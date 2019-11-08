Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 12 modeline MIUI 11 arayüzünün kararlı versiyonunu dağıtmaya başladı. Çinli üretici Android 10 işletim sistemiyle ilgili bir açıklama yapmazken, güncellemenin işletim sistemini değiştirmeyeceğini belirtmemiz gerek.
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Şimdilik Çin'deki cihazlara dağıtılıyor
MIUI 11 arayüz güncellemesinin şimdilik Çin'deki cihazlara dağıtıldığı ve Aralık ayı başlarında dünya çapındaki kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor. MIUI 11 güncellemesi alan 12 Xiaomi akıllı telefon modeli ise şu şekilde:
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Not 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Not 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Not 5A
- Xiaomi Redmi 7A
MIUI 11 güncellemesi alacak olan ikinci Xiaomi akıllı telefon grubu ise şöyle:
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Not 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
Bu açıklamayla birlikte 2 yıllık Xiaomi akıllı telefonların bile yeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapacak olmaları güzel bir haber diyebiliriz. MIUI 11 daha parlak bir tasarım, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistem çapında karanlık mod ve birçok yeni tema, duvar kağıdı ve animasyonla birlikte geliyor.
https://www.gsmarena.com/miui_11_stable_version_arrives_to_twelve_more_devices_totals_at_24-news-40007.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
google lens kullanıp bu resmi çevirirseniz ilk sırası desteklenen modeller ve 2. aşama desteklenecek modeller olarak çevrilmiş verdiğiniz liste tam tersi olarak çevrilmeli biride abi nasıl haber yapıcaz asıl kaynağa gidelim bakalım az bilgilenelim sorgulayalım demiyor ayıp vallahi ayıp.