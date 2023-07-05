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    OnePlus Nord 3 tanıtıldı: Üç büyük Android güncellemesi ve 80W hızlı şarj ile geliyor

    OnePlus’ın orta seviye Nord serisine yeni üye eklendi. OnePlus Nord 3, önemli özelliklerle birlikte tanıtılırken aynı zamanda telefonun Avrupa’ya da geleceği duyuruldu.
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    OnePlus Nord 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus bugün, orta seviye Nord serisinin en yeni üyesi ve geçen yılki OnePlus Nord 2T'nin halefi olan OnePlus Nord 3'ü tanıttı. Geçen yılki telefona kıyasla en önemli gelişme cihaz için sunulan yazılım desteği oldu: Artık üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi sunulacak. İşte OnePlus Nord 3 fiyatı ve tüm özellikleri:

    OnePlus Nord 3 özellikleri

    OnePlus Nord 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.74 inç 2772 x 1240p 120 Hz Super Fluid AMOLED HDR10+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Bellek: 8GB / 16GB LPDDR5X
    • Arka Kamera: 50 MP Sony IMX890 ƒ/1.8 OIS’li ana kamera + 8 MP ƒ/2.2 geniş açı, 2 MP macro
    • Ön Kamera: 16 MP f/2,4
    • Batarya: 5000mAh 80W SUPERVOOC
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1
    • Boyut ve ağırlık: 16.26cm x 7.51cm x 0.81cm, 193.5g
    • Diğer: Bluetooth 5.3, Dolby Atmos, X-Axis Lineer Motor, IR Blaster ve NFC, stereo hoparlör

    OnePlus Nord 3 5G, delik çentikli 6,73 inç AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tasarım açısından cihaz, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve ikonik Alert Slider ile geliyor ve arka panelde iki kamera halkası sunuyor.

    Arka taraftan bahsetmişken OnePlus Nord 3 5G üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ve 50MP OIS destekli Sony IMX890 ana sensör cihazın görüntüleme alanındaki yeteneklerini sergileyecek. Öne bakan kamera ise 16 MP çözünürlükte. Cihaz, TurboRAW ve 30 fps'de 4K video kaydı yapabiliyor.

    OnePlus Nord 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında bulunan MediaTek Dimensity 9000 yongasına sanal RAM desteği ile birlikte 16GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Nord 3 5G, gücünü 80W VOOC hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesinden alırken kutusundan ise Android 13 ile çıkıyor. OnePlus Nord 3 5G ayrıca stereo hoparlörler, Dolby Atmos, X-Axis Lineer Motor, IR Blaster ve NFC ile birlikte geliyor. 

    OnePlus Nord 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    OnePlus Nord 3 için ön siparişler bugün açılıyor ve telefon 12 Temmuz'da açık satışa sunulacak. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model 449 € (yaklaşık 490 $) fiyata, 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir model ise 549 € (yaklaşık 598 $) fiyata satılacak. OnePlus Nord 3, Avrupa pazarı dahil küresel pazarda da satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/07/05/oneplus-nord-3-5g-with-120hz-display-dimensity-9000-soc-launched/ https://www.oneplus.in/nord-3-5g
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 7 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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