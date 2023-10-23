OnePlus Nord 3 ülkemizde satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde uzun bir aranın ardından yeniden faaliyetlerine başlayan OnePlus markası yavaş yavaş ürünlerini piyasaya sürüyor. Amiral gemisi OnePlus 11 modelinin ardından şimdi de OnePlus Nord 3 satışa çıktı.

OnePlus Nord 3 neler sunuyor?

Uzun süredir beklenen OnePlus Nord 3 modeli HDR10+ destekli 6.74 inçlik Super Fluid AMOLED ekran, Dimenisty 9000 yonga seti, 16GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, 50MP Sony IMX890 OIS ana kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.

OnePlus Nord 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 ay önce eklendi

Kutusundan 80W SUPERVOOC adaptör ile çıkan OnePlus Nord 3 modeli 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesini garanti ediyor. OnePlus Nord 3 modelini OnePlus Türkiye ofisi Hepsiburada üzerinden 24999TL olarak satışa sunmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.