Onkyo'dan Nvidia ION tabanlı nettop: DP312

Nvidia ION tabanlı nettop sistemlere bir yenisi de Japonya merkezli Onkyo'dan geldi. Firma tarafından pazara sürülecek DP312 model isimli yeni sistem, aynı segmentte yer alan benzer çözümlere kıyasla tasarım özellikleriyle farklılık yaratmayı başarıyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda 2GB bellek (4GB'a arttırılabilir) bellek kapasitesine yer veriliyor.

Nvidia ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla gelen ve bu sayede hem hem de HD video hızlandırma yeteneklerine sahip olan sisteme, depolama sürücüsü olarak 320GB kapasiteli (500GB'a arttırılabilir) sabit disk eşlik ediyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile gelen nettop sistemin opsiyonel özellik listesinde ise dijital tv alıcısı ve AM/FM radyo gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Onkyo'nun Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemi DP312, yaklaşık 700 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip.

Not: Monitör fiyata dahil değildir.