Opel, 2024'te her modelinde elektrikli versiyon sunacak

- İlk adım Crossland ile atılacak
- Grandland da elektriklenecek
- Opel Combo-e Life
- Hidrojene de yatırım sürüyor
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İlk adım Crossland ile atılacak
Opel’in bu yeni hamlesindeki ilk adım, 2024’te yeni nesli tanıtılacak olan, markanın B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland ile olacak. 2024 yılında piyasaya sunmaya hazırlandığı yüzde 100 elektrikli yeni Crossland modeli ile Opel, tamamen elektrikli bir marka olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.
Bu, şimşek logolu markanın ürün gamındaki her modelin önümüzdeki yılın başlarında batarya elektrikli bir versiyona sahip olması anlamına geliyor. Konu hakkında bilgi veren Opel CEO’su Florian Huettl, “Bir taraftan yeni Crossland ile elektrikli sürüş keyfini tüm ürün gamımızda sunarken, diğer taraftan müşterilerimize, modellerimizin her birinde emisyonsuz ulaşım seçeneği sunacağız” dedi.
Grandland da elektriklenecek
Güncel haliyle tamamen elektrikli Opel modelleri zengin bir çeşitliliğe sahip. Markanın bu alandaki ürün gamı; Rocks Electric, Combo-e Life ve Zafira-e Life ile Corsa ve Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonlarına kadar uzanıyor. Bu araçlara, siparişe açılan yeni Astra Elektrik de katıldı. Bu seriyi önümüzdeki sene kompakt SUV Grandland’ın tamamen elektrikli takipçisi izleyecek.
Opel Combo-e Life
Bunlara, Opel’in yeni alt markası GSe’nin dinamik üst modelleri de dahil. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe, (WLTP’ye göre ortalama yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 28-25 gr/km) 221 kW/300 HP maksimum güç ve 520 Nm maksimum tork sunuyor.
Ayrıca, GSe versiyonları KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip özel yaylar ve amortisörler sayesinde yol tutuşu artırılarak virajlarda daha dengeli bir sürüş sağlanıyor.
Hidrojene de yatırım sürüyor
Yeni Corsa, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen bataryalı elektrikliden hibrite kadar farklı güç-aktarma seçenekleri sunarak çok çeşitlilik sağlayacak. Opel, böylece henüz bu yılın sonuna kadar 15 elektrikli modeli sunabilme kapasitesine erişiyor olacak. Şimşek logolu marka, 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir ürün portföyüne sahip olmayı da taahhüt ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)