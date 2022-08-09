Onlyfans nedir, nasıl kullanılır?

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Onlyfans, başlangıçta 2020 ilkbahar ve yaz aylarında Covid-19 salgını yüzünden sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde müstehcen içerikler üreten kişilerin siteyi kullanmaya başlamasıyla ana akımın dikkatini çekti. Aboneliğe dayalı sosyal platform, o zamandan beri farklı tarzda içerik üretenlerin para kazanabildiği kendi dünyası olan bir yere dönüştü.

Pandemi boyunca Only fans, yetişkinlere yönelik her şeyin ve daha fazlasının merkezi haline geldi. Aralarında Cardi B ve Bhad Bhabie’nin de bulunduğu büyüyen ünlüler listesi Onlyfans’tan yararlanarak NSFW olmasa da başka yerde bulunmayan içerikleri sattı.

Onlyfans, Ağustos 2021’de müstehcen içeriklerin platformdan kaldırılması kararı aldı ancak site üzerinden geçimini sağlayan kişilerin tepkisi üzerine şirket, politikalarını değişikliğini geri çekti.

Onlyfans hakkında kısa özet geçtikten sonra şimdi dilerseniz Onlyfans nedir? ile giriş yapalım, sonrasında Onlyfans’a nasıl üye olunur, Onlyfans içeriklerinin ücreti ne kadar, Onlyfans hesabı nasıl açılıyor? gibi soruların yanıtıyla platformu daha yakından ele alalım.

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Onlyfans nedir?

Only fans ne demek? Onlyfans, 2016 yılında açılmış online bir sosyal platform ve uygulama. Onlyfans’ta insanlar aylık üyelik satın alarak fotoğraf, video, canlı yayın gibi çeşitli içerikleri görüntülüyor.

İçerik esas olarak YouTuber’lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik üreticiler ve tanınmış kişilerin mesleklerinden para kazanmak için oluşturuluyor. Yetişkin içerikler yayınlayan ünlü isimlere de rastladığımız, oldukça popüler bir platform. Only fans politikasına göre, hesap açmak ve içerikleri görüntülemek için yaş sınırı 18. 18 yaş ve üzeri Onlyfans içeriklerini görebiliyor da diyebiliriz.

Onlyfans ücreti ne kadar?

Pandeminin zirve yaptığı dönemde kulüpler ve mekanların kapanması ve çalışanlarının yeni bir gelir kapısına ihtiyaç duyması nedeniyle günden güne popülerliğini artıran Onlyfans’ta bugün 150 milyondan fazla üye (kayıtlı kullanıcı) ve 1.5 milyonun üzerinde içerik üreticisi var. Onlyfans, içerik üreticilerinin özel içerikler sunarak para kazanabildiği bir platform. İçerik üreticileri içerikleri ödeme duvarıyla koruyor.

Only fans içeriklerini görebilmenin bedeli 4.99 dolar. Onlyfans ücreti 49.99 dolara kadar çıkıyor. İçerik üreticiler en az 5 dolardan başlayan fiyatlarla bağış veya ücretli gizli mesaj ayarlayabiliyor. Bağışlar ve özel mesajlar içerik üreticilerinin kazançlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda hayranlarıyla etkileşime girmesine ve sadık bir takipçi kitlesi oluşturmasına yardımcı oluyor.

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Onlyfans’ta varlık gösteren birçok içerik üretici iyi para kazanmanın zor olduğundan bahşediyor. Hesap yeterince kazandırmadan önce bir süre tutarlı bir şekilde içerik üretmek için zaman ve enerji harcamak gerekiyor. İçerik üreticileri, ek ücret karşılığında sitede kişiselleştirilmiş veya etkileşimli içerik satabiliyor. İçerik üreticilerinin kazançlarının %20’si Only fans’a gidiyor. Onlyfans ne kadar kazandırıyor? sorusunun net bir yanıtı yok; kazanç, paylaşılan içeriğin kalitesine ve sayısına bağlı. Ne kadar fazla içerik yayınlarsanız o kadar dikkat çeker ve hayranlarınızın abone olmasını sağlarsınız.

Bu platformda en çok kazananların çoğu Onlyfans’a katılmadan önce zaten ünlü olan isimler. Eğer Onlyfans’a içerik üreticisi olarak katılmayı düşünüyorsanız muazzam hayran kitlelerine sahip olan bu kişileri görmezden gelin. Gelir elde etmek için Onlyfans’ı nasıl kullanabileceğinize dair tavsiyeleri okuyun. Onlyfans’ta içerik üretici olarak kendi kazanç ücretini belirleyebilir ve ne tür içerikler üretmek istediğinize ve ne zaman üretmek istediğinize karar verebilirsiniz. Onlyfans, sosyal medya platformlarından farklı olarak markaları öne çıkarmak yerine yapmak istediğiniz şeyi yapmanıza izin verir. Onlyfans, içerik üreticilere kim ve ne olmak istiyorlarsa olma özgürlüğü verir.

