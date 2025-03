Samsung, One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından yapılan açıklamada merakla beklenen One UI 7.0 güncellemesi hakkında yeni bilgiler verildi. Firma, stabil One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihini resmen duyurarak "Samsung One UI 7 güncellemesi ne zaman" sorularına son noktayı koydu. Aynı zamanda Beta program kapsamına dahil olan yeni cihazlar da açıklandı.

Kararlı One UI 7 güncellemesi Nisan’da başlıyor

Samsung One UI 7.0 Beta Programını daha fazla Galaxy telefon ve tablete genişlettiğini duyururken a kararlı güncellemeyi ne zaman yayınlayacağını da açıkladı. Samsung, One UI 7.0'ın (Android 15) kararlı sürümünün Nisan 2025’te yayınlanacağını duyurdu. Samsung, güncellemeyi alacak cihazları açıklamadı ancak muhtemelen ilk olarak Galaxy S24 serisi One UI 7 güncellemesini alacak. Ardından Z Fold/Flip 6 ve Galaxy S23 seri için güncellemeler başlayacak.

Bu arada Samsung, kararlı güncellemeyi yayınlamadan önce One UI 7.0 Beta programını Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy A55 dahil olmak üzere daha fazla cihaz için genişleteceğini duyurdu. 6 Mart’tan itibaren Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'deki kullanıcılar Samsung Members aracılığıyla beta programına katılmak için başvurabilecek.

One UI 7.0, yeni bir Hızlı Panel kullanıcı arayüzü, yeni animasyonlar ve geçişler, yeni ikonografi ve devam eden aktiviteleri gösteren Now Bar ile büyük bir tasarım revizyonu getiriyor. Yeni OS aynı zamanda daha derin ve gelişmiş Galaxy AI özelliklerini içeriyor.

