Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Opel, 2024'te her modelinde elektrikli versiyon sunacak

    Yeni Crossland modelini elektrikli bir versiyonla tanıtacak olan marka; batarya elektrik, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıt hücresi çözümlerine yakında 48V hibritleri de dahil etmeyi planlıyor.
    Oy Ver
    Opel, 2024'te her modelinde elektrikli versiyon sunacak
    Opel, elektriklenme hareketini tüm ürün gamına yaymaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce “Şimşek” logosunu da elektriklendiren marka, 2024 yılında tüm modellerinde elektrikli versiyonlar sunmayı hedefliyor. Opel, 2028’e gelindiğinde de Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerden oluşan bir ürün gamı sunmayı öngörüyor.

    İlk adım Crossland ile atılacak

    Opel’in bu yeni hamlesindeki ilk adım, 2024’te yeni nesli tanıtılacak olan, markanın B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland ile olacak. 2024 yılında piyasaya sunmaya hazırlandığı yüzde 100 elektrikli yeni Crossland modeli ile Opel, tamamen elektrikli bir marka olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

    Bu, şimşek logolu markanın ürün gamındaki her modelin önümüzdeki yılın başlarında batarya elektrikli bir versiyona sahip olması anlamına geliyor. Konu hakkında bilgi veren Opel CEO’su Florian Huettl, “Bir taraftan yeni Crossland ile elektrikli sürüş keyfini tüm ürün gamımızda sunarken, diğer taraftan müşterilerimize, modellerimizin her birinde emisyonsuz ulaşım seçeneği sunacağız” dedi.

    Grandland da elektriklenecek

    Güncel haliyle tamamen elektrikli Opel modelleri zengin bir çeşitliliğe sahip. Markanın bu alandaki ürün gamı; Rocks Electric, Combo-e Life ve Zafira-e Life ile Corsa ve Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonlarına kadar uzanıyor. Bu araçlara, siparişe açılan yeni Astra Elektrik de katıldı. Bu seriyi önümüzdeki sene kompakt SUV Grandland’ın tamamen elektrikli takipçisi izleyecek.

    Opel Combo-e Life

    Opel, 2024'te her modelinde elektrikli versiyon sunacak
    Ayrıca Rocks Electric Kargo, Combo-e, Vivaro-e ve Movano-e’den oluşan hafif ticari araç ürün gamının batarya elektrikli versiyonları da mevcut. Opel’in elektrikli araç ürün gamı, tamamen elektrikli, yerel olarak emisyonsuz çözümler de içeriyor.

    Bunlara, Opel’in yeni alt markası GSe’nin dinamik üst modelleri de dahil. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe, (WLTP’ye göre ortalama yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 28-25 gr/km) 221 kW/300 HP maksimum güç ve 520 Nm maksimum tork sunuyor.

    Ayrıca, GSe versiyonları KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip özel yaylar ve amortisörler sayesinde yol tutuşu artırılarak virajlarda daha dengeli bir sürüş sağlanıyor.

    Hidrojene de yatırım sürüyor

    Opel, 2024'te her modelinde elektrikli versiyon sunacak
    Bir yandan elektrikli araç teknolojisi üzerinde çalışmalarını hızlandıran Opel, diğer taraftan da hidrojen yakıt hücreli ticari araçların geliştirilmesine devam ediyor. Bugün itibarıyla yollarda olan Vivaro-e HYDROGEN’i, 2024’te büyük bir yakıt hücreli ticari araç takip edecek. Bunun dışında 48V hibritler de gelecekte Opel elektrikli ürün gamına dahil olacak. Başlangıcı ise yeni Opel Corsa yapacak. Yeni araç 74 kW/100 HP ve 100 kW/136 HP’lik motorlar, yeni bir çift kavramalı otomatik şanzımanla yollara çıkacak.

    Yeni Corsa, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen bataryalı elektrikliden hibrite kadar farklı güç-aktarma seçenekleri sunarak çok çeşitlilik sağlayacak. Opel, böylece henüz bu yılın sonuna kadar 15 elektrikli modeli sunabilme kapasitesine erişiyor olacak. Şimşek logolu marka, 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir ürün portföyüne sahip olmayı da taahhüt ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pulsar rs 200 yorum arora kasırga 50cc yorum güvenli internet kapatma davayı kazandım paramı nasıl alırım peugeot 308 1.6 vti kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız