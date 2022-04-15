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    Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek

    Samsung önümüzdeki ay ilk 6G Forumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik yeni nesil 6G iletişim teknolojisi hakkında öngörülerini paylaşmak üzere akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.
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    Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung ilk 6G Forumunu Mayıs ayında düzenleyecek. Şirket söz konusu etkinlikte yeni nesil iletişim teknolojisi hakkında fikir ve düşüncelerini paylaşacak. Katılımcılar endüstrinin gelişimine yönelik beklentiler hakkında bilgi edinme şansına sahip olacaklar.

    Samsung 6G Forumu'nun 13 Mayıs 2022'de yapılması planlanıyor. Kayıtlar başlamış durumda. Etkinlik 2030 yılına kadar toplumun ana lokomotiflerinden biri haline gelebilecek 6G teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşmak üzere akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.

    Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek
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    YouTube'da yayınlanacak

    Forum Samsung'un resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik sabah ve akşam oturumlarına ayrılacak. Sabah oturumunun konusu 6G Hava Arayüzü olacak. Akşam oturumunda ise 6G için Akıllı Ağ konusu ele alınacak. Konuşmacılar ve panelistler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Samsung web sitesinde bulabilirsiniz.

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    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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