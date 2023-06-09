OnePlus Nord 3 tanıtımdan önce test edildi: Bütçe telefonlarında işler kızışıyor

OnePlus Nord 3 lansmandan önce test edildi
Ekran görüntülerine bakıldığında OnePlus Nord 3, 4 adet 1,8 GHz, 3 adet 2,85GHz ve 1 adet 3,05Ghz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu tasarımdan yola çıkarak yaklaşmakta olan telefonun MediaTek Dimensity 9000 platformundan destek alacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte amiral gemisi katili, platformun tek çekirdek testlerinden 1.552, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.253 puan alıyor.
OnePlus Nord 3 beklenen özellikler
Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus Nord 3 5G, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 1240x2772 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 ile eşleştirilecek cihazın, 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, kamera tarafında ise 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie sensörlerine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi