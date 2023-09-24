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    iPhone 16 serisi detaylanıyor: iPhone 16 Ultra altı kamerayla gelebilir

    Yeni bir paylaşıma göre iPhone 16 Ultra modeli üç kameraya ek Apple Vision Pro ile çalışmasına olanak sağlayacak üç küçük kamerayı daha bünyesinde bulunduracak. İşte iPhone 16 serisinin detayları:
    iPhone 16 Ultra'nın kamera özellikleri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisinin lansmanını geride bırakan Apple, iPhone 16 serisi üzerindeki çalışmalarına yoğunlaştı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse teknoloji devi Apple, iPhone 16 Ultra'ya Apple Vision Pro ile çalışmak için tasarlanmış üç yeni küçük kamera ekleyebilir.

    İşte iPhone 16 serisinin beklenen özellikleri:

    Tipster Majin Bu tarafından yapılan Twitter paylaşımı, iPhone 16 serisinin birkaç yeni özelliğini ortaya çıkardı. Tipster, iPhone 16 Ultra'daki üç arka kameraya ek olarak, cihazın üç küçük birime daha sahip olacağını ve gönderide bunların amacı tam olarak tanımlanmamış olsa da bunun Apple Vision Pro ile bir ilgisi olabileceğini belirtti.

    ABD'de satılacak telefonlarda mmWave modunu değiştirmek için yeni bir düğmenin konumlandırılıması bekleniyor. Bu düğme, güç tasarrufu, menzili ve güvenilirliği artırmak için zaman zaman 6GHz'in altına geçmek isteyen kullanıcılara verilebilir. Ayrıca paylaşıma göre iPhone 16'nın 120Hz ProMotion'a ve çift arka kamera kurulumuna sahip olması tahmin ediliyor.

    Paylaşımdaki en dikkat çekici bilgilerden biri ise iPhone 16 Pro ile ilgili. Paylaşıma göre iPhone 16 Pro büyük bir değişikliğe sahip olacak ve bu da onu satın alınabilecek en değerli model haline getirebilir. Son olarak önceki raporlara göre tüm iPhone 16 modellerinin Wi-Fi 7 desteğine sahip olması bekleniyor. Böylece daha yüksek kablosuz hızlara ve daha düşük gecikmeye olanak sağlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iphone 16, iPhone 16 Ultra ve
    3 etiket daha iphone 16 pro Teknoloji Haberleri Apple
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