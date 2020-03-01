OnePlus, 3 Mart tarihinde yeni bir konsept cihaz tanıtacak

Teknoloji üreticisi OnePlus, 3 Mart tarihinde tanıtacağı yeni konsept cihazı ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

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Yeni bir akıllı telefon değil

Paylaşılan videoda, tanıtılacak olan konsept cihazın ne olduğu belli olmuyor. Ancak bu cihazın bir akıllı telefon veya benzeri bir ürün olmadığı belirtiliyor. Yani OnePlus 8 serisi ile ilgili bir gelişme olmayacağını söylemek mümkün.

Buna ek olarak cihazla ilgili bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Ancak bu fotoğraflar da konsept cihazı tanımlamaya yetmiyor ve bu paylaşım bazı kullanıcıların, OnePlus zaman makinesini mi tanıtacak esprilerine konu olmuş durumda. 3 Mart'ta tanıtılacak olan cihaz OnePlus 8 serisi olmasa da, şirketin bu akıllı telefon modellerini Mart veya Nisan ayında görücüye çıkarması bekleniyor.

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