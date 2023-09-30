OnePlus Open ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte sızdırılan o video

Tam Boyutta Gör OnePlus, uzun zamandır katlanabilir dünyasına atılmak için yeni bir cihaz geliştirmekte. OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen OnePlus Open isimli cihazın daha piyasaya sürülmeden videosu ortaya çıktı.

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İşte OnePlus Open'ın ilk kez ortaya çıktığı görüntüler:

Tipster OnLeaks'ın yaptığı Twitter paylaşımı, OnePlus Open'ın videosunu ortaya çıkardı. Ekim ayının ortalarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, ilk kez Hintli aktör Anushka Sharma'nın elinde görüntülendi.

Tam Boyutta Gör Video, cihazı birçok açıdan görmemize olanak sağlıyor. Sharma videoda cihazı yüksekte tutuyor ve özellikle çok yavaş bir şekilde açıyor. Beklendiği gibi telefonun arka tarafında devasa bir kamera modülü, üst köşesinde ise küçük bir flaş bulunuyor.

Önceki söylentiler Open'ın Galaxy Z Fold 5'ten çok Pixel Fold veya Find N2'ye çok benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu ancak ortaya çıkan video bu söylentilerin doğru olmadığını ortaya çıkarıyor. Cihazın videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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OnePlus Open ilk kez canlı olarak görüntülendi