OnePlus Buds Pro 2, uzamsal ses desteği ile gelebilir

OnePlus, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçek kablosuz kulak içi kulaklık OnePlus Buds Pro’yu tanıtmıştı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Buds Pro 2’nin tüm teknik özellikleri sızdırıldı.

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OnePlus Buds Pro 2, OPPO’nun Enco X2 TWS kulak içi kulaklığına benzer şekilde 11mm ve 6mm çift ses sürücüsüne sahip olacak. LDHC 4.0 uzamsal ses (spatial audio) desteği ile gelecek kulaklık, 45db’e kadar aktif gürültü önleme (ANC) sunacak. Kulaklık, ayrıca ortamda ne kadar gürültü olduğuna bağlı ANC’nin yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayacak. Arama sırasında gelişmiş ses yalıtımı sağlayan yerleşik üç mikrofona sahip olacak.

10 dakika şarj ile 3 saat kullanım

Pil ömrüne gelince, Buds Pro 2, ANC etkinleştirildiğinde 6 saate kadar kullanım süresi verecek. Şarj kutusuyla birlikte 22 saate kadar dayanabilecek. ANC kapalı tutulduğunda kullanım süresi 9 saate kadar çıkacak, şarj kutusu ile birlikte 38 saate kadar dayanabilecek. Buds Pro 2 modeli, kablosuz şarj desteği ile gelecek. Hızlı şarj ile (OnePlus’ın deyimiyle warp charging) şarj kutusunu 10 dakika şarj etmek, 10 saate kadar dinleme süresi verecek. Kulaklıklar ise 10 dakikalık şarjla 3 saat kullanım verecek.

Desteklenen cihazlarla hızlı eşleştirme sağlayan Google Fast Pair, Bluetooth 5.2, 69ms düşük gecikme, LHDC 4.0 ses kodeki, ter ve suya dayanıklılık sağlayan IP55 sertifikası, OnePlus’ın yeni TWS kulak içi kulaklığının özellikleri arasında olacak.

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