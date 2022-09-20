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    Oppo Enco X2 ülkemizde satışa çıktı

    Kullanıcıya yönelik özelleştirilebilen detayları ve yenilikçi akustik teknolojisiyle OPPO Enco X2, gerçek kablosuz kulaklıkları Hi-Fi kalitesindeki ses dünyasına taşımayı hedefliyor. 
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    Oppo Enco X2
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    Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, en yeni akustik amiral gemisi tam kablosuz kulaklık modeli Enco X2'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. Kulaklığın detayları aşağıda.

    Oppo Enco X2 Türkiye fiyatı belli oldu

    Oppo Enco X2 TWS kulaklık modeli 11mm dinamik sürücüler kullanırken çift sürücü ve dörtlü mıknatıs tweeter ile kombine edilerek 20Hz-40kHz aralığında frekans tepkileri verebiliyor. Danimarka merkezli Dynadio ortaklığında geliştirilen Süper Dinamik Dengeli Gelişmiş Motorunun sağladığı (SuperDBEE) akustik sistem ile ses tecrübesi katlanıyor.

    Koaksiyel çift sürücüleriyle sistem, kullanıcının dinleme keyfini artıran pürüzsüz ve doğal bir ses sunuyor. Buradaki eş eksenli sistemin 0,0095 mm inceliğindeki bas birimi, bir önceki modelden farklı olarak, ultra hızlı aktarmalı ve düşük bozulmalı ultrasonik titreşim sistemine sahip. Sistemde altın solvent döküm sıvı kristal polimer (LCP) diyafram ile yüksek hassasiyetli 0,033 mm inceliğinde DCAA ses bobinleri kullanılıyor.

    Golden Sound Boost, kullanıcıların işitme seviyelerini, kulak kanalı yapısıyla ilgili bilgileri ve kişiselleştirilmiş dinleme tercihlerini tek yerde entegre ediyor. Akıllı algoritma, yalnızca beş dakikalık bir testle, kullanıcının kulak kanalının modelini çıkarıyor. Bu da OPPO Enco X2'nin kayıt stüdyolarına yakın hassasiyette ses sunmasına yardımcı oluyor.

    Enco X2'nin üç mikrofonunun ikisinde Aktif Gürültü Engelleme'yi destekleyen üç çekirdekli bir çip bulunuyor. 45dB'ye ulaşabilen Aktif Gürültü Engelleme derinliği ve 4000Hz'e kadar genişleyebilen Aktif Gürültü Engelleme Frekans Aralığı sunabilen OPPO Enco X2, geleneksel kulaklıklarda başarılması zor bir işin üstesinden gelerek dış sesleri istenmeyen durumlarda kolay ve etkili bir şekilde bloke edebiliyor.

    OPPO Enco X2'nin üçlü mikrofon sisteminin en gelişmiş yönü ise sesi kemikten ileten mikrofon özelliği. Mikrofon, kullanıcının sesini tanımlamak ve aramaları geliştirmek için sesi kafa tası kemiğinden ileten (bone voiceprint) bir yapay zeka gürültü azaltma algoritması kullanıyor ve böylece aramalarda kullanıcının sesi her zaman duyulabiliyor.

    Ekstra uzun pil ömründen iki kulaklıkla ayrı ayrı da bağlantı sağlayabilen Bluetooth 5.2 ve 900Kbps seviyesine kadar bitrate sunan LHDC 4.0 teknolojisinin kullanıldığı kulaklık şarj kutusunun desteğiyle birlikte, kulaklık 40 saate kadar kullanılabiliyor. 6 saat müzik dinlemek için sadece 5 dakikalık şarj yeterli oluyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X2'nin, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.899 TL.

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    M
    makine26 23 saat önce

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