Samsung ilk 6G Forumunu önümüzdeki ay düzenleyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ilk 6G Forumunu Mayıs ayında düzenleyecek. Şirket söz konusu etkinlikte yeni nesil iletişim teknolojisi hakkında fikir ve düşüncelerini paylaşacak. Katılımcılar endüstrinin gelişimine yönelik beklentiler hakkında bilgi edinme şansına sahip olacaklar.
Samsung 6G Forumu'nun 13 Mayıs 2022'de yapılması planlanıyor. Kayıtlar başlamış durumda. Etkinlik 2030 yılına kadar toplumun ana lokomotiflerinden biri haline gelebilecek 6G teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşmak üzere akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.
YouTube'da yayınlanacak
Forum Samsung'un resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik sabah ve akşam oturumlarına ayrılacak. Sabah oturumunun konusu 6G Hava Arayüzü olacak. Akşam oturumunda ise 6G için Akıllı Ağ konusu ele alınacak. Konuşmacılar ve panelistler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Samsung web sitesinde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler