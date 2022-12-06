OnePlus mekanik bir klavye hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ile başladığı macerasında tablet, kulaklık, şarj adaptörü, oyuncu monitörü gibi farklı sektörlere adım atan OnePlus şimdi yeni bir proje başlatıyor. OnePlus Featuring kapsamında pek çok farklı marka ile iş birliği yapacak olan firma ilk adımı oyuncu klavyesi ile atıyor.

OnePlus klavye neler sunacak?

OnePlus oyuncu klavyesi, forumlarda yapılan oylama sonucunda kullanıcılardan en çok oyu alan proje olmuş. Bunun üzerine OnePlus Featuring kapsamında Keychron firması ile iş birliğine gidilmiş. Keychron yaklaşık 5 yıldır sektöre beğenilen klavyeler üretiyor.

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OnePlus mekanik oyuncu klavyesi özelleştirilebilir tuşlardan oluşacak. Bunun haricinde klavyenin teknik detayları hakkında bilgi verilmemiş. OnePlus gelecek yılın ilk aylarında klavyesini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Oyuncu klavyesi segmenti oldukça popüler ve bir o kadar da kalabalık. Bu kalabalık içerisinde sıyrılabilmek özellikle global ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde fiyat-performansa oynayarak oluyor. OnePlus ilk etapta kendi kitlesi ile pazar payı arayacaktır.

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