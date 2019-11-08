OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir

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OnePlus tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, yeni çıkan modeller 90Hz ekranla gelecek. Bu bilgi, her ne kadar firmanın yönetimi tarafından resmi olarak duyurulmuş olsa da daha hızlı bir ekranın cihazlarda olmayacağı anlamına gelmiyor.

Endüstri kaynaklarından Max J. tarafından Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf, söylentilerin tekrar başlamasına sebep oldu. Genelde Samsung hakkında sızıntılarıyla öne çıkan Max J. bu kez kendisi tarafından doğrulandığı üzere OnePlus 8 Pro’nun ekranıyla ilgili bilgi paylaştı.

Sızıntının doğru çıkması durumunda, Razer Phone haricinde bir OnePlus da 120Hz hızında bir ekrana sahip telefon satışa sunmuş olacak. Firmanın standart modeli OnePlus 8’de ise 90Hz bir ekran olması bekleniyor.

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OnePlus 8 ve 8 Pro’nun tanıtımına hâlâ aylar olsa da bazı sızıntılar sayesinde cihazların tahmini görünüşünü bile öğrenmiş durumdayız. Bu bilgiler ışığında cihazlarda tıpkı Samsung amiral gemisi modelleri gibi ekran deliği olacağını ve arka tarafta standart modelde üç, pro modelde dört kamera yer alacağını söyleyebiliriz.