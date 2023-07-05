OnePlus Nord 3 tanıtıldı: Üç büyük Android güncellemesi ve 80W hızlı şarj ile geliyor

OnePlus Nord 3 özellikleri
- Ekran: 6.74 inç 2772 x 1240p 120 Hz Super Fluid AMOLED HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Depolama: 128GB / 256GB
- Bellek: 8GB / 16GB LPDDR5X
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX890 ƒ/1.8 OIS’li ana kamera + 8 MP ƒ/2.2 geniş açı, 2 MP macro
- Ön Kamera: 16 MP f/2,4
- Batarya: 5000mAh 80W SUPERVOOC
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1
- Boyut ve ağırlık: 16.26cm x 7.51cm x 0.81cm, 193.5g
- Diğer: Bluetooth 5.3, Dolby Atmos, X-Axis Lineer Motor, IR Blaster ve NFC, stereo hoparlör
OnePlus Nord 3 5G, delik çentikli 6,73 inç AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tasarım açısından cihaz, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve ikonik Alert Slider ile geliyor ve arka panelde iki kamera halkası sunuyor.
Arka taraftan bahsetmişken OnePlus Nord 3 5G üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ve 50MP OIS destekli Sony IMX890 ana sensör cihazın görüntüleme alanındaki yeteneklerini sergileyecek. Öne bakan kamera ise 16 MP çözünürlükte. Cihaz, TurboRAW ve 30 fps'de 4K video kaydı yapabiliyor.
OnePlus Nord 3 fiyatı ve çıkış tarihi
OnePlus Nord 3 için ön siparişler bugün açılıyor ve telefon 12 Temmuz'da açık satışa sunulacak. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model 449 € (yaklaşık 490 $) fiyata, 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir model ise 549 € (yaklaşık 598 $) fiyata satılacak. OnePlus Nord 3, Avrupa pazarı dahil küresel pazarda da satışa sunulacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/07/05/oneplus-nord-3-5g-with-120hz-display-dimensity-9000-soc-launched/ https://www.oneplus.in/nord-3-5g Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
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Fururlar oni purada :)