OnePlus Nord 3 tanıtılmadan resmi görüntüleri ortaya çıktı

Nord 3, 2772 x 1240 piksel FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,74 inç AMOLED ekrana sahip olarak gelecek. Belirtilenlere göre cihazın içinde Dimensity 9000 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca 18W destekli 5000mAh batarya da cihazda yer alacak. OnePlus Nord 3'ün fiyatı henüz bilinmiyor ancak cihazın Avrupa’ya gelmesine rağmen Nokia ile devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle Almanya'da satışa sunulmayacağı iddia ediliyor.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi