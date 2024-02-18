Rivian'ın en uygun fiyatlı elektrikli otomobilinden ilk görüntü geldi

Rivian R2'nin Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi modellerle rekabet edeceğini belirtelim. Yayınlanan video aracın sadece ön tarafını gösteriyor. Bu sayede far ve aydınlatma tasarımının diğer Rivian modellerine benzer olacağını anlıyoruz.
Fiyatı da netleşti
Rivian'ın kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe, daha önce R2'nin 45.000 ila 50.000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti. Yeni araç selefi R1S SUV modelinden daha kompakt olacak ve elektrikli otomobil alıcıları için daha erişilebilir bir seçenek olarak konumlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.