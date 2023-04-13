Çinli ucuz elektrikli otomobil BYD Seagull'ın iç mekân görselleri yayınlandı

Türkiye pazarına giriş yapacağını duyuran BYD, elektrikli araç ailesinin en küçük üyesi olacak yeni BYD Seagull modelinin iç mekân görüntülerini yayınladı.

Paylaşılan görsellere göre, BYD Seagull'ın yaşam alanında koyu ve açık kombinasyonu olmak üzere çift renkli tema karşımıza çıkacak. Fiziksel kontrollere sahip altı düz direksiyon simidinin hemen arkasında 5 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezde ise 12.8 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı kullanılmış.

Merkezdeki ekranın hemen altında klima kontrollerinin sıralandığı bir alan mevcut. Onun hemen altında ise ince havalandırma ızgaraları yer alıyor. Izgaraların ortası otomobilin gövde rengiyle aynı. Orta konsolda ise en uçta kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve geniş bir kol dayama yeri karşımıza çıkıyor.

BYD Seagull, Çinli üreticinin Okyanus Serisi adını verdiği elektrikli otomobillerin giriş seviyesinde yer alıyor. e-platform 3.0 üzerine inşa edilen kompakt model; 3780 mm uzunluğa, 1715 mm genişliğe, 1540 mm yüksekliğe ve 2500 mm aks mesafesine sahip. Arka kısmın yer aldığı görselden de anlaşılacağı üzere dört kişilik yaşam alanı sunuyor.

Söz konusu modelde iki farklı motor seçeneği mevcut. 55 kW (75 hp) güç üreten motor, 30 kWsa sodyum iyon batarya ile kombine edilmiş ve CLTC normuna göre 305 km menzil sunuyor. 75 kW (102 hp) motor ise 38 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya kombinasyonu ile 405 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. Otomobilin son hızı ise 130 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

BYD Seagull, 18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Otomobilin fiyatının 80 bin ila 100 bin Yuan (225 bin ila 281 bin TL) arasında olacağı söyleniyor. Ancak ülkede ciddi bir fiyat rekabeti olduğu için bayiler üreticinin belirlediği fiyatın aşağısına da satış yapabiliyor.

Eğer BYD Seagull ülkemize gelirse en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olarak tercih edilebilir. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli ucuz elektrikli otomobil BYD Seagull'ın kabini ortaya çıktı