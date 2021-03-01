Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor

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Yazılım devi Microsoft, Astoria projesini iptal etmesinin ardından Android uygulamalarını Windows 10'da çalıştırabilmek için başka seçenekler aramaya başladı. Şirket bu konuda Samsung ile iş birliği yaptı. Ancak "Telefonunuz" uygulaması aracılığıyla akıllı telefon üzerinden yansıtarak çalıştırmak pek de cazip görünmüyor.

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Gelen son bilgilere göre Microsoft farklı bir yol izlemeye karar verdi. Latte olarak adlandırılan yeni proje, geliştiricilerin Android uygulamalarını MSIX formatında paketlemesine olanak tanıyacak. Latte projesinin WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) teknolojisini temel alacağı belirtiliyor.

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Microsoft Store'da yayınlanması gerekecek

Android geliştiricileri uygulamalarını MSIX paketi haline getirdikten sonra Microsoft Store'da yayınlamaları gerekecek. Bu da APK dosyalarının doğrudan Windows 10 üzerinde çalıştırılamayacağı anlamına geliyor.

Şirketin bu yıl hayata geçirmeyi planladığı “Project Latte”, Microsoft Store'daki uygulama sayısının yükselmesini sağlayacak. Böylelikle Windows ve Android uygulama sayıları arasındaki boşluk hızlı bir şekilde kapanacak.

https://www.windowslatest.com/2021/02/27/native-android-app-support-for-windows-10-is-still-on-track-for-2021-launch/

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