Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen otomobili oldu

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İlk kez piyasaya sürüldüğü 1982 yılından bu yana dünya çapında 14.6 milyondan fazla satılan Corsa, Almanya’da son üç yıldır segmentinin en popüler modeli olarak öne çıkıyor. Güçlenerek yoluna devam eden Corsa, 2024’ün ilk yarısında kendi segmentinin en çok tercih edilen aracı oldu.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre Corsa, yılın ilk altı ayında tüm motor seçenekleriyle 20.231 adet satılarak kendi segmentinin lideri konumuna geldi. Corsa Elektrik bu yıl da kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini korumaya devam ediyor.

Opel, Alman markalar arasında haziran ayında en iyi sonucu elde etti

Tam Boyutta Gör Opel Corsa, yeni Opel Vizor marka yüzü ve sezgisel dijital kokpit teknolojisiinin yanı sıra karşıdan gelen araç sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını engelleyen yeni Intelli-Lux LED® Matrix Light teknolojisiyle de çok sayıda teknolojiyi ve güvenlik donanımını segmentinin ötesine taşıyarak sunuyor. Genel olarak Opel, hem haziran ayında hem 2024 yılının ilk altı ayında oldukça güçlü sonuçlar elde etti.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre haziran ayında 17,107 adet binek Opel modeli trafiğe kaydedildi. Bu rakam, Opel’in satış adetlerini geçtiğimiz yılın haziran ayına göre yüzde 17,9’luk bir artışla güçlü bi şekilde devam ettirdiğini gösterirken, Opel’in geçtiğimiz yıl yüzde 5,2 olan binek araç pazar payı da yüzde 5,8 ile 2023 yılı haziran ayına göre önemli ölçüde artış gösterdi.

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Yılın ilk yarısında 77,235 adet Opel marka binek araç trafiğe kaydedildi ve Opel’in geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’daki pazar payı yüzde 15,5’lik bir artışla yüzde 4,8’den yüzde 5,2’ye ulaştı.

Opel’in şimdiye kadar mükemmel bir sonuç elde ettiğini açıklayan ve Alman markaları arasında haziran ayında en güçlü sonucu elde eden marka olduğunu söyleyen Opel Almanya Başkanı Patrick Dinger, “Yılın ilk yarısında kendi segmentinde lider olan, en popüler aracımız Corsa, bu sonucun elde edilmesinde büyük katkı sağladı. Opel’in binek araçlarına yönelik olan önemli artış Opel’in model gamının müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlandığının net bir göstergisidir” dedi.

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Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu