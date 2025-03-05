Oppo F29 Pro 5G yakında geliyor: Dev batarya ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor

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Oppo'nun yeni akıllı telefonu F29 Pro 5G, yakında teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Son sızıntılara göre cihaz, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek.

Oppo F29 Pro 5G, 6.7 inç büyüklüğünde, dört kenarı kavisli AMOLED bir ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor. LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisiyle desteklenen cihaz, günlük kullanımın yanı sıra oyun ve çoklu görevlerde de güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Pil kapasitesi açısından oldukça iddialı olan F29 Pro, 6.000mAh bataryaya sahip. 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebilen bu batarya, gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor. Güvenlik tarafında ise ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çalışacak.

Geçtiğimiz yıl Oppo, F serisinde doğrudan bir "Pro" modeli sunmamıştı. Ancak sızdırılan bilgilere göre, F29 Pro, Çin'de satışa çıkan Oppo A5 Pro modelinin yeniden adlandırılmış versiyonu olabilir. F29 serisine başka modellerin eklenip eklenmeyeceği henüz net değil ancak Oppo'nun bu modelle seriyi güçlendirmeyi planladığı düşünülüyor.

Oppo F29 Pro 5G'nin bu ay veya nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.

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Oppo F29 Pro 5G yakında geliyor: Dev bataryasıyla geliyor