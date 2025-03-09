Galaxy Buds FE 2’den ilk haberler gelmeye başladı: Bütçe dostu bir model olabilir

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Samsung, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli Galaxy Buds FE 2 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. GalaxyClub tarafından tespit edilen SM-R410 model numarası, bu kulaklıkların doğrudan 2023’te tanıtılan Galaxy Buds FE’nin halefi olacağını gösteriyor.

Samsung, Galaxy Buds 3 serisiyle kulaklık tasarımında çubuk formuna geçmişti. Ancak yeni FE modelinin de bu tasarımı benimseyip benimsemeyeceği henüz netleşmiş değil. Öte yandan, Galaxy Buds FE serisinin en büyük artılarından biri olan değiştirilebilir kulak uçlarının korunması bekleniyor. Ayrıca, şarj kutusunda yeni bir tasarım tercih edilmesi de olasılıklar arasında.

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Galaxy Buds FE 2’nin 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Samsung’un önceki modeli de benzer bir takvimle duyurmuş olması, bu öngörüyü güçlendiriyor. Fiyat tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. İlk Galaxy Buds FE modeli 99 dolardan satışa çıkmıştı ve yeni versiyonun da bu civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro modelleri sırasıyla 149 ve 209 dolardan satılıyor. Eğer Samsung, yeni FE modelini çubuk tasarımıyla sunar ve fiyatı 100 dolar seviyesinde tutarsa, bu kulaklıklar bütçe dostu bir alternatif olarak dikkat çekebilir.

Henüz resmi detaylar açıklanmış olmasa da Samsung’un kablosuz kulaklık pazarında rekabeti artıracak yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı kesin.

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