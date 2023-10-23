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    OnePlus Nord 3 ülkemizde satışa çıktı

    OnePlus Nord 3 modeli HDR10+ destekli 6.74 inçlik Super Fluid AMOLED ekran, Dimenisty 9000 yonga seti, 16GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, , 80W hızlı şarj gibi özelliklerle satışa çıkıyor
    OnePlus Nord 3 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde uzun bir aranın ardından yeniden faaliyetlerine başlayan OnePlus markası yavaş yavaş ürünlerini piyasaya sürüyor. Amiral gemisi OnePlus 11 modelinin ardından şimdi de OnePlus Nord 3 satışa çıktı.

    OnePlus Nord 3 neler sunuyor?

    Uzun süredir beklenen OnePlus Nord 3 modeli HDR10+ destekli 6.74 inçlik Super Fluid AMOLED ekran, Dimenisty 9000 yonga seti, 16GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, 50MP Sony IMX890 OIS ana kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.

    Kutusundan 80W SUPERVOOC adaptör ile çıkan OnePlus Nord 3 modeli 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesini garanti ediyor. OnePlus Nord 3 modelini OnePlus Türkiye ofisi Hepsiburada üzerinden 24999TL olarak satışa sunmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 10 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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