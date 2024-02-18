Rivian'ın en uygun fiyatlı elektrikli otomobilinden ilk görüntü geldi

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Rivian, üçüncü elektrikli aracını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı model olacak R2 isimli crossover için ilk teaser videosu yayınlandı. Otomobilin tanıtım etkinliği 7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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Rivian R2'nin Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi modellerle rekabet edeceğini belirtelim. Yayınlanan video aracın sadece ön tarafını gösteriyor. Bu sayede far ve aydınlatma tasarımının diğer Rivian modellerine benzer olacağını anlıyoruz.

Fiyatı da netleşti

Rivian'ın kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe, daha önce R2'nin 45.000 ila 50.000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti. Yeni araç selefi R1S SUV modelinden daha kompakt olacak ve elektrikli otomobil alıcıları için daha erişilebilir bir seçenek olarak konumlanacak.

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Rivian'ın en uygun fiyatlı elektrikli aracından ilk görüntü geldi