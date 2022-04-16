OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı lansman posterinde ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

OnePlus markası yeni OnePlus Buds N ve OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklıkları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çinli şirket yeni ürünlerin lansman posterlerini yayınladı. Tanıtım etkinliği önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilecek.

Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek 1 gün önce eklendi

Görüntülere baktığımızda OnePlus Buds N'nin FCC belgelerinde canlı görüntüleri ortaya çıkan OnePlus Nord Buds olduğunu görüyoruz. Kablosuz kulaklık hatırlayacağınız üzere daha önce ABD Federal İletişim Kurulu'nun web sitesinde listelenmişti.

Tam Boyutta Gör

Uluslararası lansman 28 Nisan'da

Boyun bantlı bir kulaklık olarak karşımıza çıkan OnePlus Bullets Wireless Z2 ise ilk olarak geçtiğimiz ay Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Tek şarjla 30 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık 26 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

OnePlus Ace, OnePlus Buds N ve OnePlus Bullets Wireless Z2 modelleri 21 Nisan'da Çin'de duyurulacak. Aynı cihazlar 28 Nisan'da diğer pazarlarda lanse edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı lansman posterinde ortaya çıkt