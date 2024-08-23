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    Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen otomobili oldu

    Opel Corsa'nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de bu yıl da kendi sınıfındaki elektrikli araçlar arasında liderliğini korumaya devam ediyor.             

    İlk kez piyasaya sürüldüğü 1982 yılından bu yana dünya çapında 14.6 milyondan fazla satılan Corsa, Almanya’da son üç yıldır segmentinin en popüler modeli olarak öne çıkıyor. Güçlenerek yoluna devam eden Corsa, 2024’ün ilk yarısında kendi segmentinin en çok tercih edilen aracı oldu.

    Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre Corsa, yılın ilk altı ayında tüm motor seçenekleriyle 20.231 adet satılarak kendi segmentinin lideri konumuna geldi. Corsa Elektrik bu yıl da kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini korumaya devam ediyor. 

    Opel, Alman markalar arasında haziran ayında en iyi sonucu elde etti

    Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu Tam Boyutta Gör
    Opel Corsa, yeni Opel Vizor marka yüzü ve sezgisel dijital kokpit teknolojisiinin yanı sıra karşıdan gelen araç sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını engelleyen yeni Intelli-Lux LED® Matrix Light teknolojisiyle de çok sayıda teknolojiyi ve güvenlik donanımını segmentinin ötesine taşıyarak sunuyor. Genel olarak Opel, hem haziran ayında hem 2024 yılının ilk altı ayında oldukça güçlü sonuçlar elde etti.

    Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre haziran ayında 17,107 adet binek Opel modeli trafiğe kaydedildi. Bu rakam, Opel’in satış adetlerini geçtiğimiz yılın haziran ayına göre yüzde 17,9’luk bir artışla güçlü bi şekilde devam ettirdiğini gösterirken, Opel’in geçtiğimiz yıl yüzde 5,2 olan  binek araç pazar payı da yüzde 5,8 ile 2023 yılı haziran ayına göre önemli ölçüde artış gösterdi.

    Yılın ilk yarısında 77,235 adet Opel marka binek araç trafiğe kaydedildi ve Opel’in geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’daki pazar payı yüzde 15,5’lik bir artışla yüzde 4,8’den yüzde 5,2’ye ulaştı. 

    Opel’in şimdiye kadar mükemmel bir sonuç elde ettiğini açıklayan ve Alman markaları arasında haziran ayında en güçlü sonucu elde eden marka olduğunu söyleyen Opel Almanya Başkanı Patrick Dinger, “Yılın ilk yarısında kendi segmentinde lider olan, en popüler aracımız Corsa, bu sonucun elde edilmesinde büyük katkı sağladı. Opel’in binek araçlarına yönelik olan önemli artış Opel’in model gamının müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlandığının net bir göstergisidir” dedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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