2023 Opel fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Opel Corsa fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Opel Astra fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Opel Crossland fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Opel Mokka fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Opel Grandland fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
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Ocak ayında 1.2 litre 75 hp benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Opel Corsa'nın fiyatı 519.900 TL'den başlıyor. Bu versiyonun fiyatı geçtiğimiz aylarda yapılan matrah düzenlemesi sonrası düşmüştü ve Aralık ayında 464.900 TL'den satılıyordu. 130 beygirlik benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip Corsa fiyatı geçen ay 707.900 TL iken 2023'ün ilk ayında 754.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Opel Astra'nın tüm versiyonlarında da yaklaşık 40 bin TL zam söz konusu. Aralık ayında 693.900 TL olan 1.2 litre 130 hp manuel versiyonun fiyatı yeni yılda 728.900 TL'ye yükselmiş durumda. Benzin otomatik kombinasyonunda sunulan GS Line donanım seviyesi listeden çıkarılmış. GS versiyonun fiyatı ise 1.027.900 TL'ye yükselmiş.
Opel Grandland'ın giriş seviyesindeki Edition paketi artık listede yok. Başlangıç fiyatı Elegance donanım seviyesiyle birlikte 1.080.900 TL'den başlıyor. Bu nedenle artık engelliler için ÖTV muafiyetli alıma uymuyor. Bunun dışında Opel Insignia'nın fiyat listesinde bulunmadığını da görüyoruz. Üretimi olmadığı için stokta bulunmadığı belirtiliyor.
Opel fiyat listesindeki otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim ve gelin fiyatları geçen ayla karşılaştırarak yakından inceleyelim.
İşte Opel 2023 Ocak fiyat listesi 👇
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.2 75 hp benzin MT5 Elegance
|464.900 TL
|519.900 TL
|1.2 100 hp benzin AT8 Edition
|561.900 TL
|622.900 TL
|1.2 100 hp benzin AT8 Elegance
|633.900 TL
|665.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate
|707.900 TL
|754.900 TL
|Corsa-e 100 kW Ultimate (Elektrikli)
|839.900 TL
|849.900 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.2 130 hp benzin MT6 Edition
|693.900 TL
|728.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 Edition
|823.900 TL
|865.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 Elegance
|895.900 TL
|940.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 GS
|978.900 TL
|1.027.900 TL
|1.5 130 hp dizel AT8 Edition
|875.900 TL
|919.900 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.2 130 hp benzin MT6 Essential
|629.900 TL
|671.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT6 Essential
|679.900 TL
|715.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT6 Edition
|731.900 TL
|769.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT6 Elegance
|802.900 TL
|810.900 TL
|1.5 120 hp dizel AT6 Edition
|802.900 TL
|-
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.2 130 hp benzin AT8 Elegance
|870.900 TL
|917.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 GS
|904.900 TL
|954.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate
|965.900 TL
|1.018.900 TL
|Mokka-e 100 kW Ultimate (Elektrikli)
|909.900 TL
|909.900 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.2 130 hp benzin AT8 Edition
|962.900 TL
|-
|1.2 130 hp benzin AT8 Elegance
|1.028.900 TL
|1.080.900 TL
|1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate
|-
|1.132.900 TL
|1.5 130 hp dizel AT8 Elegance
|1.078.900 TL
|1.132.900 TL
|1.5 130 hp dizel AT8 Ultimate
|1.125.900 TL
|1.185.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d