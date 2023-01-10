İnfluencer ne demek? Sosyal medya İnfluencerı olmanın püf noktaları

Influencer, uzmanlık alanı, bilgisi, konumu veya takipçileriyle olan ilişkisi nedeniyle başkalarının satın alma kararlarını etkileme gücüne sahip kişidir. Influencerların aktif olarak etkileşime girdiği farklı yerlerde takipçi kitleleri vardır. Influencerlar, markaların pazarlama hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışabileceği sosyal varlıklardır.

Sosyal medya influencerı ne demek ☑️

Tam Boyutta Gör Sosyal medya influencerları, belirli bir konuda bilgi ve uzmanlıklarıyla saygınlık kazanmış kişilerdir.

Influencerlar, başkalarını etkileme yeteneğine sahip kişiler. Sosyal medya influencerları, satın alma kararları söz konusu olduğunda takipçilerinin kararlarını etkileyebiliyor. Kendi alanlarında veya niş alanlarda uzman oldukları varsayılıyor, bu da onları otoritenin sesi yapıyor. Moda, teknoloji gibi kendi alanlarında düzenli olarak içerik üretiyorlar ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Influencerlar, sosyal medya platformlarında bu kadar ünlü olmadan önce, kuruluşlar ürünlerini desteklemleri için ünlülerle çalışırdı. Ancak bugün, sosyal medyanın büyümesi (dünya genelinde 5 milyardan fazla kişinin aktif olarak kullandığı platform) farklı türden influencerları doğurdu.