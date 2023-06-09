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    OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi: Bütçe telefonlarında işler kızışıyor

    OnePlus'ın yeni telefonu OnePlus Nord 3, lansmandan önce Geekbench'te test edildi. Peki amiral gemisi katili telefon beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar..
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    OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi! Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi katili telefonlar ile adından çokça söz ettiren OnePlus, yeni telefonu OnePlus Nord 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Hatırlacağınız üzere kısa süre önce cihazın tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi de OnePlus Nord 3 tanıtımdan hemen önce Geekbench platformunda görüntülendi. 

    OnePlus Nord 3 lansmandan önce test edildi

    Ekran görüntülerine bakıldığında OnePlus Nord 3, 4 adet 1,8 GHz, 3 adet 2,85GHz ve 1 adet 3,05Ghz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu tasarımdan yola çıkarak yaklaşmakta olan telefonun MediaTek Dimensity 9000 platformundan destek alacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte amiral gemisi katili, platformun tek çekirdek testlerinden 1.552, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.253 puan alıyor.

     

    OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi! Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, söz konusu skorların Snapdragon 8 Gen 2'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla OnePlus Nord 3, rekabetçi bir fiyata sahip olduğu takdirde pazara iddialı bir giriş yapabilir. 

    OnePlus Nord 3 beklenen özellikler

    Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus Nord 3 5G, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 1240x2772 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 ile eşleştirilecek cihazın, 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, kamera tarafında ise 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie sensörlerine sahip olması bekleniyor. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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