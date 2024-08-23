Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen otomobili oldu

İlk kez piyasaya sürüldüğü 1982 yılından bu yana dünya çapında 14.6 milyondan fazla satılan Corsa, Almanya’da son üç yıldır segmentinin en popüler modeli olarak öne çıkıyor. Güçlenerek yoluna devam eden Corsa, 2024’ün ilk yarısında kendi segmentinin en çok tercih edilen aracı oldu.
Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre Corsa, yılın ilk altı ayında tüm motor seçenekleriyle 20.231 adet satılarak kendi segmentinin lideri konumuna geldi. Corsa Elektrik bu yıl da kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini korumaya devam ediyor.
Opel, Alman markalar arasında haziran ayında en iyi sonucu elde etti
Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre haziran ayında 17,107 adet binek Opel modeli trafiğe kaydedildi. Bu rakam, Opel’in satış adetlerini geçtiğimiz yılın haziran ayına göre yüzde 17,9’luk bir artışla güçlü bi şekilde devam ettirdiğini gösterirken, Opel’in geçtiğimiz yıl yüzde 5,2 olan binek araç pazar payı da yüzde 5,8 ile 2023 yılı haziran ayına göre önemli ölçüde artış gösterdi.
Yılın ilk yarısında 77,235 adet Opel marka binek araç trafiğe kaydedildi ve Opel’in geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’daki pazar payı yüzde 15,5’lik bir artışla yüzde 4,8’den yüzde 5,2’ye ulaştı.
Opel’in şimdiye kadar mükemmel bir sonuç elde ettiğini açıklayan ve Alman markaları arasında haziran ayında en güçlü sonucu elde eden marka olduğunu söyleyen Opel Almanya Başkanı Patrick Dinger, “Yılın ilk yarısında kendi segmentinde lider olan, en popüler aracımız Corsa, bu sonucun elde edilmesinde büyük katkı sağladı. Opel’in binek araçlarına yönelik olan önemli artış Opel’in model gamının müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlandığının net bir göstergisidir” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.