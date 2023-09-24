iPhone 16 serisi detaylanıyor: iPhone 16 Ultra altı kamerayla gelebilir

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin lansmanını geride bırakan Apple, iPhone 16 serisi üzerindeki çalışmalarına yoğunlaştı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse teknoloji devi Apple, iPhone 16 Ultra'ya Apple Vision Pro ile çalışmak için tasarlanmış üç yeni küçük kamera ekleyebilir.

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İşte iPhone 16 serisinin beklenen özellikleri:

Tipster Majin Bu tarafından yapılan Twitter paylaşımı, iPhone 16 serisinin birkaç yeni özelliğini ortaya çıkardı. Tipster, iPhone 16 Ultra'daki üç arka kameraya ek olarak, cihazın üç küçük birime daha sahip olacağını ve gönderide bunların amacı tam olarak tanımlanmamış olsa da bunun Apple Vision Pro ile bir ilgisi olabileceğini belirtti.

ABD'de satılacak telefonlarda mmWave modunu değiştirmek için yeni bir düğmenin konumlandırılıması bekleniyor. Bu düğme, güç tasarrufu, menzili ve güvenilirliği artırmak için zaman zaman 6GHz'in altına geçmek isteyen kullanıcılara verilebilir. Ayrıca paylaşıma göre iPhone 16'nın 120Hz ProMotion'a ve çift arka kamera kurulumuna sahip olması tahmin ediliyor.

Paylaşımdaki en dikkat çekici bilgilerden biri ise iPhone 16 Pro ile ilgili. Paylaşıma göre iPhone 16 Pro büyük bir değişikliğe sahip olacak ve bu da onu satın alınabilecek en değerli model haline getirebilir. Son olarak önceki raporlara göre tüm iPhone 16 modellerinin Wi-Fi 7 desteğine sahip olması bekleniyor. Böylece daha yüksek kablosuz hızlara ve daha düşük gecikmeye olanak sağlanacak.

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iPhone 16 Ultra'nın kamera özellikleri detaylanıyor