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Onlyfans nasıl kullanılır?

Only fans, içerik üretici ve influencer olarak hayran kitlenizle etkileşiminizi artırmanın ve içeriklerinizden para kazanmanın mükemmel bir yolu. Onlyfans, şimdiye kadar Dünya genelinde 1.5 milyondan fazla içerik üreticisi ve 150 milyondan fazla kullanıcıya 5 milyar doların üzerinde ödeme yapıldığını söylüyor.

Bir hesap oluşturun. Abonelik ücretinizi belirleyin. Hesabınızı tanıtın. İçeriklerinizi planlayın. Hayranlarınızı tutun.

Onlyfans hesabı açmak ücretsiz ve kolaydır; iki taraf için de abonelik sözleşmesi yoktur. Önemli bir hayran kitleniz ve etkileşiminiz varsa Onlyfans’a geçiş yapabilirsiniz. Onlyfans, size harika içerikler oluşturmak, hayranlarınızla kişisel düzeyde etkileşim kurmak ve para kazanmak için daha fazla alan sağlar. Hayranlarınızın sevdiği şeylerden daha fazlasını yapabilir, karşılığında abonelik ücretiyle kazanç sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak hesabınız ücretsizse ücretli gönderiler, ücretli mesajlar, canlı yayın ve bağışlar dahil platformdaki para kazanma özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Platformdaki sayısız para kazanma seçeneği sayesinde bir içerik üreticisi olarak Onlyfans’ı kullanmanız oldukça kazançlı olabilir. Ne kadar para kazanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, gelir tahmini aracını kullanarak abone sayınızı ve abone ücretinizi birleştirebilirsiniz. Hesabınızı ücretsiz mi yoksa ücretli mi yapacağınıza karar verebilir ve indirimler, paketler sunmanın yan sıra hayranlarınızdan abonelik için ne kadar ücret istediğinizi seçebilirsiniz ancak fazla yüksek tutmayın; gerçekçi olun. Paralarının karşılığını alabilmeleri için abonelerinize düzenli olarak özgün içerik sunun.

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Onlyfans hesabınızı birçok şekilde tanıtabilirsiniz. Örneğin; Onlyfans hesabınızın linkini sosyal medya profillerinize ekleyebilirsiniz. Bir blogunuz, web siteniz veya bülteniniz varsa hesabınızın reklamını sitenizde yapabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak forumları ziyaret ediyorsanız hesabınıza trafik çekmek için linkini bırakabilirsiniz. Gerçekten takipçi sayısını artırmak istiyorsanız abonelik paketleri ve indirimler sunmayı düşünün. Hesabınızı tanıtmanın bir başka yolu diğer Onlyfans içerik üreticileriyle iş birliği yapmak.

İçerik üretme, çok fazla sıkı çalışma, vakit, heyecan ve bağlılık gerektirir. İster tüm gününüzü bu işe harcayın ister bir yandan eğitiminizi sürdürürken diğer yandan bu işi yapıyor olun, içeriklerinizi önceden planlayıp programlayın. Hesabınızı koruyabilmeniz ve aktif tutabilmeniz için Only fans içeriklerinizi planladığınızdan emin olmanız önemlidir.

Hayranlarınız içeriklerinizi görüntülemek ve sizinle yakın bağlantıda kalmak ister, bu nedenle onları tutmak için içerik paylaşmaya devam edin. Değerli içerik kraldır, bunu düzenli olarak sunabildiğiniz sürece platformda eğlenmenin yanı sıra kitlenizi büyütebilir ve takipçi sayınızı artırabilirsiniz.

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Onlyfans nasıl hesap açılır?

Onlyfans nasıl üye olunur? 4 adımda Onlyfans hesap açma:

Sign up for Onlyfans bağlantısına tıklayın. Adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek Sign Up’a tıklayın. E-posta adresinize doğrulama linki gelecek. E-posta adresinizi doğruladıktan sonra Onlyfans’a giriş yapmış olacaksınız.

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Alternatif olarak, Twitter veya Google hesabınızla giriş yaparak Onlyfans hesabı açabilirsiniz. İçerik üreticisi olarak bulunmak istiyorsanız, finans bilgilerinizi ayarlamanız, kimliğinizi doğrulamanız, abonelik ücreti ayarlamanız gerekiyor. Ancak sadece takipçi olarak bulunacaksanız, kayıt olmanız yeterli.

Onlyfans nasıl abone olunur?

8 adımda Onlyfans hesabına abone olma:

Onlyfans sitesini açın. Hesabınıza giriş yapın. Sol üst köşede profil resminize tıklayın. Açılır menüden “Your Cards”ı seçin. “Add a Payment Card”a tıklayın. “Card Details” altında gerekli tüm bilgileri doldurun. “Submit” butonuna tıklayın. Kart bilgilerinizi ekledikten sonra Onlyfans hesaplarına abone olabilirsiniz.

