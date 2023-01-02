2023 Opel fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

2023 zamları devam ediyor. Opel de fiyatlarına yüzde 5 civarında zam yaptı. Bazı model/versiyonlarda ÖTV diliminin değişmesiyle bu oran yüzde 12'ye varıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; Sıfır KM Opel araç fiyatları kaç TL? 2023 Opel fiyatları ne kadar para oldu? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

Ocak ayında 1.2 litre 75 hp benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Opel Corsa'nın fiyatı 519.900 TL'den başlıyor. Bu versiyonun fiyatı geçtiğimiz aylarda yapılan matrah düzenlemesi sonrası düşmüştü ve Aralık ayında 464.900 TL'den satılıyordu. 130 beygirlik benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip Corsa fiyatı geçen ay 707.900 TL iken 2023'ün ilk ayında 754.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Opel Astra'nın tüm versiyonlarında da yaklaşık 40 bin TL zam söz konusu. Aralık ayında 693.900 TL olan 1.2 litre 130 hp manuel versiyonun fiyatı yeni yılda 728.900 TL'ye yükselmiş durumda. Benzin otomatik kombinasyonunda sunulan GS Line donanım seviyesi listeden çıkarılmış. GS versiyonun fiyatı ise 1.027.900 TL'ye yükselmiş.

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Opel Grandland'ın giriş seviyesindeki Edition paketi artık listede yok. Başlangıç fiyatı Elegance donanım seviyesiyle birlikte 1.080.900 TL'den başlıyor. Bu nedenle artık engelliler için ÖTV muafiyetli alıma uymuyor. Bunun dışında Opel Insignia'nın fiyat listesinde bulunmadığını da görüyoruz. Üretimi olmadığı için stokta bulunmadığı belirtiliyor.

Opel fiyat listesindeki otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim ve gelin fiyatları geçen ayla karşılaştırarak yakından inceleyelim.

İşte Opel 2023 Ocak fiyat listesi 👇

Opel Corsa fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.2 75 hp benzin MT5 Elegance 464.900 TL 519.900 TL 1.2 100 hp benzin AT8 Edition 561.900 TL 622.900 TL 1.2 100 hp benzin AT8 Elegance 633.900 TL 665.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate 707.900 TL 754.900 TL Corsa-e 100 kW Ultimate (Elektrikli) 839.900 TL 849.900 TL

Opel Astra fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.2 130 hp benzin MT6 Edition 693.900 TL 728.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 Edition 823.900 TL 865.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 Elegance 895.900 TL 940.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 GS 978.900 TL 1.027.900 TL 1.5 130 hp dizel AT8 Edition 875.900 TL 919.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.2 130 hp benzin MT6 Essential 629.900 TL 671.900 TL 1.2 130 hp benzin AT6 Essential 679.900 TL 715.900 TL 1.2 130 hp benzin AT6 Edition 731.900 TL 769.900 TL 1.2 130 hp benzin AT6 Elegance 802.900 TL 810.900 TL 1.5 120 hp dizel AT6 Edition 802.900 TL -

Opel Mokka fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.2 130 hp benzin AT8 Elegance 870.900 TL 917.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 GS 904.900 TL 954.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate 965.900 TL 1.018.900 TL Mokka-e 100 kW Ultimate (Elektrikli) 909.900 TL 909.900 TL

Opel Grandland fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.2 130 hp benzin AT8 Edition 962.900 TL - 1.2 130 hp benzin AT8 Elegance 1.028.900 TL 1.080.900 TL 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate - 1.132.900 TL 1.5 130 hp dizel AT8 Elegance 1.078.900 TL 1.132.900 TL 1.5 130 hp dizel AT8 Ultimate 1.125.900 TL 1.185.000 TL

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Opel 2023 fiyat listesi: Sıfır Opel fiyatları