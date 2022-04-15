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Güney Koreli teknoloji devi Samsung ilk 6G Forumunu Mayıs ayında düzenleyecek. Şirket söz konusu etkinlikte yeni nesil iletişim teknolojisi hakkında fikir ve düşüncelerini paylaşacak. Katılımcılar endüstrinin gelişimine yönelik beklentiler hakkında bilgi edinme şansına sahip olacaklar.

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Samsung 6G Forumu'nun 13 Mayıs 2022'de yapılması planlanıyor. Kayıtlar başlamış durumda. Etkinlik 2030 yılına kadar toplumun ana lokomotiflerinden biri haline gelebilecek 6G teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşmak üzere akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.

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YouTube'da yayınlanacak

Forum Samsung'un resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik sabah ve akşam oturumlarına ayrılacak. Sabah oturumunun konusu 6G Hava Arayüzü olacak. Akşam oturumunda ise 6G için Akıllı Ağ konusu ele alınacak. Konuşmacılar ve panelistler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Samsung web sitesinde bulabilirsiniz.

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Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek