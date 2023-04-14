OnePlus Nord 3 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı: Peki ne sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kısa süre OnePlus Nord 3 CE Lite modelinin yolda olduğunu doğrulayan OnePlus, orta seviyede ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda marka, yakında OnePlus Nord 3 modelini piyasaya sürecek. Bugün, yeni bütçe telefonunun teknik özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi sızdırıldı.

OnePlus Nord 3 beklenen özellikler

Bildirilenlere göre OnePlus Nord 3, ön tarafta 120 Hz yenileme hızı ve 1240 x 2772 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise yeni cihaza, 12GB'a kadar RAM, Mediatek Dimensity 9000 yonga seti ve 80W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil eşlik edecek.

Kamera bölümünde OnePlus Nord 3'ün, 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü sensör tasarımı ile geleceği belirtiliyor. Söz konusu özelliklerin bu ayın başında Çin’de piyasaya sürülen OnePlus Ace 2V ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Görüşüne göre OnePlus Nord 3, küresel pazar için yeniden markalanmış bir Ace 2V olacak.

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Sektöre yakın kaynaklara göre One Plus Nord 3, Mayıs veya Mayıs sonunda piyasaya çıkacak. Ayrıca yeni akıllı telefonun, 350 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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