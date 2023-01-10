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    İnfluencer ne demek? Sosyal medya İnfluencerı olmanın püf noktaları

    İnfluencer nedir ve kimlere denir diye merak edenler buraya! İşte yanıtı ve sosyal medyada influencer olmak için yapılması gerekenler:                           
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    2010’larda sosyal medya patladığında Instagram, influencerların yer edindiği ilk platformlardan biriydi. 10.000’den fazla takipçi sayısı ve mavi tik rozetleri ile onları fark edebilirsiniz. 2013 yılına gelindiğinde Instagram, ücretli reklamları kullanıma sundu ve çok sayıda marka, ürün satışına yardımcı olmaları için influencerlar ile bağlantıya geçti. Instagram’ın ardından TikTok, YouTube gibi diğer platformlar da kısa sürede influencerları ağırlamaya başladı. Influencer sayısı ve influencer marketing hızla artıyor. Dolayısıyla bu sektörün bir parçası olmak istiyorsanız, soru şu: Influencer ne demek, nasıl olunur?

    Influencer nedir ❓

    influencer anlamı Tam Boyutta Gör
    Influencer, Türkçede etkileyen anlamına gelir. Peki, Influencer ne demek kısaca açıklamak gerekirse; Influencer, sosyal medya kanalları aracılığıyla belirli bir kitleyi etkileyebilen kimsedir.

    Influencer, uzmanlık alanı, bilgisi, konumu veya takipçileriyle olan ilişkisi nedeniyle başkalarının satın alma kararlarını etkileme gücüne sahip kişidir. Influencerların aktif olarak etkileşime girdiği farklı yerlerde takipçi kitleleri vardır. Influencerlar, markaların pazarlama hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışabileceği sosyal varlıklardır.

    Sosyal medya influencerı ne demek ☑️

    sosyal medya influencerı ne demek Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya influencerları, belirli bir konuda bilgi ve uzmanlıklarıyla saygınlık kazanmış kişilerdir.

    Influencerlar, başkalarını etkileme yeteneğine sahip kişiler. Sosyal medya influencerları, satın alma kararları söz konusu olduğunda takipçilerinin kararlarını etkileyebiliyor. Kendi alanlarında veya niş alanlarda uzman oldukları varsayılıyor, bu da onları otoritenin sesi yapıyor. Moda, teknoloji gibi kendi alanlarında düzenli olarak içerik üretiyorlar ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

    Influencerlar, sosyal medya platformlarında bu kadar ünlü olmadan önce, kuruluşlar ürünlerini desteklemleri için ünlülerle çalışırdı. Ancak bugün, sosyal medyanın büyümesi (dünya genelinde 5 milyardan fazla kişinin aktif olarak kullandığı platform) farklı türden influencerları doğurdu.

    Influencer marketing nedir 📈

    influencer marketing nedir Tam Boyutta Gör
    Influencer marketing, işletmelerin marka görünürlüğünü artırmak için takipçiye sahip kişilerle işbirliği yapmasını sağlayan bir pazarlama biçimidir.

    Şirketler, büyük takipçi kitlesine sahip bir kişiden ürünlerini veya hizmetlerini tanıtan sosyal medya içeriği yayınlamasını isteyebilir. İnsanlar genellikle sosyal medyada güvendikleri kişileri takip eder; takip ettikleri birinin işletmenizin reklamını yaptığını görürlerse doğal bir güven faktörü oluşur.

    Influencerlar, ünlülerin aksine her yerde olabilir, herhangi biri olabilir. Influencerları etkili kılan şey, internet ve sosyal medyada çok sayıda takipçiye sahip olmalarıdır. Bir influencer, Instagram’da popüler bir moda fotoğrafçısı veya tweetleri iyi okunan bir araştırmacı veya LinkedIn’de saygın bir pazarlama yöneticisi olabilir. Her sektörden influencer bulabilirsiniz. Bazılarının milyonlar olmasa bile yüz binlerce takipçisi vardır. Uzmanlık alanlarına bağlı olarak özel konularda en ilgi çekici sosyal paylaşımları yapan kişilerdir. En iyi görselleri paylaşırlar, en eğlenceli videoları hazırlarlar, en bilgilendirici tartışmaları yönetirler.

    Influencer ne iş yapar 💻

    influencerların yaptığı işler Tam Boyutta Gör
    Influencerlar, takipçilerinin davranışlarını gerçekten etkilemek zorundadırlar. Belli bir konudaki bilgi ve uzmanlıklarıyla itibar kazanmış kişiler oldukları için bu konular hakkında sosyal medya kanallarında düzenli olarak paylaşımlar yaparlar. Ayrıca bu kişiler, trendleri takip ederek ilgi çekici içeriklerle takipçi sayılarını artırmaya çalışırlar.

    Influencer, sanılanın aksine tüm zamanını sosyal medyada selfie çekerek ve önemli görünmeye çalışarak geçiren biri değildir.

    İnfluencer nasıl olunur 💡

    influencer olma Tam Boyutta Gör
    Influencer olmak için öncelikle sosyal medyada içerik üretme konusunda iyi olmalısınız. İçerik oluşturma sanatından anlamalı, farklı içerik formatlarıyla ne kadar yaratıcı olduğunuzu göstermelisiniz. İçeriklerinizi SEO uyumlu hazırlamanız da önemli. Peki, Influencer nasıl olunur? İşte yapmanız gerekenler 🔽

    1️⃣ Nişinizi bulun

    Influencer olmak için ilk adımınız, nereye değer katabileceğiniz bulmak olmalıdır. İlgilendiğiniz ve sürekli olarak hakkında içerik üretebileceğiniz bir niş seçmelisiniz.

    Kendinizi bir influencer olarak kabul ettirebilmek için bu alanda belli düzeyde uzmanlığa sahip olmanız da gerekir. Influencer olarak seçtiğiniz ilgi alanında içerikleri araştırmanız ve paylaşmanız gerekir. Tutkulu olduğunuz ve zamanınızı harcamaktan keyif alacağınız bir şey seçmeniz önemlidir.

    2️⃣ Sosyal medya profillerinizi optimize edin

    Bir sonraki adım, tüm içeriklerinizi yayınlayacağınız platformu seçmek olmalıdır. Birden fazla platformda profiliniz olabilir ancak birincil olanı seçmeniz önemlidir. Birincil platformunuz, nişinize bağlı olabilir. Örneğin; detaylı ürün incelemeleri yapıyorsanız YouTube’u, moda alanı gibi görselliğin daha fazla ön plana çıktığı Instagram’ı tercih edebilirsiniz.

    Profillerinizi en iyi duruma getirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Influencer olmayı düşünüyorsanız, çok daha fazla seçeneğin önünü açacağından işletme hesabına geçmeniz gerekir. Biyografiniz, birisinin profilinize girdiğinde gördüğü ilk şeydir, harika bir izlenim bırakmak için tam adınız, konumunuz, iletişim bilgileriniz, uzmanlık alanlarınız gibi sizinle ilgili tüm bilgileri sağlamalısınız. Kişisel marka kimliğinizin önemli bileşenleri olduklarından profiliniz için bir resim ve kapak fotoğrafı da eklemelisiniz.

    3️⃣ Kitlenizi anlayın

    İçerik üretmeye ve sosyal medyada paylaşım yapmaya başlamadan önce hedef kitlenizi anlamanız gerekir. Influencerlar, izleyicileri üzerinde hakimiyet kurarlar, onlarla güçlü bağlara sahiptirler. Bunun nedeni, herkese hitap etmemeleri, yalnızca aynı niş içinde benzer ilgi alanlarına sahip olanlara hitap ederler.

    Influencer olmak için kimi hedeflediğinizi bilmeniz, ardından da sadık bir takipçi tabanı oluşturmak için bunu iyi yapmanız önemlidir. Kitlenizi anlamak için mevcut takipçi tabanınızı analiz ederek demografik bilgilerine ve ilgi alanlarına ilişkin içgörüler elde ederek başlayabilirsiniz. Sosyal medya platformları, mevcut kitleniz hakkında bu tür içgörüler sağlayan yerleşik analiz aracına sahiptir.

    4️⃣ Alakalı içerikler üretin ve yayınlayın

    Influencer olmanın bir sonraki adımı, takipçileriniz için faydalı ve alakalı içerikler paylaşmaktır. Kitlenizle ne kadar çok etkileşime girerseniz, görüş ve önerilerinizden o kadar çok insan etkilenecektir.

    Takipçilerinizin sizi gerçekten dinlemesi, influencer olmanın en önemli şartıdır. Bir içerik stratejisi formüle etmeniz ve tercihen kitlenizin en çok beğeneceği içerik türlerini kullanmanız gerekir. Genel olarak içerik stratejinizi nişinize odaklayın ancak sınırlandırmayın.

    5️⃣ Kitlenizle etkileşime geçin

    Sosyal medyada içerik yayınlamaya başladığınızda gönderilerinize beğeniler ve yorumlar gelecektir. Bir influencer olarak takipçilerinizle bağlantı kurmanız önemlidir; yorumları görmezden gelmemelisiniz. Yorumlarda size sorulan soruları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışın, gerçekten etkileyici yorumları beğenin.

    Kitlenizle etkileşime girmenin başka bir yolu da, onlara soru sormak ve ortak ilgi alanınıza giren konular hakkıda konuşmaktır. Bunun gibi etkileşimler, hedef kitlenizle kişisel bağlantılar kurmanıza ve bir influencer olarak yerinizi sağlamlaştırmanıza yardımcı olur.

    6️⃣ Markalarla birlikte çalışmaya açık olduğunuzu gösterin

    Marka işbirliklerine ilgi duyan biri olduğunuzu gösterin. Biyografinizde influencer olduğunuzu ve işbirlikleriyle ilgilendiğinizi yazarak başlangıcı yapabilirsiniz. İletişim bilgilerinizi de vermeniz sizinle bağlantı kurulmasını kolaylaştıracaktır.

    Markalarla influencerların birbirini bulabildiği birkaç influencer platformu var. Sizinle işbirliği arayan markaları bulmak için bu platformları kullanabilirsiniz. Gönderilerinizde ürünlerinden bahsederek te markaların dikkatini çekebilirsiniz.

    Influencer olmak için kaç takipçi gerekir 🤔
    Influencer tipi Takipçi sayısı
    Nano Influencer 1.000 - 10.000
    Micro Influencer 10.000 - 50.000
    Mid-tier Influencer 50.000 - 500.000
    Macro Influencer 500.000 - 1 milyon
    Mega Influencer 1 milyon+
    • Mega influencerlar, sosyal ağlarda çok sayıda takipçisi olan kişilerdir ve 1 milyondan fazla takipçiye sahiptirler. Online ve sosyal aktivitelerle takipçi sayılarını artıran film yıldızları, sporcular, müzisyenler, mega influencerlara örnek gösterilebilinir. Tek paylaşımları 1 milyon dolar edebilir ve kiminle çalışacakları konusunda seçicidirler. Mega influencerların anlaşmalarını kendi adlarına çalışan temsilcileri yapar.
    • Macro influencerlar, mega influencerlardan bir adım aşağıdadırlar ve daha kolay erişilebilir kişilerdir. Macro influencerlar, genelde yüksek profile sahiptir ve farkındalık yaratmada mükemmel olurlar. Sayıları mega influencerlara göre daha fazladır. Ancak bu tip influencerlara dikkat etmeniz gerekir; takipçi satın alarak bu konuma gelmiş olabili, dolandırılabilirsiniz.
    • Nano influencerların az sayıda ancak meraklı ve ilgili takipçileri vardır. Alanında uzman ya da uzman olma eğilimindedirler. Pek çok marka nano influencerları önemsiz olarak görür, yeterli etkiyi uyandıramayacaklarını düşünür. Ücretleri uygun olabilir ve az sayıda insan üzerinde beklediğiniz etkiyi bırakabilir. Geniş kitlelere ulaşmak için onlarca ve hatta yüzlerce nano influencer ile çalışmanız gerekebilir.

