OnePlus mekanik bir klavye hazırlıyor

OnePlus klavye neler sunacak?
OnePlus oyuncu klavyesi, forumlarda yapılan oylama sonucunda kullanıcılardan en çok oyu alan proje olmuş. Bunun üzerine OnePlus Featuring kapsamında Keychron firması ile iş birliğine gidilmiş. Keychron yaklaşık 5 yıldır sektöre beğenilen klavyeler üretiyor.
OnePlus mekanik oyuncu klavyesi özelleştirilebilir tuşlardan oluşacak. Bunun haricinde klavyenin teknik detayları hakkında bilgi verilmemiş. OnePlus gelecek yılın ilk aylarında klavyesini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Oyuncu klavyesi segmenti oldukça popüler ve bir o kadar da kalabalık. Bu kalabalık içerisinde sıyrılabilmek özellikle global ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde fiyat-performansa oynayarak oluyor. OnePlus ilk etapta kendi kitlesi ile pazar payı arayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım