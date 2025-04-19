Tam Boyutta Gör

Apple, bu sonbaharda dört yeni iPhone modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu modeller arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise ultra ince yapısıyla öne çıkan iPhone 17 Air olacak. Ancak teknoloji devi, yalnızca incelik ve hafiflik peşinde koşmuyor. iPhone 17 Pro Max ile birlikte Apple, şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 Pro Max, büyük bataryası sayesinde 33 saate kadar video oynatma süresiyle dikkat çekmişti. Bu da bir önceki model olan iPhone 15 Pro Max’e göre yaklaşık dört saatlik bir artış anlamına gelmişti. Şimdi ise Apple, iPhone 17 Pro Max ile bu süreyi daha da ileriye taşımak istiyor. Sızan bilgilere göre yeni modelin kalınlığı artırılarak, daha büyük bir batarya için ekstra alan yaratılıyor. Bu sayede cihaz, şarj ihtiyacını minimuma indiren, uzun süreli kullanım vadeden bir yapıya kavuşacak.

Oppo K12s tanıtım için gün sayıyor: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Apple’ın bu yaklaşımı, son dönemde büyük pil kapasitesine olan ilginin artmasından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle Apple Watch Ultra gibi yüksek dayanıklılık sunan ve uzun pil ömrüyle öne çıkan cihazların kullanıcılar arasında gördüğü ilgi, şirketi benzer bir stratejiye yönlendirmiş gibi görünüyor. Bu nedenle bazı kaynaklar, iPhone 17 Pro Max’in isminin bu yıl “iPhone 17 Ultra” olarak değiştirilebileceğini bile iddia ediyor.

Yeni seride farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden bir denge kurulmuş durumda. İnce ve hafif bir telefon isteyenler için iPhone 17 Air ideal bir seçenek olacakken, günlük kullanımda şarj derdini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler içinse iPhone 17 Pro Max fazlasıyla tatmin edici bir deneyim sunacak gibi duruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 17 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük bataryasıyla geliyor