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Onkyo'dan Nvidia ION tabanlı nettop: DP312

9 yıl
9,8b
1
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Onkyo'dan Nvidia ION tabanlı nettop: DP312
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Nvidia ION tabanlı nettop sistemlere bir yenisi de Japonya merkezli Onkyo'dan geldi. Firma tarafından pazara sürülecek DP312 model isimli yeni sistem, aynı segmentte yer alan benzer çözümlere kıyasla tasarım özellikleriyle farklılık yaratmayı başarıyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda 2GB bellek (4GB'a arttırılabilir) bellek kapasitesine yer veriliyor.

Nvidia ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla gelen ve bu sayede hem hem de HD video hızlandırma yeteneklerine sahip olan sisteme, depolama sürücüsü olarak 320GB kapasiteli (500GB'a arttırılabilir) sabit disk eşlik ediyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile gelen nettop sistemin opsiyonel özellik listesinde ise dijital tv alıcısı ve AM/FM radyo gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Onkyo'nun Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemi DP312, yaklaşık 700 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip.

Onkyo'dan Nvidia ION tabanlı nettop: DP312
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Not: Monitör fiyata dahil değildir.


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Schevko 9 yıl
Fiyatı biraz fazla kaçmış. 700 Ş'a bundan daha performanslı notebooklar var. Üstelik monitör de fiyata dahil. ;)
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