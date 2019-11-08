Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı

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Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 12 modeline MIUI 11 arayüzünün kararlı versiyonunu dağıtmaya başladı. Çinli üretici Android 10 işletim sistemiyle ilgili bir açıklama yapmazken, güncellemenin işletim sistemini değiştirmeyeceğini belirtmemiz gerek.

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Şimdilik Çin'deki cihazlara dağıtılıyor

MIUI 11 arayüz güncellemesinin şimdilik Çin'deki cihazlara dağıtıldığı ve Aralık ayı başlarında dünya çapındaki kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor. MIUI 11 güncellemesi alan 12 Xiaomi akıllı telefon modeli ise şu şekilde:

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Not 7

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Not 3

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Not 5A

Xiaomi Redmi 7A

MIUI 11 güncellemesi alacak olan ikinci Xiaomi akıllı telefon grubu ise şöyle:

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi Not 7 Pro

Xiaomi Redmi K20

Bu açıklamayla birlikte 2 yıllık Xiaomi akıllı telefonların bile yeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapacak olmaları güzel bir haber diyebiliriz. MIUI 11 daha parlak bir tasarım, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistem çapında karanlık mod ve birçok yeni tema, duvar kağıdı ve animasyonla birlikte geliyor.

https://www.gsmarena.com/miui_11_stable_version_arrives_to_twelve_more_devices_totals_at_24-news-40007.php