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    OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir

    Mayıs ayında 90Hz hızlı ekranıyla kullanıcıları büyülemeyi başaran OnePlus 7 Pro, Google’ın da bu yola girmesinde etki sahibi olmuştu. Yeni bilgiye göre ise yeni model 120Hz ekranla gelecek.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, yeni çıkan modeller 90Hz ekranla gelecek. Bu bilgi, her ne kadar firmanın yönetimi tarafından resmi olarak duyurulmuş olsa da daha hızlı bir ekranın cihazlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. 

    Endüstri kaynaklarından Max J. tarafından Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf, söylentilerin tekrar başlamasına sebep oldu. Genelde Samsung hakkında sızıntılarıyla öne çıkan Max J. bu kez kendisi tarafından doğrulandığı üzere OnePlus 8 Pro’nun ekranıyla ilgili bilgi paylaştı.

    Sızıntının doğru çıkması durumunda, Razer Phone haricinde bir OnePlus da 120Hz hızında bir ekrana sahip telefon satışa sunmuş olacak. Firmanın standart modeli OnePlus 8’de ise 90Hz bir ekran olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı"

    OnePlus 8 ve 8 Pro’nun tanıtımına hâlâ aylar olsa da bazı sızıntılar sayesinde cihazların tahmini görünüşünü bile öğrenmiş durumdayız. Bu bilgiler ışığında cihazlarda tıpkı Samsung amiral gemisi modelleri gibi ekran deliği olacağını ve arka tarafta standart modelde üç, pro modelde dört kamera yer alacağını söyleyebiliriz.



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    intel7mix 2 hf. en beğenilen joven
    Teknoloji cahili bir yorumu daha...
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    joven 2 hf.
    Arkadaş o küçücük ekran 120 hz olsa ne olur yahu bu tv’mi monitörmü iyice saçmalamaya başladılar
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    1 Avatar
    Qtrone 1 hf. yeni yorumcu
    O saçma ön kamera ile geleceğini sanmıyorum.
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    joven 1 hf.
    Telefonların o küçücük ekranlarında hayatlarını geçiren ergenlerdenseniz değil 120 hz sizlere 240 hz ekranlı telefon çıkartsınlar benim için sorun yok ben 75 inch tv ile mutlu Mesut keyif dolu günler yaşıyorum.
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    koyunsavar 1 hf.
    Boş karavana iş
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    HEΛVEN 1 hf.
    4000 batarya bence bu telefona hiç olmamis 6000 daha iyi olur bide zte gibi üstü pubg gibi tuşlar olsa harika olurdu
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    sirulas 2 hf. joven
    Şaka gibi bir teknoloji düşmanı bot daha. İstisnasız her yeni teknoloji haberini spamlıyorlar
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    joven 2 hf.
    Arkadaş o küçücük ekran 120 hz olsa ne olur yahu bu tv’mi monitörmü iyice saçmalamaya başladılar
    4 Yanıt Yanıtla +5
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    intel7mix 2 hf. joven
    Teknoloji cahili bir yorumu daha...
    Yanıtla +12
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    Godolphin 2 hf. joven
    Bundan dolayi kardes.



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    1 Yanıt Yanıtla +3
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    w8core 1 hf. joven
    Daha hızlı olur, 120 fps videolar yaygınlaşır, daha iyi oyun deneyimi olur. Pil konusunda haklısınız.
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    Godolphin 2 hf.
    120hz ve üzeri artık standart olmalı işlemciler gerçekten çok verimli oldular pil rahatlıkla bir günü tamamlıyor tepe modellerde.
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    intel7mix 2 hf. Godolphin
    Standart olmalı ve isteyen açmalı pilin daha uzun süre gitmesini isteyen kişiler kapatabilir.
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    oneplus 8 pro, oneplus 8 ve
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