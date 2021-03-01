Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor

    Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde Android uygulamalarının çalıştırılabilmesini sağlamak için uzun süredir çalışmalar yapıyordu. Şirket bu yıl yeni bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyor.
    01 Mart 2021, 14:00 (1 hf.)
    6b
    1
    8
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Astoria projesini iptal etmesinin ardından Android uygulamalarını Windows 10'da çalıştırabilmek için başka seçenekler aramaya başladı. Şirket bu konuda Samsung ile iş birliği yaptı. Ancak "Telefonunuz" uygulaması aracılığıyla akıllı telefon üzerinden yansıtarak çalıştırmak pek de cazip görünmüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 ile Samsung cihazlar arasında kablosuz dosya transferi artık mümkün

    Ayrıca Bkz. "Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?"

    Gelen son bilgilere göre Microsoft farklı bir yol izlemeye karar verdi. Latte olarak adlandırılan yeni proje, geliştiricilerin Android uygulamalarını MSIX formatında paketlemesine olanak tanıyacak. Latte projesinin WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) teknolojisini temel alacağı belirtiliyor.

    Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft Store'da yayınlanması gerekecek

    Android geliştiricileri uygulamalarını MSIX paketi haline getirdikten sonra Microsoft Store'da yayınlamaları gerekecek. Bu da APK dosyalarının doğrudan Windows 10 üzerinde çalıştırılamayacağı anlamına geliyor.

    Şirketin bu yıl hayata geçirmeyi planladığı “Project Latte”, Microsoft Store'daki uygulama sayısının yükselmesini sağlayacak. Böylelikle Windows ve Android uygulama sayıları arasındaki boşluk hızlı bir şekilde kapanacak.



    https://www.windowslatest.com/2021/02/27/native-android-app-support-for-windows-10-is-still-on-track-for-2021-launch/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Xagdas
    Project Astoria 2014 2015 arasında duyuruldu. 2016 ve 2017 aralarında da Windows'a hâlâ Android portlaması konuşuluyordu. Bu esnada Apple'a da buna benzer bir proje sorulunca hayır demişti. Sonra Apple baktı çok istek var, Apple da yavaş yavaş M1'den önce iOS olmasa da iPadOS uygulamalarını getirmeye başladı.

    Fakat şu konuda haklısınız; Eğer Apple piyasaya sürmeseydi, Microsoft bu konuda kılını bile kıpırdatmazdı. Fakat, Microsoft zamanında böyle bir projeyi duyurmasaydı pek sanmıyorum iOS uygulamalarını macOS'a getireceklerini. (Yanılıyor da olabilirim tabii, ne de olsa ARM işlemcili bir bilgisayar yaptıktan sonra da iOS uygulamalarını da port etmekten kaçınmak istemezsin.)

    Nedense bu tür konularda ilk Apple'ın yapmasını bekliyorlar şirketler, sonra Apple ne yaptıysa diğer şirketler de o.
    Project Astoria 2014 2015 arasında duyuruldu. 2016 ve 2017 aralarında da Windows'a hâlâ Android portlaması konuşuluyordu. Bu esnada Apple'a da buna benzer bir p...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Medullitus 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi artık be hadi beeeee 10 yıl geriden geliyon be ms
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Astoria projesinden sonra aynı şekilde geri getirecekseniz eğer niye tam 7 yıl boyunca bunu yapmak için beklediniz, Microsoft?

    Yine APPX portlaması tıpkı Astoria gibi, sonra Android altyapısı tıpkı Astoria gibi.

    Yine de takdir ederim, en sonunda iptal edilen projelerinizi tekrar gözden geçirdiğiniz için. (Tabii eğer asıl sürümde Windows bu özelliğe gerçekten kavuşursa.)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mac'in M1 sistemine geçip tüm iOS Appstore uygulamalarını çalışır hale getirmesinin meyveleri bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Project Astoria 2014 2015 arasında duyuruldu. 2016 ve 2017 aralarında da Windows'a hâlâ Android portlaması konuşuluyordu. Bu esnada Apple'a da buna benzer bir proje sorulunca hayır demişti. Sonra Apple baktı çok istek var, Apple da yavaş yavaş M1'den önce iOS olmasa da iPadOS uygulamalarını getirmeye başladı.

    Fakat şu konuda haklısınız; Eğer Apple piyasaya sürmeseydi, Microsoft bu konuda kılını bile kıpırdatmazdı. Fakat, Microsoft zamanında böyle bir projeyi duyurmasaydı pek sanmıyorum iOS uygulamalarını macOS'a getireceklerini. (Yanılıyor da olabilirim tabii, ne de olsa ARM işlemcili bir bilgisayar yaptıktan sonra da iOS uygulamalarını da port etmekten kaçınmak istemezsin.)

    Nedense bu tür konularda ilk Apple'ın yapmasını bekliyorlar şirketler, sonra Apple ne yaptıysa diğer şirketler de o.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mağaza'yı bu şekilde geliştirip ileri de yeniden mobil sistemler için hazırlık yapıyor olabilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olasılıksız238 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Telefonunuz" uygulaması arka planda çalışır halde neden tutulamıyor?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R rakanishu 6 gün ( Mesaj Silindi ) olasılıksız238
    BT kulaklık ses aktarım desteği de yok ayrıca, büyük eksiklik.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı 6 gün Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı 6 gün Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı 6 gün iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir 6 gün 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var! 6 gün Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk 1 hf. Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek 1 hf. Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış 1 hf. Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor 1 hf. Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda 1 hf. Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor Sonraki Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı 1 hf. 78. Altın Küre kazananları belli oldu 1 hf. Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak 1 hf. Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir? 1 hf. 2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı 1 hf. Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel 1 hf. NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 15: Solasta: Crown of the Magister 1 hf. Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek 1 hf. Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu 1 hf. Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı 1 hf. Royal Green RO-14 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 hf. FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir 1 hf. Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası 1 hf. BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi 1 hf. Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak 1 hf. Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor 1 hf. Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir 1 hf. Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız