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    OnePlus’tan mobil oyunculara yeni aksesuar: 27W Freezing Point soğutucu

    OnePlus, 13T modeliyle birlikte güçlü bir aksesuarı daha görücüye çıkarıyor. 27W Freezing Point Phone Cooler, MagSafe desteği ve yenilenmiş tasarımıyla mobil oyun performansını üst seviyeye taşıyacak.

    OnePlus’tan mobil oyunculara yeni aksesuar: 27W Freezing soğutucu Tam Boyutta Gör

    OnePlus, 24 Nisan’daki etkinliğinde yalnızca yeni telefonu OnePlus 13T’yi değil, dikkat çekici bir aksesuarı da tanıtıyor: 27W Freezing Point Phone Cooler. Daha önce piyasaya sürülen 18W ve 27W’lık modellerin geliştirilmiş versiyonu olan bu yeni soğutucu, artık MagSafe desteğiyle geliyor ve özellikle mobil oyuncuların ilgisini çekiyor.

    Yeni modelde tasarım da güncellenmiş. Önceki oval yapının yerini alan yuvarlak kasada gri bir gövde, siyah fan ve kırmızı OnePlus logosu yer alıyor. Cihaz, USB-C üzerinden bağlanıyor ve tam performans için minimum 27W gücünde bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. Henüz hız ayarı olup olmayacağı açıklanmadı ancak önceki modellerdeki gibi üç kademeli bir sistemin bu modelde de bulunması bekleniyor.

    MagSafe uyumu sayesinde bu soğutucu, yalnızca OnePlus 13T ile sınırlı kalmıyor; OnePlus 13, 13R, 12 ve manyetik kılıf kullanılan diğer OnePlus ve Oppo cihazlarıyla da kullanılabiliyor. Yani yalnızca yeni telefon sahiplerine değil, performans isteyen daha geniş bir kullanıcı kitlesine de hitap ediyor.

    Telefonun arka yüzeyine doğrudan temas ederek aktif soğutma sağlayan bu tarz aksesuarlar, özellikle yüksek işlem gücü isteyen oyunlarda sıcaklığı kontrol altında tutarak performans kayıplarını önlüyor. Etkinlikte ayrıca 20.000mAh kapasiteli bir powerbank de tanıtılacak. OnePlus, bu hamleyle sadece telefon değil, çevre birimleri konusunda da iddialı olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

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