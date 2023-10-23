OnePlus Nord 3 ülkemizde satışa çıktı

OnePlus Nord 3 neler sunuyor?
Uzun süredir beklenen OnePlus Nord 3 modeli HDR10+ destekli 6.74 inçlik Super Fluid AMOLED ekran, Dimenisty 9000 yonga seti, 16GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, 50MP Sony IMX890 OIS ana kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
Kutusundan 80W SUPERVOOC adaptör ile çıkan OnePlus Nord 3 modeli 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesini garanti ediyor. OnePlus Nord 3 modelini OnePlus Türkiye ofisi Hepsiburada üzerinden 24999TL olarak satışa sunmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.