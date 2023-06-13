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    OnePlus Nord 3 tanıtılmadan resmi görüntüleri ortaya çıktı

    OnePlus Nord 3, markanın bir sonraki orta-üst seviye telefonu olarak çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan telefon, tanıtımına az bir süre kala resmi görüntüleriyle ortaya çıktı.
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    OnePlus Nord 3 tanıtılmadan resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord 3'ün Temmuz ayında Hindistan ve Avrupa gibi pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raporlar, yaklaşmakta olan telefonun bu yılın Mart ayında Çin'de duyurulan OnePlus Ace 2V'nin biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacağını ortaya koyuyor. Sızdırılan resmi görseller de bu iddiaları doğrular nitelikte.

    OnePlus Nord 3 tasarımı

    OnePlus Nord 3 tanıtılmadan resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görseller OnePlus Nord 3'ün ön yüzünde delikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihazın arka tarafında çift LED flaş ünitesi ve çift kamera halkası içine yerleştirilmiş üç kamera yer alacak. Üst kenarında bir mikrofon, bir IR blaster ve bir hoparlör bulunurken, karşı tarafında bir SIM yuvası, bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör yer alıyor.

    OnePlus Nord 3 özellikleri (beklenen)

    OnePlus Nord 3 tanıtılmadan resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord 3’ün 16 MP ön kamera ve 50 MP ana kamera (OIS'li), 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera ünitesi ile gelmesi bekleniyor. Buna karşılık Ace 2V'de OIS özellikli 64 megapiksel ana kamera bulunuyordu. Diğer özelliklerin her iki telefon için de aynı olduğu bildiriliyor.

    Nord 3, 2772 x 1240 piksel FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,74 inç AMOLED ekrana sahip olarak gelecek. Belirtilenlere göre cihazın içinde Dimensity 9000 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca 18W destekli 5000mAh batarya da cihazda yer alacak. OnePlus Nord 3'ün fiyatı henüz bilinmiyor ancak cihazın Avrupa’ya gelmesine rağmen Nokia ile devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle Almanya'da satışa sunulmayacağı iddia ediliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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