 Watt şarj hızını destekleyen 5500 mAh bataryadan alacak.
4 Ocak'ta tanıtılacak telefonun global pazarlara sunulacak OnePlus 12R'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olduğu söyleniyor. Telefonun oldukça rekabetçi fiyattan satışa sunulacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.