    Influencerlar nasıl para kazanır 💲

    influencer para kazanma Tam Boyutta Gör
    İnfluencerlar, sponsorlu gönderiler, satış ortaklığı (affiliate marketing), marka ortaklıkları, platformları para kazanma programları, ticari satış ve doğrudan bağış (bahşiş, abonelikler vb.) ile para kazanır.

    IZEA Worldwide anketine göre, sosyal medya tüketicilerinin %56’sı, influencerın ücretli veya sponsorlu gönderisine göre ürün satın alıyor. Ankete katılanların %63’ü de içerik üreticileri tarafından hazırlanan içeriğin markanın hazırladığı reklamdan daha ilgi çekici bulmuş.

    En Ünlü Türk Influencerlar Listesi 👑
    Sıra Kullanıcı adı Takipçi sayısı Platform
    1 @nusr_et (Nusret) 50 milyon Instagram
    2 @cznburak (Burak Özdemir 43 milyon Instagram
    3 @hakkiakdenizz 29 milyon Instagram
    4 @burakozcivit (Burak Özçivit) 23 milyon Instagram
    5 @cagritaner (Çağrı Taner) 16 milyon Instagram
    6 @hadise (Hadise) 14 milyon Instagram
    7 @acunilicali (Acun Ilıcalı) 14 milyon Instagram
    8 @evcenf (Fahriye Evcen Özçivit) 13 milyon Instagram
    9 @iynemliarasbulut (Aras Bulut İynemli) 10 milyon Instagram
    10 @newdaynewgame (Enes Batur) 15 milyon YouTube
    11 @OyuncakAvi-oyku (Oyuncak Avı) 15 milyon YouTube
    12 @orkunisitmak (Orkun Işıtmak) 10 milyon YouTube
    13 @DeliMiNe (Deli Mi Ne?) 8 milyon YouTube
    14 @KafalarOfficial (Kafalar) 7 milyon YouTube
    15 @Sevimli.Dostlar (Sevimli Dostlar) 7 milyon YouTube
    16 @iamreynmen (Reynmen) 6 milyon YouTube
    17 @RuhiCenetMedya (Ruhi Çenet) 6 milyon YouTube
    18 @BarisOzcan (Barış Özcan) 6 milyon YouTube
    19 @cznburak (Burak Özdemir) 66 milyon TikTok
    20 @yesimresmi1 (Yeşim Sevinç) 17 milyon TikTok
    21 @aydas (Ayda Sadık) 15 milyon TikTok
    22 @barisresmiii (Barış Dada) 12 milyon TikTok
    23 @cemresolmaz (Cemre Solmaz) 10 milyon TikTok
    24 @cerenyaldz (Ceren Yaldız) 9 milyon TikTok

    Statisca, influencerların markalar ile takipçiler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak iş birliklerin artacağını öngörüyor. Sosyal medyanın popülaritesinin her geçen gün daha da artmasıyla birlikte influencerların popülaritesi de artmaya devam edecek. Influencer olmak, dijital dünyada gerçek bir kariyer yolu. Influencer marketing, önümüzdeki yıllarda reklamcılığın dilini değiştirecek. Influencer ne demek, kimlere denir? gibi temel bilgilerden, Influencer nasıl olunur, kaç takipçi gerekir? gibi merak edilenlere her şey bu yazıda.

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    donanimhabercom Instagram

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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