OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi: Bütçe telefonlarında işler kızışıyor

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi katili telefonlar ile adından çokça söz ettiren OnePlus, yeni telefonu OnePlus Nord 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Hatırlacağınız üzere kısa süre önce cihazın tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi de OnePlus Nord 3 tanıtımdan hemen önce Geekbench platformunda görüntülendi.

OnePlus Nord 3 lansmandan önce test edildi

Ekran görüntülerine bakıldığında OnePlus Nord 3, 4 adet 1,8 GHz, 3 adet 2,85GHz ve 1 adet 3,05Ghz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu tasarımdan yola çıkarak yaklaşmakta olan telefonun MediaTek Dimensity 9000 platformundan destek alacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte amiral gemisi katili, platformun tek çekirdek testlerinden 1.552, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.253 puan alıyor.

En güçlü Android telefonlar açıklandı! (Mayıs 2023) 4 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, söz konusu skorların Snapdragon 8 Gen 2'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla OnePlus Nord 3, rekabetçi bir fiyata sahip olduğu takdirde pazara iddialı bir giriş yapabilir.

OnePlus Nord 3 beklenen özellikler

Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus Nord 3 5G, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 1240x2772 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 ile eşleştirilecek cihazın, 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, kamera tarafında ise 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie sensörlerine sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi! Rakipsiz olabilir