OnePlus Nord ayrı bir marka haline geliyor

Biraz daha orta seviyede genç kullanıcıları hedefleyen ve ülkemizde de satışı olan OnePlus Nord akıllı telefonlar yeni bir marka haline geliyor. Nord markası geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.
Nord markası geliyor
OnePlus Nord olarak bugüne kadar farklı ürünlerini gördüğümüz marka yeni dönemde bağımsız bir iştirak haline geliyor. Nord markası akıllı telefonlar haricinde akıllı bileklik ve kulaklık gibi aksesuarlar, satış noktaları ve hatta eSpor takımlarına da sahip olacak. Nord markasının biraz daha fiziksel satışa odaklanacağı ifade ediliyor.
Geniş kapsamlı bir hareket olması planlanan Nord markası böylece Oppo çatısı altında dördüncü marka haline gelecek. Daha önce DIZO markasını da ayıran şirket böylece OnePlus, Nord, DIZO ve realme olarak farklı segmentlere hitap etse de yine kendi içerisinde bir rekabeti tetiklemiş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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