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Onlyfans hesaba nasıl abone olunur? Onlyfans’ta iki tür hesap var; kullanıcı hesapları ve içerik üretici hesapları. Bir Onlyfans hesabına aboneyseniz kullanıcısınız demektir. Bazı Onlyfans içerik üreticileri hesaplarında paylaştıkları içerikleri görebilmeniz için bir ücret talep etmez; ücretsiz izlemenize izin verirler. Bazı Only fans içerik üreticileri de aylık 49.99 dolar ücret alabilir.

İlk kez bir kullanıcı veya hayran hesabı oluşturduğunuzda aylık aboneliklerinizi ödemek için kredi kartı bilgilerinizi eklemeniz gerekir. Aylık abonelik ücreti 4.99 dolar - 49.99 dolar arası. İçerik üreticilerin çoğu aylık abonelik için 10 - 20 dolar arasında ücret alır. Tabii ki abonelik ücretsiz de olabilir. Onlyfans’a ilk katıldığınızda 30 günlük deneme süresi alırsınız ancak deneme süresi için bile kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kredi veya banka kartı olmadan bir Onlyfans hesabına abone olamazsınız. Kredi kartı bilgilerini sunmadan Onlyfans hesaplarının hiçbirine, hatta ücretsiz olanlara bile erişemezsiniz. PayPal veya başka para transferi uygulamalarına da izin verilmiyor. Ancak elbette gerçek kredi kartı bilgilerinizi girmek zorunda değilsiniz. Sanal kredi kartı veya ön ödemeli banka kartı ile bir Onlyfans hesabına abone olabilirsiniz.

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Onlyfans hesabı olan ünlüler

Sosyal platformda birkaç ünlü Türk hesap var ancak genelde yabancılar daha çok kullanıyor. İşte Onlyfans hesabı olan ünlülerden bazıları:

Kaitlyn Michelle (Amouranth) - Amerikalı sosyal medya kişiliği, model, yayıncı

Yanet Garcia - Meksikalı sosyal medya fenomeni

Corinna Kopf - Influencer

Belle Delphine - Model ve YouTuber

Denise Richards - Amerikalı oyuncu, eski manken,

Sami Sheen - Oyuncu (Charlie Sheen'in kızı)

Carmen Electra - Amerikalı aktris, model ve şarkıcı

Lottie Moss - İngiliz manken

Shanna Moakler - Amerikalı model, oyuncu ve reality televizyon yıldızı

Larsa Pippen - Amerikalı iş kadını, sosyetik ve reality televizyon kişiliği

Bhad Bhabie - Rapçi

Cardi B - Rapçi

Bella Thorne - Amerikalı aktris, manken, şarkıcı ve yönetmen

Sonja Morgan - Amerikan televizyon kişiliği, sosyetik ve hayırsever

Blac Chyna - Amerikalı model ve girişimci

Dorinda Medley - Amerikalı iş kadını ve televizyon kişiliği

Tana Mongeau - Amerikalı internet kişiliği, YouTube’da storytime videoları vb. içerikleriyle biliniyor.

Amber Rose - Amerikalı oyuncu, manken ve striptizci

Jordyn Woods - Amerikalı sosyetik ve model

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Onlyfans hesabı olan Türk ünlüler

Carmen, Zena, Decentgirl, Onlyfans sitesinde en popüler Türk kullanıcılar. Onlyfans hesabı olan Türk ünlülerin sayısı yabancılara kıyasla bir hayli az. Onlyfans hesabı olduğunu bildiğimiz Türk ünlüler ise şöyle:

Ebru Polat

Gizem Bağdaçiçek

Sinem Özgür

Neslihan Güneş

Athelina

Nihal Candan

Merve Taşkın

Damla Özden

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Onlyfans en çok kazanan 10 ünlü

Onlyfans’ın en çok kazananları çoğunlukla takipçilerini diğer sosyal medya platformlarından Onlyfans’a çekiyorlar. Tek seferlik bahşiş, görüntüleme başı ödeme ve aylık ödeme ücreti, içerik üreticilerin kazanç modellerini oluşturuyor. Onlyfans’ın en çok kazananlar listesine giren hemen hemen tüm kişiler, aylık kazançlarını favori içerik üreticilerinin özel içeriklerini görmek için aylık abonelik ücreti ödeyen takipçilerden sağlıyor.

Blac Chyna - Aylık kazancı 20 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 19.99 dolar Bella Thorne - Aylık kazancı 11 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti ücretsiz Cardi B - Aylık kazancı 9.43 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 4.99 dolar Tyga - Aylık kazancı 7.69 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 20 dolar Mia Khalifa - Aylık kazancı 6.42 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 12.99 dolar Bhad Barbie - Aylık kazancı 52 milyon dolar Erica Mena - Aylık kazancı 4.49 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 25.99 dolar Gem101 - Aylık kazancı 2.3 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 30 dolar Pia Mia - Aylık kazancı 2.2 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 10 dolar Safaree Samuels - Aylık kazancı 1.91 milyon dolar, Aylık abonelik ücreti 15 dolar

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