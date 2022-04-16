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    OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı lansman posterinde ortaya çıktı

    OnePlus markasının piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni kablosuz kulaklığın tasarımı netleşti. Çinli şirket OnePlus Buds N olarak adlandırılan modeli önümüzdeki günlerde tanıtacak.
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    OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı lansman posterinde ortaya çıkt
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    OnePlus markası yeni OnePlus Buds N ve OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklıkları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çinli şirket yeni ürünlerin lansman posterlerini yayınladı. Tanıtım etkinliği önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilecek.

    Görüntülere baktığımızda OnePlus Buds N'nin FCC belgelerinde canlı görüntüleri ortaya çıkan OnePlus Nord Buds olduğunu görüyoruz. Kablosuz kulaklık hatırlayacağınız üzere daha önce ABD Federal İletişim Kurulu'nun web sitesinde listelenmişti.

    OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı lansman posterinde ortaya çıkt
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    Uluslararası lansman 28 Nisan'da

    Boyun bantlı bir kulaklık olarak karşımıza çıkan OnePlus Bullets Wireless Z2 ise ilk olarak geçtiğimiz ay Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Tek şarjla 30 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık 26 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

    OnePlus Ace, OnePlus Buds N ve OnePlus Bullets Wireless Z2 modelleri 21 Nisan'da Çin'de duyurulacak. Aynı cihazlar 28 Nisan'da diğer pazarlarda lanse edilecek.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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