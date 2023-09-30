OnePlus Open ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte sızdırılan o video

İşte OnePlus Open'ın ilk kez ortaya çıktığı görüntüler:
Tipster OnLeaks'ın yaptığı Twitter paylaşımı, OnePlus Open'ın videosunu ortaya çıkardı. Ekim ayının ortalarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, ilk kez Hintli aktör Anushka Sharma'nın elinde görüntülendi.
Önceki söylentiler Open'ın Galaxy Z Fold 5'ten çok Pixel Fold veya Find N2'ye çok benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu ancak ortaya çıkan video bu söylentilerin doğru olmadığını ortaya çıkarıyor. Cihazın videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.