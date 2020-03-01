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    OnePlus, 3 Mart tarihinde yeni bir konsept cihaz tanıtacak

    Çinli teknoloji şirketi OnePlus, resmi Twitter hesabından 3 Mart tarihinde tanıtacağı konsept cihazı duyurdu. Yayınlanan videoya bakılırsa bu gizemli cihaz bir akıllı telefon olmayacak.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji üreticisi OnePlus, 3 Mart tarihinde tanıtacağı yeni konsept cihazı ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

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    Yeni bir akıllı telefon değil

    Paylaşılan videoda, tanıtılacak olan konsept cihazın ne olduğu belli olmuyor. Ancak bu cihazın bir akıllı telefon veya benzeri bir ürün olmadığı belirtiliyor. Yani OnePlus 8 serisi ile ilgili bir gelişme olmayacağını söylemek mümkün.

    Buna ek olarak cihazla ilgili bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Ancak bu fotoğraflar da konsept cihazı tanımlamaya yetmiyor ve bu paylaşım bazı kullanıcıların, OnePlus zaman makinesini mi tanıtacak esprilerine konu olmuş durumda. 3 Mart'ta tanıtılacak olan cihaz OnePlus 8 serisi olmasa da, şirketin bu akıllı telefon modellerini Mart veya Nisan ayında görücüye çıkarması bekleniyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest-F7CE7F94C 2 hf.
    3d yazıcı olabilir mi?
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    jacmosythjds (on ) 2 hf. yeni yorumcu
    Thank you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if its possible but cou tracktrace.one/... ldnt get it done. Now that i have seen the way you did it, thanks guys
    with
    regards
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